ट्रंप की भारत को चेतावनी, कहा- पीएम मोदी अच्छे आदमी, लेकिन रूसी तेल खरीदने पर बढ़ाएंगे टैरिफ
ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए यह बातें एक पब्लिक संबोधन के दौरान कही. विस्तार से पढ़ें.
Published : January 5, 2026 at 8:19 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूसी तेल खरीदने पर एकबार फिर सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है. इसके साथ-साथ उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए टैरिफ बढ़ाने की बात कही.
ट्रंप ने यह बातें रूसी तेल आयात पर भारत से कोई सहयोग ना मिलने पर एक पब्लिक संबोधन के दौरान कही. भारत के रूस से तेल इंपोर्ट पर डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा कि वे मुझे खुश करना चाहते थे, असल में पीएम मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं. वह एक अच्छे आदमी हैं. उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था. मुझे खुश करना जरूरी था. वे बिजनेस करते हैं, और हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं.
#WATCH | On India’s Russian oil imports, US President Donald J Trump says, " ... they wanted to make me happy, basically... pm modi's a very good man. he's a good guy. he knew i was not happy. it was important to make me happy. they do trade, and we can raise tariffs on them very… pic.twitter.com/OxOoj69sx3— ANI (@ANI) January 5, 2026
इससे पहले कई बार ट्रंप भारत को रूस से तेल आयात नहीं करने को कह चुके हैं. वे चाहते हैं कि भारत सिर्फ अमेरिका से ही तेल आयात करे. उन्होंने पिछले साल अगस्त 2025 में भारत पर टैरिफ दोगुना करके 50 फीसदी करने के पीछे का तर्क सिर्फ रूस से तेल आयात करने का दिया था. नए साल पर ट्रंप के इस बयान के बाद दोनों देशों के रिश्तों में एकबार फिर तनाव देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा था कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे अब रूस से तेल का आयात कतई नहीं करेंगे.
भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप के इस दावे को एकसिरे से खारिज कर दिया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है.
