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वेनेजुएला और ईरान के बाद अगला टारगेट क्यूबा, ट्रंप के रडार पर क्यों आया यह द्वीप?

वेनेजुएला और ईरान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला टारगेट क्यूबा देश है.

US President Donald Trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 29, 2026 at 5:47 PM IST

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हैदराबाद : अमेरिका ने वेनेजुएला को कुछ घंटे के ऑपरेशन में जीत लिया लेकिन ईरान उसकी मंशा के अनुरूप नहीं हो सका. लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया टारगेट फिक्स कर लिया है. ट्रंप ने क्यूबा को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी है, इससे माना जा रहा है कि अमेरिका का अगला निशाना क्यूबा बन सकता है.

इतना ही नहीं ट्रंप ने इस द्वीपीय देश को 'नाकाम देश' बताया है. साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका पहले से ही क्यूबा के साथ बातचीत कर रहा है और जल्द ही कोई और कदम उठा सकता है.

ट्रंप ने कहा, "मैंने अमेरिकी सेना को बहुत मजबूत बनाया है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है. वैसे क्यूबा का अगला नंबर है."

वेनेजुएला पर हमले के बाद सबसे अधिक खतरा क्यूबा पर मंडरा रहा है. दरअसल, ट्रंप पिछले एक साल में कम से कम 10 बार क्यूबा को धमकी दे चुके हैं. वहीं क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कैनेल ने भी इन धमकियों का जवाब देते हुए देश की संप्रभुता की रक्षा का दावा किया है. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब क्यूबा गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है. एक तरफ वेनेजुएला से तेल सप्लाई बंद होने के बाद वहां ईंधन की भारी कमी हो गई है, जिससे हालात और खराब हो गए हैं. निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद क्यूबा की बड़ी ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह कट गई है.

क्यूबा से अमेरिका की 67 साल पुरानी दुश्मनी
अमेरिका और क्यूबा के बीच दुश्मनी का इतिहास लगभग 67 वर्ष पुराना है. जब 1959 में फिदेल कास्त्रो ने क्रांति करके क्यूबा की सत्ता संभाली तो अमेरिकी कंपनियों की जमीन और फैक्ट्रियों को छीन लिया था. साथ ही सोवियत संघ से दोस्ती कर ली थी. इससे अमेरिका काफी नाराज हो गया था. फलस्वरूप उसने क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे.

Fidel Castro ruled Cuba for five decades
फिदेल कास्त्रो ने पांच दशक तक क्यूबा की कमान संभाली (file photo-@RT_com)

1962 में क्यूबन मिसाइल संकट आया. उस दौरान क्यूबा में रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें रखी गईं, जिससे दुनिया परमाणु युद्ध के कगार तक पहुंची थी. तब से लेकर अभी तक अमेरिका, क्यूबा को कम्युनिस्ट खतरा मानता रहा है. हालांकि ओबामा के शासनकाल में समय कुछ सुधार के प्रयास हुए लेकिन ट्रंप ने फिर कड़ाई शुरू कर दी. फिदेल कास्त्रो ने 1959 से 2008 तक करीब पांच दशक तक क्यूबा की कमान संभाले रखी थी.

आखिर क्यूबा के पीछे क्यों पड़े हैं ट्रंप?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले करीब एक साल क्यूबा के पीछे पड़े हैं. ट्रंप का आरोप है कि क्यूबा का जुड़ाव रूस, चीन, ईरान से रहा है. इसके अलावा क्यूबा आतंकवादियों का समर्थन करता रहा है. यही वजह है कि ट्रंप बार-बार क्यूबा पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं. तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो शांतिप्रिय राष्ट्रपति हैं. दुनिया में शांति ला रहे हैं. इतना ही नहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा को लेकर 29 जनवरी को एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उन्होंने क्यूबा को अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया है.

क्यूबा के साथ तनाव कहीं बड़े संघर्ष में न तब्दील हो जाए
वेनेजुएला पर हमले और क्यूबा को लेकर अमेरिका के आक्रामक रुख से पूरे लैटिन अमेरिका में अस्थिरता बढ़ गई है. वहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं यह तनाव बड़े सैन्य संघर्ष में न तब्दील हो जाए. वेनेजुएला के बाद क्यूबा पर संभावित कार्रवाई के संकेतों ने वैश्विक राजनीति में नई बेचैनी पैदा कर दी है. आने वाले दिनों में अमेरिका की रणनीति और क्यूबा की प्रतिक्रिया ही इस संकट की दिशा निर्धारित करेगी.

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