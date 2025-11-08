ETV Bharat / international

भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी बनेंगे ओहायो के गवर्नर! खुलकर समर्थन में आए ट्रंप

40 वर्षीय रामास्वामी ने ट्रंप को उनके समर्थन और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, "धन्यवाद, राष्ट्रपति ट्रंप! आइए ओहायो को पहले से कहीं अधिक महान बनाएं."

"आपके अगले गवर्नर के रूप में, विवेक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, करों और नियमों में कटौती करने, मेड इन द यूएसए को बढ़ावा देने, अमेरिकी ऊर्जा प्रभुत्व को बढ़ावा देने, हमारी अब तक की सबसे सुरक्षित सीमा को सुरक्षित रखने, प्रवासी अपराध को रोकने, हमारी सेना/पूर्व सैनिकों को मज़बूत करने, कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने, चुनावी निष्पक्षता को बढ़ावा देने और हमेशा घेरे में रहने वाले हमारे दूसरे संशोधन की रक्षा करने के लिए अथक प्रयास करेंगे."

ट्रंप ने कहा, "मैं विवेक को अच्छी तरह जानता हूं, उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर चुका हूं, और वे बेहद खास हैं. वे युवा, मजबूत और होशियार हैं!" उन्हें "बहुत अच्छा इंसान" बताते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रामास्वामी अमेरिका से "सच्चा प्यार" करते हैं.

शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने कहा, "विवेक रामास्वामी ओहायो के एक महान गवर्नर होंगे, और मेरा पूरा समर्थन है. वे आपको कभी निराश नहीं करेंगे!"

उद्यमी से राजनेता बने रामास्वामी पिछले साल रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्राइमरी चुनाव में असफल रहे थे. बाद में, उन्होंने ट्रंप का समर्थन किया और जल्द ही उनके करीबी विश्वासपात्र बन गए.

न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी का समर्थन करते हुए कहा कि वह ओहायो के "शानदार" गवर्नर होंगे.

सिनसिनाटी, ओहायो में जन्मे और पले-बढ़े रामास्वामी ने हार्वर्ड से जीव विज्ञान में स्नातक और येल लॉ स्कूल से जे.डी. की उपाधि प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने एक बायोटेक कंपनी, रोइवेंट साइंसेज, शुरू की, जहां उन्होंने पाँच दवाओं के विकास की देखरेख की, जिन्हें बाद में FDA द्वारा अनुमोदित किया गया.

पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में, रामास्वामी रिपब्लिकन प्राइमरी में एक उम्मीदवार थे, लेकिन जनवरी 2024 में उन्होंने अपना अभियान स्थगित कर दिया और राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप का समर्थन किया.

राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, ट्रंप ने पिछले नवंबर में घोषणा की थी कि स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क और रामास्वामी सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) का नेतृत्व करेंगे. हालांकि, ओहायो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने की अपनी योजना के बीच, रामास्वामी ने जनवरी में, ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद, DOGE छोड़ दिया.

गवर्नर पद के लिए अपने अभियान में, रामास्वामी ने कहा है कि वह चाहते हैं कि ओहायो देश का अग्रणी राज्य बने जहाँ व्यवसाय बढ़े; एक युवा परिवार का पालन-पोषण हो; और बच्चों को कम उम्र से ही विश्व स्तरीय शिक्षा मिले.

रामास्वामी ने कहा कि वह चाहते हैं कि ओहायो देश का अग्रणी राज्य बने जहां "हम युवाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था में विजेता (पीड़ित नहीं) बनने के साधन प्रदान करें; देश का अग्रणी राज्य जहां हम पूँजीवाद और योग्यतावाद को अपनाएं, बजाय इसके लिए माफी मांगने के."

उन्होंने कहा है कि वह चाहते हैं कि ओहायो एक "उत्कृष्टता का राज्य" बने, एक ऐसा स्थान "जहां हम लालफीताशाही और नियमों पर नकेल कसें; एयरोस्पेस से लेकर एआई और सेमीकंडक्टर तक, भविष्य के क्षेत्रों में नवाचार का अग्रणी राज्य; एक ऐसा राज्य जहाँ देश भर के देशभक्त फ्लोरिडा और टेक्सास के बजाय अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर आते हैं."