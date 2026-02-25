'3.5 करोड़ लोग मारे जाते', भारत-पाकिस्तान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान
स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने प्रशासन की तारीफ की. साथ ही भारत-पाकिस्तान युद्ध पर अपना दावा फिर दोहराया.
By ANI
Published : February 25, 2026 at 9:47 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के स्टेट ऑफ द यूनियन में बोलते हुए दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले 10 महीनों में आठ युद्ध रुकवाए हैं. ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया. ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने युद्ध में दखल नहीं दिया होता तो लगभग 3.5 लोग मारे जाते.
उन्होंने कहा, "अपने पहले 10 महीनों में, मैंने आठ युद्ध खत्म किए... कंबोडिया और थाईलैंड... पाकिस्तान और भारत में परमाणु युद्ध होता. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा अगर मैं शामिल नहीं होता तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते."
#WATCH | Addressing the 2026 State of the Union, United States President Donald Trump says, " ... in my first 10 months, i ended eight wars... pakistan and india would have had a nuclear war. 35 million people said the prime minister of pakistan would have died if it were not for… pic.twitter.com/GnrgJKtjID— ANI (@ANI) February 25, 2026
हालांकि, भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम समझौते में अमेरिका के किसी भी तरह के दखल से इनकार किया है. भारत ने कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने की अपील पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन्स के डायरेक्टर जनरल की तरफ से आई थी.
ईरान के हालात पर बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि वह अब भी कूटनीतिक समाधान पसंद करते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "उन्होंने पहले ही ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो यूरोप और विदेश में हमारे बेस के लिए खतरा बन सकती हैं, और वे ऐसी मिसाइलें बनाने पर काम कर रहे हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं... मेरी पसंद इस समस्या को कूटनीति के जरिये हल करना है. लेकिन एक बात तय है, मैं आतंक को बढ़ावा देने वाले दुनिया के नंबर एक देश, जो वे अब तक हैं, को कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखने दूंगा. ऐसा नहीं हो सकता."
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने प्रशासन की खूब तारीफ की और कहा कि अमेरिका को दुनिया में फिर से वो सम्मान मिला है, जो शायद पहले कभी नहीं मिला. उन्होंने पिछले नौ महीनों में अपने प्रशासन के कामों पर जोर दिया. अवैध प्रवासियों के बारे में ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद से नौ महीनों में, "कोई भी अवैध प्रवासी" अमेरिका में नहीं आ पाया है.
ट्रंप ने कहा, "पिछले नौ महीनों में, अमेरिका में किसी भी अवैध प्रवासी को प्रवेश नहीं मिला है. हम हमेशा ऐसे लोगों को कानूनी तौर पर आने देंगे, जो हमारे देश से प्यार करेंगे और इसे बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. हमारी सीमाओं पर जानलेवा घुसपैठ का प्रयास एक साल में रिकॉर्ड 56 प्रतिशत कम हुआ है. पिछले साल, हत्या दर में इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई. यह सबसे बड़ी गिरावट है. 125 से अधिक वर्षों में सबसे कम संख्या है."
ट्रंप ने कहा, "मैं आपसे सेव अमेरिका एक्ट को मंजूरी देने के लिए कह रहा हूं. अवैध प्रवासियों और दूसरे बिना इजाजत वाले लोगों को हमारे पवित्र अमेरिकी चुनावों में वोट देने से रोकें. हमारे चुनावों में धोखाधड़ी बहुत अधिक है. सभी वोटरों को वोटर ID दिखाना होगा. वोट देने के लिए सभी वोटरों को नागरिकता का सबूत दिखाना होगा और बीमारी, विकलांगता, सेना या यात्रा के अलावा अब कोई भी गलत मेल-इन बैलेट नहीं भेजा जाएगा."
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत से अवैध प्रवासी अंग्रेजी नहीं बोलते और वे दिशा, स्पीड, खतरे या जगह के बारे में सबसे बेसिक रोड साइन भी नहीं पढ़ सकते. इसीलिए आज रात मैं कांग्रेस से अपील कर रहा हूं कि वह डेलिलाह कानून पास करे, जो किसी भी राज्य को गैर-कानूनी लोगों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस देने से रोकेगा.
