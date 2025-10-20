ETV Bharat / international

ट्रंप की भारत को खुली धमकी, रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया तो लगाएंगे भारी टैरिफ

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे 'भारी टैरिफ' का भुगतान करना होगा. उन्होंने दोहराया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आश्वासन मिला है कि भारत मास्को से तेल खरीद बंद करने जा रहा है.

एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो उसे 'भारी टैरिफ देना जारी रखना होगा', और कहा कि 'वे (भारत) ऐसा नहीं करना चाहते.' ट्रंप रूस से तेल खरीद पर भारत की हालिया टिप्पणियों के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे.

बता दें, भारत ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह बाजार की स्थितियों को पूरा करने के लिए ऊर्जा के अपने स्रोतों को 'व्यापक और विविधीकृत' कर रहा है. इससे कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि नई दिल्ली रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद कर देगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और उन्होंने कहा है कि वह रूसी तेल वाली बात नहीं करेंगे. वाशिंगटन यह कहता रहा है कि भारत रूसी कच्चे तेल की खरीद के ज़रिए पुतिन को युद्ध के वित्तपोषण में मदद कर रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना कर 50 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद से भारत और वाशिंगटन के बीच संबंध गंभीर तनाव में हैं, जिसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है. भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है.