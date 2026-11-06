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ट्रंप बोले, 'ईरान के खिलाफ फिर से तैयार हूं', क्या फिर से युद्ध की होगी शुरुआत ?

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ( AP )

वॉशिंगटन : मिडटर्म चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार के बावजूद ईरान की स्थिति को लेकर अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है. ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है. ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में संभावित ऑपरेशन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना पहले के मुकाबले कहीं अधिक हथियार बना रही है.

ट्रंप ने कहा, "हम अपनी सेना के लिए अभी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हथियार बना रहे हैं. अगर हमें ईरान के मामले में आगे कुछ करना पड़ा, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं." उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला करने का विकल्प अभी भी खुला है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है. आगे उन्होंने कहा कि अगर मुमकिन हो, तो मैं बाकी देश को बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा करना पड़े, आपको जल्द ही पता चल जाएगा.

उनकी यह टिप्पणी तब आई जब वे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की उस बात से सहमत दिखे, जिसमें उन्होंने मध्यावधि चुनाव में करारी हार के लिए काफी हद तक ईरान युद्ध और अमेरिकियों पर इसके आर्थिक असर को जिम्मेदार ठहराया था. ट्रंप ने कहा कि वे वेंस की बात से कुछ हद तक सहमत हैं, लेकिन उन्होंने युद्ध का बचाव करते हुए कहा कि अगर उनके सामने फिर से वही विकल्प आए, तो वे वही काम दोबारा करेंगे. एपी न्यूज एजेंसी के अनुसार ट्रंप ट्रम्प के पास कम से कम कुछ विकल्प मौजूद हैं.वाशिंगटन के थिंक टैंक डिफेंस प्रायोरिटीज से जुड़े हैगर्टी ने कहा कि ट्रंप मौजूदा स्थिति को ही बनाए रखने का विकल्प चुन सकते हैं. इसमें अमेरिकी सेना डिफेंसिव स्ट्राइक (रक्षात्मक हमले) कर सकती है और साथ ही अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रख सकती है, ताकि वैश्विक बाजार में ईरानी तेल की आपूर्ति को रोका जा सके. ट्रंप के पहले कार्यकाल में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके डेविड शेंकर के अनुसार, एक और विकल्प ईरान के पिकएक्स माउंटेन पर हमला करना हो सकता है. यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी एक ऐसी सुविधा है जो मध्य ईरान में जमीन के काफी नीचे स्थित है. ट्रंप ने कई बार संकेत दिया है कि वे इस जगह को निशाना बनाने पर विचार कर रहे थे.शेंकर ने कहा कि इसके बाद ट्रंप पीछे हट सकते हैं और यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचाया है. वे शायद एक ऐसा समझौता करने की कोशिश भी कर सकते हैं, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बहाल हो सके, ईरान को कुछ प्रतिबंधों से राहत मिल सके, और परमाणु वार्ता को भविष्य के लिए टाल दिया जाए.