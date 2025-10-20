ETV Bharat / international

ट्रंप की भारत को खुली धमकी, रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया तो लगाएंगे भारी टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है. देखना है आगे क्या होता है.

MASSIVE TARIFFS ON INDIA
रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया तो लगाएंगे भारी टैरिफ (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2025 at 11:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे 'भारी टैरिफ' का भुगतान करना होगा. उन्होंने दोहराया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आश्वासन मिला है कि भारत मास्को से तेल खरीद बंद करने जा रहा है.

एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो उसे 'भारी टैरिफ देना जारी रखना होगा', और कहा कि 'वे (भारत) ऐसा नहीं करना चाहते.' ट्रंप रूस से तेल खरीद पर भारत की हालिया टिप्पणियों के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे.

बता दें, भारत ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह बाजार की स्थितियों को पूरा करने के लिए ऊर्जा के अपने स्रोतों को 'व्यापक और विविधीकृत' कर रहा है. इससे कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि नई दिल्ली रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद कर देगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और उन्होंने कहा है कि वह रूसी तेल वाली बात नहीं करेंगे. वाशिंगटन यह कहता रहा है कि भारत रूसी कच्चे तेल की खरीद के ज़रिए पुतिन को युद्ध के वित्तपोषण में मदद कर रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना कर 50 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद से भारत और वाशिंगटन के बीच संबंध गंभीर तनाव में हैं, जिसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है. भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है.

ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच फोन पर किसी भी बातचीत की कोई जानकारी नहीं है. दोनों देशों के बीच एनर्जी सहयोग को लेकर जरूर बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने ट्रंप के इस बयान को एकसिरे से खारिज कर दिया कि भारत ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह रूस से तेल नहीं खरीदेगा. बता दें, अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं जैसे- कपड़े और दवाइयों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था.

पढ़ें: भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप का फिर दावा

ट्रंप बोले- पीएम मोदी महान व्यक्ति, मुझे आश्वासन दिया अब मॉस्को से तेल नहीं खरीदेगा भारत

TAGGED:

TRUMP TARIFF
MASSIVE TARIFFS ON INDIA
DONALD TRUMP
RUSSIAN OIL
MASSIVE TARIFFS ON INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

6 नवंबर को वोटिंग, पहले चरण के लिए नामांकन वापसी की आज आखिरी तारीख

दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ रही है नैनीताल की मोमबत्ती, देश-विदेश को रोशन कर रही रोशन

मदीना जा रहे विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिग, तिरुवनंतपुरम डायवर्ट की गई फ्लाइट

भारत को वर्ल्ड कप में मिली लगातार तीसरी हार, इंग्लैंड ने जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई जगह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.