'155 प्रतिशत टैरिफ लगा देंगे', जानें अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसे दी धमकी?

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चीन को व्यापार शुल्कों को लेकर धमकी देते हुए कहा कि अगर शी जिनपिंग वाशिंगटन के साथ एक उचित समझौता नहीं करते हैं, तो वह चीन पर 155 प्रतिशत टैरिफ लगा देंगे. यह बयान ऐसे समय आया जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए.

अल्बानीज के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता से पहले ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि चीन हमारा बहुत सम्मान करता रहा है. वे हमें टैरिफ के रूप में भारी मात्रा में पैसा दे रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं, वे 55 प्रतिश टैरिफ दे रहे हैं - यह बहुत ज्यादा है... चीन 55 प्रतिशत दे रहा है और अगर हम कोई समझौता नहीं करते हैं, तो 1 नवंबर से 155 फीसदी देने की संभावना है."

'यह बहुत रोमांचक होगा'

उन्होंने बताया कि वाशिंगटन ने कई देशों के साथ एक व्यापार समझौता किया है, जो पहले अमेरिका का फायदा उठा रहे थे. हालांकि, अब ऐसा नहीं है." ट्रंप ने आगे कहा, "मुझे उम्मीद है कि हम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक एक निष्पक्ष व्यापार समझौता कर पाएंगे. मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग वहां मौजूद होंगे. यह बहुत रोमांचक होगा."

चीन पर टैरिफ लगाने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप का पूर्व व्यंग्य

डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चीन से आने वाले सामानों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी. साथ ही 1 नवंबर तक सभी महत्वपूर्ण सॉफ़्टवेयर पर नए निर्यात नियंत्रण भी लगाए थे. यह टैरिफ बीजिंग द्वारा वाशिंगटन को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर पहले से लागू 55 प्रतिशत शुल्क से अधिक होगा.