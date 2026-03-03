ETV Bharat / international

ईरान के बातचीत वाले ऑफर पर ट्रंप का सीधा जवाब, 'बहुत देर कर दी'

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ अब बातचीत का कोई मतलब नहीं. उनकी सेना खत्म हो चुकी है.

Trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 3, 2026 at 7:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाशिंगटन : पश्चिम एशिया क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान के लिए बातचीत फिर से शुरू करने में "बहुत देर हो चुकी है". उन्होंने कहा कि ईरान का नेतृत्व, उसकी वायु रक्षा, वायु सेना और नौसेना "खत्म हो चुकी है".

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, "उनकी वायु रक्षा, वायु सेना, नौसेना और नेतृत्व खत्म हो चुका है. वे बातचीत करना चाहते हैं. मैंने कहा 'बहुत देर हो चुकी है." उनका यह ऐसे समय में आया है जब ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन गरिमा के साथ."

इस बीच, अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल ने दावा किया कि ईरान में एक हमले में एक वरिष्ठ कमांडर को निशाना बनाया गया. इजराइली सेना ने हाल ही में किए गए ऑपरेशन के परिणाम के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी. इससे पहले, फॉक्स न्यूज ने बताया था कि ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी हमलों के बारे में कांग्रेस को एक आधिकारिक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराया था.

अपने पत्र में ट्रंप ने कहा कि ये हमले 28 फरवरी को उनके निर्देश पर अमेरिकी हितों की रक्षा, होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से समुद्री व्यापार के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय सहयोगियों, जिनमें अमेरिकी सहयोगी भी शामिल हैं, की सामूहिक आत्मरक्षा के लिए किए गए थे. उन्होंने कहा, "मेरे निर्देश पर, 28 फरवरी, 2026 को, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं ने ईरान के भीतर कई लक्ष्यों पर सटीक हमले किए, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल साइटें, समुद्री खनन क्षमताएं, हवाई रक्षा और कमान एवं नियंत्रण क्षमताएं शामिल थीं."

ट्रंप ने लिखा, "ये हमले क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं की रक्षा, अमेरिकी मातृभूमि की रक्षा, होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री व्यापार के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने सहित महत्वपूर्ण अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और इजराइल सहित हमारे क्षेत्रीय सहयोगियों की सामूहिक आत्मरक्षा के लिए किए गए थे."

उन्होंने आगे कहा कि इन हमलों में किसी भी अमेरिकी जमीनी सेना का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और मिशन की योजना और क्रियान्वयन इस तरह से किया गया था जिससे नागरिक हताहतों को कम से कम किया जा सके, भविष्य के हमलों को रोका जा सके और ईरान की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को निष्क्रिय किया जा सके.

इस बीच, ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने बताया कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों में 150 से अधिक स्कूली छात्राओं की मौत के बाद हजारों लोग शोक सभा के लिए सड़कों पर उतर आए. प्रेस टीवी द्वारा साझा किए गए दृश्यों में मिसाइल हमले में मारी गई निर्दोष छात्राओं की हत्या के विरोध में भारी जनसमूह को प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है.

पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष ईरान पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के बाद चौथे दिन में प्रवेश कर गया है, जिसमें सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई और फारस की खाड़ी के इस देश के अन्य प्रमुख व्यक्ति मारे गए थे. जवाबी कार्रवाई में, तेहरान ने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अन्य इज़राइली संपत्तियों को निशाना बनाते हुए जवाबी हमले किए हैं.

ये भी पढ़ें : इजराइल के पीएम नेतन्याहू बोले, 'अगर हम ईरान पर हमला नहीं करते तो आगे ऐसा करना कभी भी संभव नहीं हो पाता'

TAGGED:

IRAN US TRUMP
ईरान के साथ बातचीत नहीं ट्रंप
NO TALK TO IRAN SAYS TRUMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.