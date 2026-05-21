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अमेरिका कुछ 'बुरा' कर सकता है: राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (स्थानीय समय) को कहा कि अमेरिका ईरान के साथ आखिरी दौर की बातचीत में है. साथ ही चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वह कुछ "बुरा" कर सकते हैं.

मैरीलैंड से कनेक्टिकट जाते समय जॉइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम ईरान के साथ आखिरी चरण में हैं. देखते हैं क्या होता है. या तो वे डील कर लें या हम कुछ ऐसे काम करने जा रहे हैं जो थोड़े बुरे हैं, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा."

ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका पहले भी कई युद्धों में शामिल रहा है, लेकिन ईरान के खिलाफ युद्ध सिर्फ तीन महीने से चल रहा है. उन्होंने कहा, "देखते हैं क्या होता है. इसे ऐसे देखो: आप 19 साल वियतनाम में थे, आप 10 साल अफगानिस्तान में थे, आप 12 साल इराक में थे, आप 7 साल कोरिया में थे. दूसरा विश्व युद्ध अलग था, वो चार साल का था. मैं तीन महीने से ईरान युद्ध में हूं, और ज्यादातर समय युद्धविराम रहा है. हमने इन दूसरे युद्धों में लाखों सैनिक खोए हैं."

उन्होंने आगे कहा कि उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के अगले तीन वर्षों में बड़ी चीजें होने वाली हैं. उन्होंने कहा, "दो युद्धों में, वेनेजुएला, जहां हमने किसी को नहीं खोया, और यहां (ईरान में), हमने 13 लोगों को खो दिया. अब, 13 लोग बहुत ज्यादा हैं. दूसरे युद्धों में, आपने लाखों लोगों को खो दिया. इसलिए लोगों को यह पसंद नहीं आता जब आप कहते हैं, "ओह, क्या आपको पता है कि आपने 13 लोगों को खो दिया है?" मैंने 13 लोगों को खोया है. उन्होंने एक एयरपोर्ट से निकलते समय 13 लोगों को खो दिया. ओबामा ने तब 13 बहुत अच्छे लोगों को खो दिया था, जिनके परिवारों को मैं जान पाया. हमने जो किया है वह कमाल का है. हमने उन्हें खत्म कर दिया है. ईरान खत्म हो गया है. आप कमाल की चीजें देखने वाले हैं. आप अगले तीन वर्षों में हमारे देश के लिए बहुत सी कमाल की चीजें देखने वाले हैं."

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि कूटनीति में आपसी सम्मान युद्ध से ज्यादा टिकाऊ है. एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "ईरान ने हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं और युद्ध टालने के लिए हर रास्ता आज़माया है; हमारी तरफ से सभी रास्ते खुले हैं. ईरान को जबरदस्ती सरेंडर करने के लिए मजबूर करना सिर्फ एक भ्रम है. कूटनीति में आपसी सम्मान, युद्ध से कहीं ज्यादा समझदारी भरा, सुरक्षित और टिकाऊ है."