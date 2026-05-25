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ईरान के साथ बातचीत ओबामा डील से अलग है: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि बातचीत सावधानी से आगे बढ़ रही है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन किसी एग्रीमेंट को पूरा करने की जल्दी में नहीं है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप (IANS)
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By IANS

Published : May 25, 2026 at 10:57 AM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान के साथ अपनी सरकार की चल रही बातचीत का बचाव किया. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के समय के न्यूक्लियर समझौते की कड़ी आलोचना की और कहा कि मौजूदा बातचीत तेहरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकेगी.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा के समय में हुई 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील 'हमारे देश की अब तक की सबसे खराब डील में से एक थी.' उन्होंने आगे लिखा कि यह ईरान के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाने का सीधा रास्ता था. ट्रंप प्रशासन अभी ईरान के साथ जिस ट्रांजैक्शन पर बातचीत कर रहा है, उसके साथ ऐसा नहीं है -- असल में, यह बिल्कुल उल्टा है!' यह बात ट्रंप के उस ऐलान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं के साथ कॉल के बाद ईरान और कई मिडिल ईस्ट देशों के बीच एक बड़ी रीजनल अंडरस्टैंडिंग फाइनल होने के करीब है.

ट्रंप ने कहा कि अभी की बातचीत सावधानी से आगे बढ़ रही है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन किसी एग्रीमेंट को पूरा करने की जल्दी में नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि बातचीत सही और अच्छे तरीके से चल रही है, और मैंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को बता दिया है कि जब तक समय हमारे पक्ष में है, वे किसी डील में जल्दबाजी न करें. ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि जब तक कोई फॉर्मल एग्रीमेंट पूरा नहीं हो जाता, ईरान पर दबाव बना रहेगा. उन्होंने लिखा कि जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं हो जाता, सर्टिफाइड नहीं हो जाता और उस पर साइन नहीं हो जाता, तब तक ब्लॉकेड पूरी तरह से लागू रहेगा.

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को अपना समय लेना चाहिए और इसे सही करना चाहिए. कोई गलती नहीं हो सकती!" अमेरिकी प्रेसिडेंट ने तेहरान के साथ रिश्तों को दोनों देशों के बीच सालों की दुश्मनी के बावजूद तेजी से स्टेबल बताया. उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और प्रोडक्टिव होते जा रहे हैं. साथ ही, ट्रंप ने वॉशिंगटन की मुख्य मांग दोहराई कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए.

उन्होंने लिखा कि हालांकि, उन्हें यह समझना चाहिए कि वे न्यूक्लियर वेपन या बम डेवलप या खरीद नहीं सकते. ट्रंप ने डिप्लोमैटिक आउटरीच में शामिल क्षेत्रीय देशों के सपोर्ट की भी तारीफ की और इस कोशिश को अब्राहम अकॉर्ड्स से जोड़ा, जो US की मध्यस्थता वाले एग्रीमेंट हैं जिनका मकसद इज़राइल और कई अरब देशों के बीच रिश्तों को नॉर्मल बनाना है. उन्होंने कहा कि मैं अब तक मिडिल ईस्ट के सभी देशों को उनके सपोर्ट और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो ऐतिहासिक अब्राहम अकॉर्ड्स के देशों में शामिल होने से और बढ़ेगा और मजबूत होगा.

ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान आखिरकार बड़े रीजनल अरेंजमेंट का हिस्सा बन सकता है. उन्होंने लिखा कि और, कौन जानता है, शायद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान भी इसमें शामिल होना चाहेगा! इससे पहले, ट्रंप ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान और रीजनल पार्टनर्स के बीच एक एग्रीमेंट पर 'काफी हद तक बातचीत' हो चुकी है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इजराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से अलग से बात की है और बातचीत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है.

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