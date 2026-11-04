चुनाव परिणाम पर बोले ट्रंप, 'अगर मैं खुद चुनाव लड़ रहा होता तो जरूर जीतता'
यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, डेमोक्रेट्स हमारे साथ मिलकर काम करें नहीं तो वीटो लगा दूंगा. पढ़ें पूरी खबर.
Published : November 4, 2026 at 2:10 PM IST
वॉशिंगटन : अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की निर्णायक बढ़त के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई देते हुए कहा है कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. ट्रंप ने सीबीएस न्यूज से फोन पर बातचीत में कहा, "मैं डेमोक्रेट्स को बधाई देता हूं, और मैं अपने देश की भलाई के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की अपेक्षा रखता हूं."
उन्होंने कहा कि वह खुद चुनावी मैदान में नहीं थे और इस बारे में कुछ किया नहीं जा सकता था. ट्रंप ने कहा, "अगर मैं खुद चुनाव लड़ रहा होता, तो हम जरूर जीतते." राष्ट्रपति ने विरोधी दल के साथ काम करने की अपनी योजना पर कहा, "मैं कई डेमोक्रेट्स को जानता हूं. मेरे पास पूर्ण वीटो है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर काम करेंगे."
ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर वीटो लिखे हुए लाल रंग के एमएजीए जैसी बेसबॉल टोपी की एक तस्वीर भी साझा की. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वे मेरे साथ काम करना चाहेंगे. वरना मैं हर चीज पर वीटो लगा दूंगा, और वे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे."
डेमोक्रेट्स ने टेक्सास, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और ओहायो में सीनेट की सीट पर जीत हासिल की. ये वे राज्य हैं जहां ट्रंप ने खुद जमकर चुनाव प्रचार किया था और मतदाताओं से यह मानकर वोट देने की अपील की थी कि वे खुद मैदान में हैं. फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मतदाता "उम्मीदवारों को पसंद नहीं कर रहे थे."
उन्होंने कहा, "डेमोक्रेट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है. वे मजबूती से लड़े और काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे." उन्होंने यह भी कहा कि वह कई मुद्दों पर डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं. इससे पहले ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की हार की वजह खुद का चुनावी मैदान में न होना बताया. उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट कर कहा था, "अगर मैं मैदान में होता, तो हम बंपर बहुमत से जीत हासिल करते."
#USMidtermElections | President of the United States Donald Trump posts on Truth Social; "I wasn’t on the Ballot and if I was, we would have won in a landslide..." https://t.co/8xkCPTPKPM— ANI (@ANI) November 4, 2026
चुनाव नतीजे आने के दौरान द न्यू यॉर्क टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा, "मैं इन नतीजों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं." उन्होंने यह भी दोहराया कि वह डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं.
डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस पर नियंत्रण हासिल कर लिया है. यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को एक बड़ा झटका है. यह एक ऐसी करारी हार है, जिसने रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ माने जाने वाले इलाकों तक को अपने लहर में शामिल कर लिया. ट्रंप को अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के आखिरी दो वर्षों में एक पूरी तरह से बदले हुए वाशिंगटन का सामना करना पड़ेगा. डेमोक्रेट्स के पास उनके विधायी एजेंडे को रोकने, उनके द्वारा नियुक्त लोगों को खारिज करने और उनके प्रशासन की जांच करने की शक्ति होगी.
ताजा खबरों के मुताबिक डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है. यह वाशिंगटन में रिपब्लिकन शासन के खिलाफ एक कड़ा संदेश है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने कांग्रेस के विरोध के एक नए दौर की शुरुआत है.मंगलवार के मध्यावधि चुनावों ने मतदाताओं की गहरी निराशा को सामने ला दिया है, जो बढ़ती कीमतों, ईरान युद्ध और सरकारी भ्रष्टाचार को लेकर परेशान थे.
डेमोक्रेट्स ने हर जगह अपने प्रतिद्वंद्वियों को करारी शिकस्त दी. उन्होंने ऐसे राज्यों में जीत हासिल की, जहां दशकों से रिपब्लिकन पार्टी को वोट मिलते रहे थे और जहां दो साल पहले ही ट्रम्प ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी. इनमें टेक्सास में जेम्स टालारिको की सीनेट जीत शामिल है, जहां 30 से अधिक वर्षों से किसी डेमोक्रेट ने राज्य-स्तरीय पद नहीं जीता था. इसके अलावा, दक्षिण कैरोलिना में एनी एंड्रयूज ने सीनेटर डार्लिन ग्राहम को हराकर चौंकाने वाली जीत हासिल की.
ट्रंप ने इन दोनों हारने वाले उम्मीदवारों का पुरजोर समर्थन किया था.मिशिगन में प्रगतिशील अब्दुल अल-सैयद. जो डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीतने वाले वामपंथी उम्मीदवारों में से एक हैं ने रिपब्लिकन माइक रोजर्स को पीछे छोड़ दिया. यहां तक कि मेन राज्य की रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कोलिन्स, जो मुश्किल चुनावों में भी जीतती रही थीं, इस बार डेमोक्रेट ट्रॉय जैक्सन से हार गईं. यह ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है. उन्होंने पिछले महीने लगभग हर दिन रैलियां करके अपने समर्थकों में जोश भरने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी पार्टी की इस करारी हार को नहीं रोक सके.
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