डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- ईरान संग युद्ध समाप्त, वीकेंड में होगी डील, ईरान ने किया खारिज
ट्रंप ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने पर सहमत हो गया है. विस्तार से पढ़ें.
By PTI
Published : June 12, 2026 at 8:45 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग खत्म करने की डील लगभग पूरी हो चुकी है और इस पर सप्ताह के अंत में यूरोप में साइन होने की उम्मीद है. उन्होंने खाड़ी देश पर मिलिट्री कार्रवाई को भी वापस ले लिया है. इससे पहले ट्रंप ने ईरान की तेल इंडस्ट्री पर कंट्रोल करने की धमकी दी थी.
बता दें, ट्रंप ने गुरुवार दोपहर ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साइनिंग सेरेमनी में शामिल होने की उम्मीद है, जो इस वीकेंड यूरोप में हो सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने कतर, यूएई (UAE), सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और पाकिस्तान समेत मिडिल ईस्ट के देशों के नेताओं से बातचीत के नए दौर के बारे में बात की है. इसके बाद गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे जॉर्जिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर बर्ट जोन्स के पक्ष में एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया है.
ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि आपने सुना या नहीं, लेकिन हमने आज (गुरुवार) ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है, और वे कभी भी न्यूक्लियर हथियार न बनाने पर सहमत हो गए हैं, जिस पर हमने जोर दिया था. यही पूरा मकसद था. इससे पहले, ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा कि स्टॉक मार्केट को 'डील पसंद है' और इस पर जल्द ही साइन हो जाएगा. उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट फाइनल होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल जाएगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह एक बहुत मजबूत समझौता ज्ञापन है. यह थोड़ा वैचारिक है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह एक बहुत डिटेल्ड समझौता ज्ञापन है. ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की किसी भी कोशिश को हमेशा के लिए छोड़ने का वादा किया है. उन्होंनं कहा कि वे किसी भी तरह से न्यूक्लियर हथियार नहीं खरीदेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, न ही उसे आकार देंगे और न ही बनाएंगे. उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा.
ईरान डील के लिए कैसे राजी हुआ, इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऐसी मार झेली है जैसी बहुत कम लोग झेल सकते हैं और वे डील को मुझसे कहीं ज़्यादा चाहते हैं. गुरुवार सुबह ट्रंप ने ईरान पर 'बहुत जोरदार' हमला करने और ईरान के तेल एक्सपोर्ट हब, खार्ग आइलैंड पर कब्ज़ा करने की धमकी दी. इसके कुछ घंटों बाद, उन्होंने शांति बातचीत में प्रोग्रेस का दावा करते हुए अचानक हमले कैंसिल कर दिए.
ट्रंप ने वीकेंड में ईरान के साथ शांति समझौते पर साइन करने के बारे में जो कहा, वह एक ऐसे इवेंट में आया, जिसमें उन्होंने प्रशांत महासागर के सुरक्षित इलाकों में कमर्शियल फिशिंग फिर से शुरू करने का ऐलान किया. पिछले कुछ हफ़्तों में ट्रंप ने बार-बार कहा है कि अमेरिका और ईरान एक डील के करीब हैं, लेकिन कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हो पाया है.
ईरान ने दी प्रतिक्रिया
ट्रंप के इस दावे पर ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अमेरिका के साथ समझौते के फाइनल होने की खबरें 'सिर्फ अंदाजा' हैं और तेहरान ने अभी तक किसी भी डील पर कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है. उन्होंने आगे कहा कि कतर और पाकिस्तान 'मीडिएटर के तौर पर सक्रिय' थे, लेकिन उन्होंने कहा कि 'अमेरिका की कार्रवाइयां डिप्लोमैटिक प्रोसेस पर असर डाल रही हैं.'
IRNA की रिपोर्ट और CNN के हवाले से बघाई ने कहा कि शुरू से ही, बातचीत का स्टेटस हमारे लिए साफ था, और टेक्स्ट का एक बड़ा हिस्सा पहले ही फाइनल हो चुका था. हालांकि, अमेरिकी अपनी पोजीशन बदलते रहे. उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान ने 'यह साबित कर दिया है कि वह अपनी रेड लाइन्स से कोई समझौता नहीं करता है 'और कन्फर्म किया कि अभी तक, ईरान किसी भी समझौते के बारे में कोई फाइनल फैसला नहीं ले पाया है.
बघाई ने यह भी चेतावनी दी कि होर्मुज स्ट्रेट में स्थिति 'अमेरिका की कार्रवाइयों की वजह से कम सुरक्षित' हो गई है. यह तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (लोकल समय) को ऐलान किया कि एक 'ग्रेट सेटलमेंट' हो गया है जिससे ईरान के साथ लड़ाई खत्म हो सकती है, उन्होंने कहा कि डील फाइनल होने के करीब है. उन्होंने कहा कि जैसे ही 'ग्रेट' ईरान सेटलमेंट साइन हो जाएगा, होर्मुज स्ट्रेट ऑफिशियली खुल जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि ईरान डील साइन होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट ऑफिशियली फिर से खुल जाएगा, शायद इस वीकेंड यूरोप में, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस उनकी तरफ से शामिल होंगे.
ओवल ऑफिस में बोलते हुए, ट्रंप ने कहा कि हमने अभी ईरान के साथ युद्ध का एक ग्रेट सेटलमेंट किया है, और हम डॉक्यूमेंट्स को फाइनल करने वाले हैं. हमें अगले कुछ दिनों में यह काम पूरा कर लेना चाहिए. हम शायद यूरोप में साइन करेंगे. जब तेल कम होगा, तो बाकी सब कुछ कम हो जाएगा. उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास एक डील है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, यही इसका पूरा मकसद था जिससे हमें यह हासिल करना पड़ा. हम जल्द ही साइन करने वाले हैं, और ओह, डॉक्यूमेंट्स काफी फाइनल शेप में हैं...यह बहुत जल्दी हो जाना चाहिए.
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