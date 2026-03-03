ETV Bharat / international

ईरान के बातचीत वाले ऑफर पर ट्रंप का सीधा जवाब, 'बहुत देर कर दी'

वाशिंगटन : पश्चिम एशिया क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान के लिए बातचीत फिर से शुरू करने में "बहुत देर हो चुकी है". उन्होंने कहा कि ईरान का नेतृत्व, उसकी वायु रक्षा, वायु सेना और नौसेना "खत्म हो चुकी है".

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, "उनकी वायु रक्षा, वायु सेना, नौसेना और नेतृत्व खत्म हो चुका है. वे बातचीत करना चाहते हैं. मैंने कहा 'बहुत देर हो चुकी है." उनका यह ऐसे समय में आया है जब ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन गरिमा के साथ."

इस बीच, अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल ने दावा किया कि ईरान में एक हमले में एक वरिष्ठ कमांडर को निशाना बनाया गया. इजराइली सेना ने हाल ही में किए गए ऑपरेशन के परिणाम के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी. इससे पहले, फॉक्स न्यूज ने बताया था कि ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी हमलों के बारे में कांग्रेस को एक आधिकारिक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराया था.

अपने पत्र में ट्रंप ने कहा कि ये हमले 28 फरवरी को उनके निर्देश पर अमेरिकी हितों की रक्षा, होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से समुद्री व्यापार के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय सहयोगियों, जिनमें अमेरिकी सहयोगी भी शामिल हैं, की सामूहिक आत्मरक्षा के लिए किए गए थे. उन्होंने कहा, "मेरे निर्देश पर, 28 फरवरी, 2026 को, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं ने ईरान के भीतर कई लक्ष्यों पर सटीक हमले किए, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल साइटें, समुद्री खनन क्षमताएं, हवाई रक्षा और कमान एवं नियंत्रण क्षमताएं शामिल थीं."

ट्रंप ने लिखा, "ये हमले क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं की रक्षा, अमेरिकी मातृभूमि की रक्षा, होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री व्यापार के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने सहित महत्वपूर्ण अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और इजराइल सहित हमारे क्षेत्रीय सहयोगियों की सामूहिक आत्मरक्षा के लिए किए गए थे."