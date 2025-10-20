ETV Bharat / international

'155 प्रतिशत टैरिफ लगा देंगे', जानें अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसे दी धमकी?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए.

October 20, 2025

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चीन को व्यापार शुल्कों को लेकर धमकी देते हुए कहा कि अगर शी जिनपिंग वाशिंगटन के साथ एक उचित समझौता नहीं करते हैं, तो वह चीन पर 155 प्रतिशत टैरिफ लगा देंगे. यह बयान ऐसे समय आया जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए.

अल्बानीज के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता से पहले ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि चीन हमारा बहुत सम्मान करता रहा है. वे हमें टैरिफ के रूप में भारी मात्रा में पैसा दे रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं, वे 55 प्रतिश टैरिफ दे रहे हैं - यह बहुत ज्यादा है... चीन 55 प्रतिशत दे रहा है और अगर हम कोई समझौता नहीं करते हैं, तो 1 नवंबर से 155 फीसदी देने की संभावना है."

'यह बहुत रोमांचक होगा'
उन्होंने बताया कि वाशिंगटन ने कई देशों के साथ एक व्यापार समझौता किया है, जो पहले अमेरिका का फायदा उठा रहे थे. हालांकि, अब ऐसा नहीं है." ट्रंप ने आगे कहा, "मुझे उम्मीद है कि हम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक एक निष्पक्ष व्यापार समझौता कर पाएंगे. मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग वहां मौजूद होंगे. यह बहुत रोमांचक होगा."

चीन पर टैरिफ लगाने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप का पूर्व व्यंग्य
डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चीन से आने वाले सामानों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी. साथ ही 1 नवंबर तक सभी महत्वपूर्ण सॉफ़्टवेयर पर नए निर्यात नियंत्रण भी लगाए थे. यह टैरिफ बीजिंग द्वारा वाशिंगटन को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर पहले से लागू 55 प्रतिशत शुल्क से अधिक होगा.

रविवार (स्थानीय समय) पर पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा, "चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं. हमारे बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं. वे हमें भारी मात्रा में शुल्क दे रहे हैं और वे शायद इसे कम करना चाहेंगे और हम इस पर काम करेंगे, लेकिन उन्हें हमें कुछ चीजें भी देनी होंगी."

'यह अब एकतरफा रास्ता नहीं'
उन्होंने आगे कहा, "आप जानते हैं उन्होंने मेरे पहले प्रशासन, मेरे पहले कार्यकाल के दौरान बहुत अधिक भुगतान किया था. अब वे संयुक्त राज्य अमेरिका को अविश्वसनीय राशि का भुगतान कर रहे हैं. वे शायद इतना भुगतान नहीं कर सकते और मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है. हम इसे कम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमारे लिए भी कुछ करना होगा. यह अब एकतरफा रास्ता नहीं है."

इन टिप्पणियों से पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि चीन और अमेरिका इस सप्ताह के अंत में मलेशिया में वार्ता करेंगे. यह बात तब सामने आई है जब कुछ दिन पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस लौटने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी पहली आमने-सामने की बैठक रद्द करने की योजना बनाई थी.

