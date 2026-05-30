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ट्रंप ने बिना घोषणा खत्म की सिचुएशन रूम मीटिंग, कहा- समझौता तभी होगा जब अमेरिकी हितों का पालन होगा

वॉशिंगटन: अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक दोनों देश किसी भी नतीजे पर पहुंचे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में चल रही मीटिंग को बिना किसी घोषणा के समाप्त कर दी है. जानकारी के मुताबिक यह बैठक करीब दो घंटे तक चली और इस बैठक में कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका.

इस बैठक के बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा कि कोई भी समझौता तभी होगा जब वह अमेरिका के हितों और राष्ट्रपति द्वारा तय की गई शर्तों का पालन करेगा. वहीं, इस मामले पर ईरान का कहना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. अधिकारी ने आगे कहा कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता. ट्रंप ने मीटिंग की घोषणा कुछ ही देर में की थी, और कहा था कि इसका मकसद 'आखिरी फैसला करना' है. उन्होंने कई शर्तें भी बताईं, जिन्हें वह ईरान से लड़ाई खत्म करने के मकसद से होने वाले किसी भी संभावित समझौते के हिस्से के तौर पर मानने की उम्मीद करते हैं.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरान को यह मानना ​​होगा कि उनके पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन या बम नहीं होगा. होर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी रोक-टोक के शिपिंग ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ से तुरंत खोल देना चाहिए. सभी वॉटर माइंस (बम), अगर कोई हैं, तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा (हमने अपने बड़े अंडरवाटर माइन स्वीपर्स से ऐसी कई माइंस को डेटोनेशन से हटा दिया है. ईरान बची हुई किसी भी माइंस को तुरंत हटाने और/या डेटोनेशन का काम पूरा करेगा, जो ज़्यादा नहीं होंगी)!