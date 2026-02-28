ETV Bharat / international

ट्रंप ने कहा- ईरान के साथ बातचीत से 'खुश नहीं', और समय देने के दिए संकेत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर जिस तरह से ईरान बातचीत कर रहा है, उससे हम बिल्कुल खुश नहीं हैं.

Trump Says He Is 'Not Happy' With the Iran Nuclear Talks but Indicates He'll Give Them More Time
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
By AP (Associated Press)

Published : February 28, 2026 at 9:27 AM IST

तेल अवीव: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुई नई बातचीत से 'खुश नहीं' हैं, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि वह मध्य-पूर्व में एक और युद्ध को रोकने के लिए वार्ताकारों को डील करने के लिए और समय देंगे.

एक दिन पहले जिनेवा में अमेरिकी राजदूतों की ईरान के साथ एक और बातचीत बेनतीजा रही थी. अमेरिकी सेना मध्य-पूर्व में डेरा डाले हुए और ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई बड़ी डील के लिए राजी नहीं हुआ तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा. वहीं ईरान का कहना है कि उसे शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए यूरेनियम का संवर्धन करने का अधिकार है. साथ ही ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की बात से इनकार किया है.

ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस से निकलते समय पत्रकारों से कहा, "मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि वे हमें वह देने को तैयार नहीं हैं जो हमें चाहिए. मैं इससे खुश नहीं हूं. देखते हैं क्या होता है. हम बाद में बात करेंगे. जिस तरह से वे बातचीत कर रहे हैं, उससे हम बिल्कुल खुश नहीं हैं. उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते."

ट्रंप के नकारात्मक मूल्यांकन के बावजूद, शुक्रवार को बाद में बातचीत में शामिल एक वार्ताकार ने बातचीत जारी रखने की सार्वजनिक अपील की. ​​ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी, जो बातचीत में मीडिएटर रहे हैं, ने सीबीएस के 'फेस द नेशन' पर कहा कि उन्हें लगता है कि अगर प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है तो डील हो सकती है.

उन्होंने कहा, "अगर मैं राष्ट्रपति ट्रंप होता, तो मेरी बस यही सलाह होती कि उन वार्ताकारों को काफी जगह दी जाए, ताकि वे बाकी बचे क्षेत्र को सच में बंद कर सकें जिन पर हमें चर्चा करने और सहमत होने की जरूरत है."

ट्रंप अधिक निराशावादी लग रहे थे, उन्होंने शुक्रवार को टेक्सास के दौरे पर पत्रकारों से कहा कि ईरानी वार्ताकार "आगे नहीं बढ़ना चाहते. यह बहुत बुरा है."

उन्होंने दोहराया कि वह नहीं चाहते कि ईरान को किसी भी मात्रा में यूरेनियम संवर्धन करने की इजाजत मिले और कहा कि तेल से संपन्न देश को एनर्जी प्रोग्राम के लिए यूरेनियम संवर्धन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. जब ​​एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि वह सैन्य कार्रवाई करने के फैसले के कितने करीब हैं, तो उन्होंने कहा, "मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा."

इससे पहले दिन में, व्हाइट हाउस में ट्रंप से पूछा गया कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो क्या अमेरिका के लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में शामिल होने का खतरा है. ट्रंप ने जवाब दिया, "मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि हमेशा एक खतरा रहता है. आप जानते हैं, जब युद्ध होता है, तो किसी भी चीज का खतरा होता है, अच्छा और बुरा दोनों."

इजराइल का दौरा करेंगे रुबियो
वहीं, अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो आगामी हफ्ते की शुरुआत में इजराइल का एक छोटा दौरा करने की योजना बना रहे हैं. इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने पहले उन स्टाफ से जाने की अपील की थी जो जाना चाहते हैं, और दूसरे देशों के साथ मिलकर लोगों को इस इलाके से जाने के लिए बढ़ावा दिया और यह इशारा दिया कि अमेरिकी मिलिट्री एक्शन जल्द ही हो सकता है.

रुबियो के दौरे की घोषणा और ट्रंप की नई बातों से किसी भी संभावित हमले के लिए लंबी समयरेखा का संकेत मिल सकता है. विदेश विभाग ने कहा कि रुबियो सोमवार और मंगलवार को इजराइल का दौरा करेंगे ताकि "ईरान, लेबनान और गाजा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के 20-पॉइंट पीस प्लान को लागू करने की चल रही कोशिशों सहित कई क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा की जा सके."

रुबियो के दौरे की घोषणा यरुशलम में अमेरिकी दूतावास द्वारा गैर-जरूरी कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों के लिए 'अधिकृत प्रस्थान' स्टेटस लागू करने के कुछ ही घंटों बाद हुई, जिसका मतलब है कि योग्य कर्मचारी सरकारी खर्च पर अपनी मर्जी से देश छोड़ सकते हैं.

एक ईमेल में, अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने उन स्टाफ से कहा जो जाने की सोच रहे हैं, वे जल्दी निकल जाएं, और उन्हें सलाह दी कि वे इजराइल से कोई भी फ्लाइट लेने पर ध्यान दें और फिर वॉशिंगटन के लिए निकल जाएं. हकाबी ने 'ऑथराइज्ड डिपार्चर' के लिए एक शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लिखा, "जो लोग AD लेना चाहते हैं, वे आज ही ले लें."

उन्होंने आगे कहा, "हो सकता है कि आने वाले दिनों में बाहर जाने वाली फ्लाइट्स हों, लेकिन हो सकता है कि न हों."

ईमेल भेजे जाने के बाद शुक्रवार को एक टाउन-हॉल मीटिंग में, हकाबी ने स्टाफ से कहा कि वह एयरलाइन्स को फ्लाइट्स जारी रखने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं.

वेंस ने मध्यस्थ से की मुलाकात
ईरान और अमेरिका गुरुवार को जिनेवा में परमाणु बातचीत के एक और राउंड से बिना किसी डील के निकल गए. अगले हफ्ते वियना में टेक्निकल बातचीत होनी है.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने गुरुवार को कहा, "हमारी तरफ से साफ-साफ बता दिया गया है कि क्या करना है", लेकिन उन्होंने कोई खास जानकारी नहीं दी. ईरान लंबे समय से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म न करने के लिए कदम उठाने के बदले में भारी इंटरनेशनल बैन से राहत की मांग कर रहा है.

CBS न्यूज पर अपने इंटरव्यू से पहले, अल-बुसैदी ने शुक्रवार को बातचीत पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की. अल-बुसैदी ने एक्स पोस्ट में कहा, "मैं उनके जुड़ाव के लिए आभारी हूं और आने वाले दिनों में और अधिक और पक्की प्रक्रिया की उम्मीद करता हूं. शांति हमारी पहुंच में है."

वेंस को ब्रीफिंग देने के बाद अपने इंटरव्यू में अल-बुसैदी ने कहा कि बातचीत में बड़ी सफलता मिली है, ईरान ने कहा है कि वह अपना संवर्धित यूरेनियम छोड़ने, और जमा न करने और बाहर से पूरी जांच की इजाजत देने को तैयार है.

