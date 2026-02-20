ETV Bharat / international

ट्रंप ने 'बोर्ड ऑफ पीस' की पहली बैठक की, चीन और रूस को शामिल करने की इच्छा जताई

वाशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'बोर्ड ऑफ पीस' की पहली बैठक में चीन और रूस को बोर्ड में शामिल करने की इच्छा जताई. पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "बहुत सारे देश बोर्ड में शामिल होने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं... मैं चीन और रूस को बोर्ड में शामिल करना पसंद करूंगा; उन्हें आमंत्रित किया गया है."

रूस और चीन दोनों को ट्रंप से न्योता मिला है, लेकिन उन्होंने बोर्ड में शामिल होने के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है.

बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग में अपने भाषण के दौरान, ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपने "अच्छे संबंधों" का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति शी के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं. मैं अप्रैल में चीन जा रहा हूं. यह बहुत मजेदार होने वाला है. पिछली बार जब मैं चीन गया था, तो राष्ट्रपति शी ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "उन्होंने मुझे एक डिस्प्ले दिखाया. मैंने इतने सारे सैनिकों को एक ही हाइट का, बिल्कुल एक ही हाइट का कभी नहीं देखा. मैंने कहा, अगर वे अपने हेलमेट नीचे कर लें, तो आप उनके सिर के ऊपर पूल (pool) खेल सकते हैं. यह बहुत कमाल का था."

ट्रंप ने यह भी कहा कि नया बना "बोर्ड ऑफ पीस" संयुक्त राष्ट्र पर "नजर रखेगा" ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह ठीक से काम करे. ट्रंप ने कहा, "बोर्ड ऑफ पीस संयुक्त राष्ट्र (UN) पर नजर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि यह ठीक से चले."

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका, यूएन की सुविधाओं और वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाने में मदद करेगा. ट्रंप ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इसकी सुविधाएं अच्छी हों. उन्हें मदद चाहिए, और उन्हें पैसे की भी मदद चाहिए. हम पैसे के मामले में उनकी मदद करेंगे, और हम यह पक्का करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र कामयाब रहे."