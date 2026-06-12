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डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- ईरान संग युद्ध समाप्त, वीकेंड में होगी डील, ईरान ने किया खारिज

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग खत्म करने की डील लगभग पूरी हो चुकी है और इस पर सप्ताह के अंत में यूरोप में साइन होने की उम्मीद है. उन्होंने खाड़ी देश पर मिलिट्री कार्रवाई को भी वापस ले लिया है. इससे पहले ट्रंप ने ईरान की तेल इंडस्ट्री पर कंट्रोल करने की धमकी दी थी.

बता दें, ट्रंप ने गुरुवार दोपहर ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साइनिंग सेरेमनी में शामिल होने की उम्मीद है, जो इस वीकेंड यूरोप में हो सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने कतर, यूएई (UAE), सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और पाकिस्तान समेत मिडिल ईस्ट के देशों के नेताओं से बातचीत के नए दौर के बारे में बात की है. इसके बाद गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे जॉर्जिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर बर्ट जोन्स के पक्ष में एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया है.

ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि आपने सुना या नहीं, लेकिन हमने आज (गुरुवार) ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है, और वे कभी भी न्यूक्लियर हथियार न बनाने पर सहमत हो गए हैं, जिस पर हमने जोर दिया था. यही पूरा मकसद था. इससे पहले, ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा कि स्टॉक मार्केट को 'डील पसंद है' और इस पर जल्द ही साइन हो जाएगा. उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट फाइनल होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह एक बहुत मजबूत समझौता ज्ञापन है. यह थोड़ा वैचारिक है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह एक बहुत डिटेल्ड समझौता ज्ञापन है. ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की किसी भी कोशिश को हमेशा के लिए छोड़ने का वादा किया है. उन्होंनं कहा कि वे किसी भी तरह से न्यूक्लियर हथियार नहीं खरीदेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, न ही उसे आकार देंगे और न ही बनाएंगे. उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा.

ईरान डील के लिए कैसे राजी हुआ, इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऐसी मार झेली है जैसी बहुत कम लोग झेल सकते हैं और वे डील को मुझसे कहीं ज़्यादा चाहते हैं. गुरुवार सुबह ट्रंप ने ईरान पर 'बहुत जोरदार' हमला करने और ईरान के तेल एक्सपोर्ट हब, खार्ग आइलैंड पर कब्ज़ा करने की धमकी दी. इसके कुछ घंटों बाद, उन्होंने शांति बातचीत में प्रोग्रेस का दावा करते हुए अचानक हमले कैंसिल कर दिए.

ट्रंप ने वीकेंड में ईरान के साथ शांति समझौते पर साइन करने के बारे में जो कहा, वह एक ऐसे इवेंट में आया, जिसमें उन्होंने प्रशांत महासागर के सुरक्षित इलाकों में कमर्शियल फिशिंग फिर से शुरू करने का ऐलान किया. पिछले कुछ हफ़्तों में ट्रंप ने बार-बार कहा है कि अमेरिका और ईरान एक डील के करीब हैं, लेकिन कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हो पाया है.