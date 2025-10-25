ETV Bharat / international

किम जोंग उन से मिलने को तैयार हैं डोनाल्ड ट्रंप, जानिए क्या है वजह!

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एशिया विजिट में उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से मिलने को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं.

US President Donald Trump and North Korean President Kim Jong Un
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन (file photo-ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2025 at 5:13 PM IST

4 Min Read
वॉशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग-उन से मिलने के लिए तैयार हैं. इस संबंध में एयरफोर्स वन विमान में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं 100 फीसदी तैयार हूं. हम दोनों की समझ अच्छी है और अगर मौका मिला तो मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूं."

हालांकि सवाल यह उठता है कि वह आखिर ऐसा अचानक क्यों कर रहे हैं, जबकि कुछ वर्ष पूर्व यह रिश्ता लगभग ठंडा पड़ गया था? क्या यह नई 'कूटनीतिक गर्मजोशी' सिर्फ शांति की पहल है या फिर रूस और चीन को ताकत दिखाने का इशारा भी?

पहले भी तीन बार किम से मिल चुके हैं ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के दौरान पहले भी किम जोंग-उन से तीन बार मुलाकात कर चुके हैं. पहली बार सिंगापुर में 2018 में, दूसरी बार वियतनाम (2019) में और तीसरी बार डीएमजी (कोरियाई सीमा पर) उनकी मुलाकात हुई थी.

ट्रंप की इन मुलाकातों से आशा थी कि कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु संकट कम होगा, लेकिन असली समझौता नहीं हो सका. वहीं ट्रंप के जाने के बाद बातचीत पूरी तरह से ठप हो गई और उत्तर कोरिया ने अपने 'न्यूक्लियर और मिसाइल परीक्षणों' को एकबार फिर से तेज कर दिया.

फिर अब हालात बदल चुके हैं. दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया की नई सरकार बात करने के पक्ष में है, जबकि उत्तर कोरिया, रूस और चीन के और पास चला गया है. इसी वजह से ट्रंप फिर से मुलाकात के लिए तैयार होने की बात कह रहे हैं.

इतना ही नहीं ट्रंप अपने आप को 'गैर-परंपरागत नेता' के रूप में दिखाना पसंद करते हैं. किम से मिलना उनके लिए एक बार फिर वैसी ही 'साहसी डिप्लोमेसी' दिखाने का मौका हो सकता है, जैसी 2018 में सुर्खियां बनी थी. राजनीतिक रूप से भी इससे उनको घरेलू मोर्चे पर 'शांति दूत' की छवि देगी, चाहे उसका ठोस परिणाम न निकले.

दक्षिण कोरिया चाहता है उत्तर कोरिया से संवाद बहाल हो
वहीं दक्षिण कोरिया का दबाव और क्षेत्रीय स्थिरता की मांग दूसरी वजह भी हो सकती है. दक्षिण कोरिया की वर्तमान सरकार चाहती है कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कम से कम संवाद की व्यवस्था तो बहाल हो. दूसरी तरफ अमेरिका इसी पहल पर अपने सहयोगी देश को यह बताना चाहता है कि वह एशिया में स्थिरता को प्रतिबद्ध है.

इसकी एक और जरूरी वजह रूस और उत्तर कोरिया की बढ़ती नजदीकी भी हो सकती है. 2024 में जहां उत्तर कोरिया और रूस के बीच एक समग्र रणनीतिक साझेदारी एग्रीमेंट हुआ, जिसमें रक्षा और तकनीकी सहयोग शामिल है. इसको लेकर अमेरिका चिंतित है कि कहीं प्योंगयांग रूस के सैन्य हितों का हिस्सा न बन जाए. डोनाल्ड ट्रंप की यह मुलाकात की तत्परता रूस को यह जताने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है कि अमेरिका अब भी इस इलाके में अपना प्रभाव रखता है.

ट्रंप का चीन को मैसेज देना भी
साथ ही इस मुलाकात की वजह चीन को सटीक मैसेज देना भी है. चीन, उत्तर कोरिया का प्रबल समर्थक है. अमेरिका यदि सीधे संवाद का मार्ग प्रशस्त करता है तो वह बीजिंग को भी यह दिखा सकता है कि वाशिंगटन को किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है.

बता दें कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और रूस के बीच तनाव है. रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाया है. ऐसे में यदि ट्रंप उत्तर कोरिया से फिर से जुड़ने की बात करते हैं, तो यह 'डबल सिग्नल' भेजने की तरह है. एक तरफ यह कि जहां अमेरिका एशिया में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखेगा वहीं दूसरी तरफ रूस-उत्तर कोरिया की नजदीकी को संतुलित करने का प्रयास किया जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह 'पुराना रिश्ता फिर से जोड़ने' वाला रुख सिर्फ शांति की चाह नहीं दिखाता, बल्कि यह एक रणनीतिक चाल भी हिस्सा हो सकता है.

