ट्रंप के खिलाफ No Kings प्रदर्शन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने AI वीडियो से दिया ये जवाब, देखें वीडियो

इस दौरान प्रदर्शनकारी लोकतंत्र की रक्षा की मांग कर रहे थे. हाथों में ली तख्तियों में लिखा हुआ था कि सच्ची देशभक्ति सत्ता का विरोध करने में है, न कि अंध समर्थन करने में. वहीं सैन फ्रांसिस्को में ओशन बीच पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने 'No Kings' शब्द बनाकर प्रदर्शन किया. लोगों का मानना था कि देश की लोकतांत्रिक पहचान खतरे में है.

वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका से लेकर यूरोप तक नो किंग्स विरोध प्रदर्शन हो रहा है. फलस्वरूप हजारों लोग ट्रंप की नीतियों व उनके रवैये को लेकर विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं. इस वजह से लंदन, मैड्रिड, वाशिंगटन, बोस्टन, अटलांटा, शिकागो के अलावा लॉस एंजिल्स में हजारों लोग एक साथ प्रदर्शन में शामिल हुए.

वीडियो जारी कर ट्रंप ने क्या कहा

इस बारे में फॉक्स बिजनेस चैनल से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें राजा कहा जा रहा है, जबकि वे खुद को राजा नही मानते. वहीं बयान देने के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एआई जनरेटेड वीडियो साझा किया. इस वीडियो में उनको मुकुट और कैप पहने हुए दिखाया गया है. जिस तरह किसी साम्राज्य के शासक हों. वीडियो में उन्हें लड़ाकू विमान उड़ाते हुए दिखाया गया, जो प्रदर्शनकारियों पर अपमानजनक सामग्री (मल) गिरा रहा है. वहीं दूसरे वीडियो में उन्हें राजा की तरह पेश किया गया. इससे इतर डेमोक्रेटिक नेताओं को झुकते हुए दिखाया गया. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया जोरदार बहस छिड़ गई है. आलोचक इसे डिजिटल माध्यमों का प्रयोग ट्रंप के द्वारा राजनीतिक उपयोग के लिए किए जाने की बात कह रहे हैं.

प्रदर्शनों पर राष्ट्रपति ट्रंप की चुप्पी

एक तरफ जहां पूरा देश विरोध प्रदर्शनों में शामिल था, उस समय राष्ट्रपति ट्रंप फ्लोरिडा के मार-ए-लागो स्थित अपने घर पर विकेंड की छुट्टी मना रहे थे. समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, व्हाइट हाउस या रिपब्लिकन पार्टी की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. हालांकि यह आंदोलन इस साल का तीसरा सबसे बड़ा विरोध बन गया है.

लोकतंत्र को बचाना जिम्मेदारी-प्रदर्शनकारी

दूसरी तरफ एक प्रदर्शनकारी, जो पूर्व में सीआईए के लिए काम कर चुके हैं ने कहा कि उन्होंने विदेशों में चरमपंथ के विरोध में काम किया, लेकिन अब उन्हें वही खतरा अपने ही देश में दिख रहा है. उनका मानना है कि ट्रंप प्रशासन लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है और देश को विभाजन की ओर ले जा रहा है.

