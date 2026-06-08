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इजराइल-ईरान संघर्ष : भड़के ट्रंप, बोले- 'बंद करो गोलीबारी, युद्धविराम की कोशिश जारी', भारत ने जारी की चेतावनी

ईरान-इजराइल युद्ध की तस्वीर (फाइल फोटो) ( AP )

वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच भड़के ताजा संघर्ष को लेकर बयान दिया है. राष्ट्रपति ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इजराइल और ईरान "तत्काल युद्धविराम करने की कोशिश कर रहे हैं !" उन्होंने कहा कि दोनों ही पक्ष तत्काल गोलीबारी बंद कर दें. ईरानी सेना की संयुक्त कमान ने भी कहा कि वह अपने आक्रामक अभियान को रोक रही है. ट्रंप ने लिखा, "शांति पर अंतिम वार्ता चल रही है, बशर्ते अज्ञानता या मूर्खता इसमें बाधा न डाले." उन्होंने आगे कहा कि समझौता होने तक अमेरिकी नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों पर जारी रहेगी. ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, "दोनों पक्ष, इजराइल और ईरान, तत्काल युद्धविराम के लिए इच्छुक हैं ! 'शांति' पर अंतिम वार्ता चल रही है, बशर्ते अज्ञानता या मूर्खता इसमें बाधा न डाले. 'अंतिम समझौता' होने तक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी. चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप." इजराइली सैन्य अधिकारी ने बताया कि इजराइल रक्षा बल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं और वे चाहे जितनी भी अवधि हो, उसके लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. दरअसल, रविवार को इजराइल और ईरान के बीच फिर से सीधी झड़प शुरू हो गई. इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने रविवार शाम से उनकी ओर लगभग 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी. उनके अनुसार हुतियों ने दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिनमें से केवल एक इजराइली क्षेत्र में गिरी. इजराइल ने भी इस हमले का जवाब दिया. इजराइल ने सोमवार सुबह ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए. इनमें ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी शामिल थीं. आईडीएफ ने दक्षिण-पश्चिमी ईरान में एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र को भी निशाना बनाया, उनके अनुसार इस संयंत्र में बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए रसायन बनाया जाता था.