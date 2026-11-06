ट्रंप बोले, 'ईरान के खिलाफ फिर से तैयार हूं', क्या फिर से युद्ध की होगी शुरुआत ?
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के खिलाफ पहले के मुकाबले अधिक तैयार हूं. पढ़ें पूरी खबर.
Published : November 6, 2026 at 10:08 AM IST
वॉशिंगटन : मिडटर्म चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार के बावजूद ईरान की स्थिति को लेकर अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है. ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है. ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में संभावित ऑपरेशन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना पहले के मुकाबले कहीं अधिक हथियार बना रही है.
ट्रंप ने कहा, "हम अपनी सेना के लिए अभी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हथियार बना रहे हैं. अगर हमें ईरान के मामले में आगे कुछ करना पड़ा, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं." उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला करने का विकल्प अभी भी खुला है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है. आगे उन्होंने कहा कि अगर मुमकिन हो, तो मैं बाकी देश को बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा करना पड़े, आपको जल्द ही पता चल जाएगा.
उनकी यह टिप्पणी तब आई जब वे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की उस बात से सहमत दिखे, जिसमें उन्होंने मध्यावधि चुनाव में करारी हार के लिए काफी हद तक ईरान युद्ध और अमेरिकियों पर इसके आर्थिक असर को जिम्मेदार ठहराया था. ट्रंप ने कहा कि वे वेंस की बात से कुछ हद तक सहमत हैं, लेकिन उन्होंने युद्ध का बचाव करते हुए कहा कि अगर उनके सामने फिर से वही विकल्प आए, तो वे वही काम दोबारा करेंगे.
एपी न्यूज एजेंसी के अनुसार ट्रंप ट्रम्प के पास कम से कम कुछ विकल्प मौजूद हैं.वाशिंगटन के थिंक टैंक डिफेंस प्रायोरिटीज से जुड़े हैगर्टी ने कहा कि ट्रंप मौजूदा स्थिति को ही बनाए रखने का विकल्प चुन सकते हैं. इसमें अमेरिकी सेना डिफेंसिव स्ट्राइक (रक्षात्मक हमले) कर सकती है और साथ ही अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रख सकती है, ताकि वैश्विक बाजार में ईरानी तेल की आपूर्ति को रोका जा सके.
ट्रंप के पहले कार्यकाल में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके डेविड शेंकर के अनुसार, एक और विकल्प ईरान के पिकएक्स माउंटेन पर हमला करना हो सकता है. यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी एक ऐसी सुविधा है जो मध्य ईरान में जमीन के काफी नीचे स्थित है. ट्रंप ने कई बार संकेत दिया है कि वे इस जगह को निशाना बनाने पर विचार कर रहे थे.शेंकर ने कहा कि इसके बाद ट्रंप पीछे हट सकते हैं और यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचाया है. वे शायद एक ऐसा समझौता करने की कोशिश भी कर सकते हैं, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बहाल हो सके, ईरान को कुछ प्रतिबंधों से राहत मिल सके, और परमाणु वार्ता को भविष्य के लिए टाल दिया जाए.
एक और विकल्प यह हो सकता है कि ट्रंप युद्ध के दौरान दी गई उन धमकियों पर अमल करें, जिनमें उन्होंने ईरान के बुनियादी ढांचे पर बड़े हमले करने की बात कही थी. शेंकर ने कहा, ईरानियों को लग सकता है कि राष्ट्रपति कमजोर हैं और कांग्रेस की वजह से बंधे हुए हैं, लेकिन असल में स्थिति इसके उलट भी हो सकती है.शेंकर ने कहा कि अगर तनाव इस तरह बढ़ता है, तो इससे तेल और ऊर्जा की कीमतों की समस्या और गंभीर हो सकती है.
हालांकि अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय टैंकरों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) से तेल की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है, लेकिन यह संघर्ष अब लाल सागर (रेड सी) तक फैल गया है. यहां ईरान समर्थित हूती विद्रोही और सऊदी अरब के नेतृत्व वाला गठबंधन एक-दूसरे से लड़ रहे हैं.लाल सागर में हालात बेहद अस्थिर बने हुए हैं. हूती विद्रोही यमन के नागरिकों और सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे पर हमले कर रहे हैं, और साथ ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मौजूद चरमपंथी समूहों के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं.
यमन स्थित हूती विद्रोहियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों पर किए गए हमलों ने वहां पहले से बढ़ रहे मानवीय संकट को और गंभीर बना दिया है. यमनी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स से इस क्षेत्र को जो खतरा है, वह अमेरिकी चुनावों के बाद "रातों-रात नहीं बदल गया है." उन्होंने वाशिंगटन से जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लेने का आग्रह किया. इस अधिकारी को सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर यह बात कही.
सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व वरिष्ठ विश्लेषक ब्रायन हैगर्टी, जो मध्य पूर्व की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर काम करते थे, ने कहा, "इस बात की आशंका है कि ट्रंप अब खुद को कम बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक नुकसान होना था, वह तो हो ही चुका है." उन्होंने आगे कहा, "साथ ही, ईरान के खिलाफ हमलों को तेज करके जो हासिल करने की उम्मीद की जा रही है, उसके पीछे की रणनीतिक सोच या तर्क आज भी वैसा ही है, जैसा एक हफ्ते या एक महीने पहले था."
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