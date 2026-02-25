ETV Bharat / international

'3.5 करोड़ लोग मारे जाते', भारत-पाकिस्तान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के स्टेट ऑफ द यूनियन में बोलते हुए दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले 10 महीनों में आठ युद्ध रुकवाए हैं. ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया. ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने युद्ध में दखल नहीं दिया होता तो लगभग 3.5 लोग मारे जाते. उन्होंने कहा, "अपने पहले 10 महीनों में, मैंने आठ युद्ध खत्म किए... कंबोडिया और थाईलैंड... पाकिस्तान और भारत में परमाणु युद्ध होता. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा अगर मैं शामिल नहीं होता तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते." हालांकि, भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम समझौते में अमेरिका के किसी भी तरह के दखल से इनकार किया है. भारत ने कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने की अपील पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन्स के डायरेक्टर जनरल की तरफ से आई थी. ईरान के हालात पर बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि वह अब भी कूटनीतिक समाधान पसंद करते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "उन्होंने पहले ही ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो यूरोप और विदेश में हमारे बेस के लिए खतरा बन सकती हैं, और वे ऐसी मिसाइलें बनाने पर काम कर रहे हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं... मेरी पसंद इस समस्या को कूटनीति के जरिये हल करना है. लेकिन एक बात तय है, मैं आतंक को बढ़ावा देने वाले दुनिया के नंबर एक देश, जो वे अब तक हैं, को कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखने दूंगा. ऐसा नहीं हो सकता."