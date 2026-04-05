ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बदलते बयान, एक नजर
ईरान युद्ध की शुरुआत क्यों हुई, इस पर ट्रंप के बयान बार-बार बदलते रहे हैं. आइए जानते हैं, कब उन्होंने कौन सा बयान दिया.
Published : April 5, 2026 at 12:26 PM IST
नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध पर बार-बार अपना बयान बदल रहे हैं. पहले उन्होंने कहा था कि उनका उद्देश्य ईरान के पास परमाणु हथियार की संभावित उपलब्धि को रोकना है, बाद में उन्होंने कहा कि वह शासन में परिवर्तन चाहते हैं, इसके बाद उन्होंने वहां की जनता से शासन के खिलाफ खड़ा होने की अपील की. दरअसल, वे अपने किसी एक बयान पर कायम नहीं रहे. कभी कहते हैं कि युद्ध दो दिन में खत्म हो जाएगा, तो कभी यह कहते हैं कि अमेरिकी ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देगा. आइए जानते हैं ट्रंप के बदलते बयानों को.
28 फरवरी 2026 : डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हम ईरान की मिसाइलों को नष्ट कर देंगे और उनके मिसाइल उद्योग को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे. यह पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा. हम उनकी नौसेना को नष्ट कर देंगे. बहादुर अमेरिकी नायकों के प्राणों की हानि हो सकती है, और हमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है. युद्ध में ऐसा अक्सर होता है. लेकिन हम यह अभी के लिए नहीं कर रहे हैं. हम यह भविष्य के लिए कर रहे हैं. और यह एक महान मिशन है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, सशस्त्र बलों और सभी पुलिसकर्मियों से मैं आज रात कहता हूं कि आपको अपने हथियार डाल देने चाहिए... अन्यथा, मृत्यु का सामना निश्चित ही करना पड़ेगा. ईरान के महान गौरवशाली लोगों से मैं आज रात कहता हूं कि आपकी स्वतंत्रता का समय निकट है. सुरक्षित रहें. जब हमारा काम पूरा हो जाएगा, तो अपनी सरकार पर कब्जा कर लें. यह आपकी होगी."
1 मार्च 2026 : ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि संयुक्त अमेरिकी-इजरायली अभियान में 48 ईरानी नेता मारे गए.
2 मार्च 2026 : ट्रंप ने कहा कि यदि स्थिति की मांग हुई तो वे ईरान में सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं करेंगे. न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक साक्षात्कार में ट्रम्प ने कहा कि हमले के बाद उन्होंने सभी सैन्य विकल्पों को खुला रखा है.
3 मार्च 2026 : अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा, "ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका के सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते."
5 मार्च 2026 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के अगले नेता के चयन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाना चाहते हैं और स्पष्ट रूप से मोजतबा को "अस्वीकार्य" विकल्प बताया.
7 मार्च 2026 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से "बिना शर्त आत्मसमर्पण" की मांग की और कहा कि इसके बिना कोई समझौता नहीं होगा.
9 मार्च 2026 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध "काफी जल्दी" समाप्त हो सकता है, और उन्होंने यह भी कहा कि वह ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई से "खुश नहीं" हैं.
10 मार्च 2026 : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "युद्ध लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है. उनके पास न नौसेना है, न संचार व्यवस्था, न वायुसेना. उन्होंने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया है... उन्हें कुछ भी चालाकी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना उस देश का अंत हो जाएगा."
11 मार्च 2026 : "हमने" ईरान युद्ध जीत लिया है, लेकिन अमेरिका इस लड़ाई को पूरा करने के लिए डटा रहेगा. जीत की घोषणा इतनी जल्दी करना अच्छा नहीं होता. हम जीत गए." ट्रंप ने केंटकी के हेब्रोन में एक चुनावी रैली में कहा, "पहले ही घंटे में सब कुछ खत्म हो गया था."
12 मार्च 2026 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में "दुष्ट साम्राज्य" को रोकना उनके लिए तेल की कीमतों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर युद्ध शुरू करने के बाद से बनी हुई हैं. पश्चिम एशिया में जहाजों और तेल अवसंरचना पर ईरानी हमलों ने कच्चे तेल की कीमतों को 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंचा दिया है.
13 मार्च 2026 : राष्ट्रपति ने ईरान के नेतृत्व को खत्म करने की जिम्मेदारी को "महान सम्मान" बताया और उन्हें "पागल बदमाश" कहा.
14 मार्च 2026 : अमेरिकी राष्ट्रपति ने अन्य देशों से मध्य पूर्व युद्ध से बाधित वैश्विक तेल आपूर्ति के महत्वपूर्ण मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने में मदद के लिए जहाज भेजने का आग्रह किया.
15 मार्च 2026 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान "समझौता करना चाहता है" और उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने में मदद के लिए नौसैनिक गठबंधन का आह्वान किया.
16 मार्च 2026 : ट्रुथ सोशल पोस्ट में, ट्रंप ने लिखा कि ईरान "सैन्य रूप से अप्रभावी और कमजोर" है और वे एआई का उपयोग "गलत सूचना के हथियार" के रूप में कर रहे हैं.
18 मार्च 2026 : राष्ट्रपति ने नाटो सहयोगियों और साझेदारों की आलोचना करते हुए कहा कि वे होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान के नियंत्रण को समाप्त करने के प्रयासों में मजबूत सैन्य समर्थन देने में विफल रहे हैं.
19 मार्च 2026 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान युद्ध के बीच वे पश्चिम एशिया में और अधिक सैनिकों की तैनाती पर विचार नहीं कर रहे हैं. एक पत्रकार द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वे क्षेत्र में और अधिक सैन्य कर्मियों को भेजने की योजना बना रहे हैं, उन्होंने कहा, "मैं कहीं भी सेना नहीं भेज रहा हूं. अगर मैं ऐसा कर रहा होता, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताता. लेकिन मैं सेना नहीं भेज रहा हूं. कीमत को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक होगा, हम करेंगे.”
20 मार्च 2026 : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण के लिए ईरान के खिलाफ सैन्य सहायता की उनकी मांग को न मानने पर संयुक्त राज्य अमेरिका के नाटो सहयोगियों को "कायर" करार दिया. उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, "कायरों, और हम याद रखेंगे!" उन्होंने कहा कि वह ईरान में अमेरिकी जमीनी सेना नहीं भेज रहे हैं.
21 मार्च 2026 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि वे सैन्य अभियानों के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं और इसलिए मध्य पूर्व में सैन्य प्रयासों को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं.
22 मार्च 2026 : इजरायल द्वारा तेहरान पर नए हमले शुरू करने के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को धमकी दी है कि अगर वह दो दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो वह ईरान के बिजली संयंत्रों को "नष्ट" कर देंगे.
23 मार्च 2026 : ट्रंप ने दावा किया कि मध्य पूर्व में तनाव को दूर करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच "बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत" चल रही है. ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले को पांच दिन के लिए स्थगित करते हुए कहा कि ईरान शांति चाहता है और परमाणु हथियार हासिल न करने पर सहमत हो गया है.
24 मार्च 2026 : ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत जारी होने का दावा किया, जबकि उन्होंने ऊर्जा संबंधी हमलों को स्थगित कर दिया. हालांकि, तेहरान ने किसी भी बातचीत से इनकार किया, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले और ईरान द्वारा खाड़ी देशों पर हमले जारी रहे.
26 मार्च 2026 : ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि नाटो देशों ने ईरान जैसे पागल देश की मदद के लिए कुछ भी नहीं किया है, जो अब सैन्य रूप से पूरी तरह तबाह हो चुका है. ट्रंप का दावा है कि ईरानी नेता "समझौता करना चाहते हैं" लेकिन कहने से डरते हैं "क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अपने ही लोग उन्हें मार डालेंगे."
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