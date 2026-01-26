ETV Bharat / international

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल का पहला साल, कई फैसलों ने पूरी दुनिया को चौंकाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है. पिछले एक साल में उन्होंने अपने फैसलों से चौंका दिया.

us president donald trump major moments one year in office
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 7:55 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला साल काफी उथल-पुथल भरा रहा है. पिछले साल 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में दोबारा वापसी के बाद ट्रंप ने अपने ताबड़तोड़ फैसलों से दुनिया को चौंका दिया. ट्रंप ने चीन समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए. वहीं, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करते हुए वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया. ट्रंप प्रशासन के कई फैसलों की दुनिया भर में आलोचना भी हुई.

आइए जानते हैं राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पिछले एक साल में उठाए गए बड़े कदमों और कार्रवाइयों के बारे में...

20 जनवरी 2025: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन 20 से अधिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संविधान से जन्म के आधार पर नागरिकता के नियम को हटाने की कोशिश की गई, LGBTQ+ सुरक्षा में कटौती की गई और 6 जनवरी, 2021 को हुए कैपिटल हिल दंगों में शामिल लगभग 1,600 आरोपियों को माफ कर दिया गया.

मानवीय मदद रोकना: जनवरी 2025 में, ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके विदेशी मानवीय मदद रोक दी, जिससे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जान बचाने वाले फंड की डिलीवरी रुक गई, और कई संगठन जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं कर पाए.

25 जनवरी 2025: ग्रीनलैंड हासिल करना: ट्रंप ने एयर फोर्स वन पर पत्रकारों से कहा, "मुझे लगता है कि ग्रीनलैंड हमें मिल जाएगा", डेनमार्क से यह क्षेत्र हासिल करने की उनकी कोशिश ने यूरोपीय संघ के साथियों को हैरान कर दिया है.

3 फरवरी 2025: एलन मस्क के DOGE प्रोजेक्ट ने एजेंसी में कटौती और नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है, फरवरी 2025 की शुरुआत में कांग्रेस के डेमोक्रेटिक सदस्यों को US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) में एंट्री नहीं दी गई, जब अरबपति एलन मस्क ने देश की मानवीय शाखा को बंद करने का काम किया. मस्क का USAID को खत्म करना संघीय कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर नौकरी से निकालने की लहर का पहना कदम था.

04 फरवरी 2025: गाजा पर विवादित बयान: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक इवेंट के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को गाजा पट्टी पर अपना हक जमाना चाहिए, 'जगह को समतल करना चाहिए और इसे 'मिडिल ईस्ट का रिवेरा' यानी पर्यटन क्षेत्र बनाना चाहिए.

28 फरवरी 2025: ट्रंप ने जेलेंस्की को फटकार लगाई: राष्ट्रपति ट्रंप और उनके डिप्टी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को फटकार लगाई, जब वह अमेरिका के दौरे पर थे.

15 मार्च 2025: ट्रंप ने एलियन एनिमीज एक्ट (विदेशी शत्रु अधिनियम, 1798) लागू किया और वेनेजुएला के 100 से अधिक लोगों को बिना किसी सही प्रक्रिया के एल साल्वाडोर की क्रूर जेल भेज दिया गया, जहां कई लोगों ने टॉर्चर के अनुभव बताए. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने देश के अंदर गिरफ्तार किए गए लगभग 2,30,000 लोगों और बॉर्डर पर गिरफ्तार किए गए 2,70,000 लोगों को देश से निकाला है.

20 मार्च 2025: ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बंद करने का आदेश दिया: ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में शिक्षा सचिव लिंडा मैकमोहन को विभाग को बंद करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया. हालांकि सिर्फ कांग्रेस (संसद) ही उसके द्वारा बनाए गए डिपार्टमेंट को बंद कर सकती है, लेकिन एजेंसी ने अपने वर्कफोर्स के एक बड़े हिस्से को नौकरी से निकाल दिया.

01 अप्रैल 2025: अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) ने मैरीलैंड के व्यक्ति को एल साल्वाडोर की जेल में भेजने में 'प्रशासनिक गलती' मानी: ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में फाइलिंग में माना कि उसने किल्मर अब्रेगो गार्सिया को गलती से एल साल्वाडोर की क्रूर जेल में भेज दिया था. अब्रेगो गार्सिया के निर्वासन के कारण महीनों तक कोर्ट की कार्रवाई चली जो अभी भी चल रही है.

02 अप्रैल 2025: ट्रंप ने दुनिया भर में 'लिबरेशन डे' टैरिफ लगाए: ट्रंप ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करके, कई देशों पर बेस 10% ग्लोबल टैरिफ और बहुत अधिक लेवी लगाई. ट्रंप ने ग्लोबल मार्केट को चौंका दिया और आखिरकार इंपोर्ट टैक्स में देरी की.

मई 2025: ट्रंप ने कतर सरकार से तोहफे के तौर पर बोइंग 747-8 लग्जरी जेटलाइनर ऑफिशियली स्वीकार किया, जिससे बाहरी प्रभाव पर सवाल उठे.

07 जून 2025: ट्रंप ने लॉस एंजिल्स में नेशनल गार्ड भेजे: ट्रंप ने शहर भर में अप्रवासियों की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध के जवाब में लॉस एंजिल्स में लगभग 4,000 नेशनल गार्ड मेंबर और 700 यूएस मरीन भेजे.

22 जून 2025: ट्रंप ने ईरान में न्यूक्लियर साइटों पर हवाई हमले का आदेश दिया: 22 जून को, अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान में फोर्डो और नतांज में भूमिगत न्यूक्लियर साइटों पर हमला करने के लिए 'बंकर-बस्टर बम' से हमले किए. साथी एक सबमरीन ने इस्फहान में क्रूज मिसाइलें दागीं. हमलों के बादट्रंप ने दावा किया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइटों को 'पूरी तरह से खत्म कर दिया'. हालांकि, बाद में अमेरिकी इंटेलिजेंस के एक आकलन से पता चला कि साइटें पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थीं.

04 जुलाई 2025: ट्रंप ने "बिग ब्यूटीफुल बिल" (One Big Beautiful Bill) पर साइन किए: 4 जुलाई को, ट्रंप ने खर्च में भारी कटौती और टैक्स में छूट वाले बजट सुलह पैकेज पर साइन करके इसे कानून बनाया, जिससे इमिग्रेशन और डिफेंस पर उनके घरेलू पॉलिसी एजेंडा को पूरा किया गया और अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्शन में बड़े बदलाव किए गए. इस कानून ने कम आय वाले लोगों के लिए सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, मेडिकेड से $1 ट्रिलियन की कटौती की.

अगस्त 2025: ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड तैनात किया, क्योंकि उनका आरोप था कि वहां क्राइम रेट बहुत अधिक है. अमेरिका की राजधानी में 2,500 से अधिक गार्ड तैनात हैं, जिनमें से अधिकांश रिपब्लिकन के नेतृत्व वाले राज्यों से भेजे गए हैं. नवंबर में गार्ड के दो सदस्यों को गोली मार दी गई थी, जिसमें से एक की मौत हो गई थी, जिसके बाद ट्रंप ने और सैनिक तैनात किए.

02 सितंबर 2025: नार्को टेररिस्ट को टारगेट करना: ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना द्वारा समुद्र में एक नाव को उड़ाने का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि इस हमले में 11 'नार्को टेररिस्ट' मारे गए. तीन महीने के अंदर, इसी तरह के अमेरिकी हमले में 80 से अधिक लोग मारे गए.

10 सितंबर 2025: राइट-विंग कमेंटेटर चार्ली किर्क की हत्या: राष्ट्रपति ट्रंप और उनके MAGA मूवमेंट के करीबी सहयोगी, दक्षिणपंथी कमेंटेटर चार्ली किर्क की 10 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गोली मारकर हत्या कर दी गई.

29 सितंबर 2025: गाजा शांति योजना: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल और हमास ने उनके 20-पॉइंट गाजा शांति योजना के "पहले फेज पर साइन कर दिया है", जो दो साल से चल रहे युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने 29 सितंबर को व्हाइट हाउस में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इस प्लान को पेश किया, जिन्होंने कहा कि इजराइल ने शर्तें मान ली हैं.

01 अक्टूबर 2025: अब तक का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन शुरू हुआ: संघीय सरकार 43 दिनों तक बंद रही, जबकि कांग्रेस और ट्रंप प्रशासन के बीच काफी हद तक गतिरोध बना रहा. इस शटडाउन की वजह से फेडरल कर्मचारियों के साथ-साथ फेडरल फूड असिस्टेंस, या SNAP पाने वालों के लिए भी भारी आर्थिक अनिश्चितता पैदा हो गई.

29 अक्टूबर 2025: ट्रंप ने 30 साल से अधिक समय में पहली बार परमाणु हथियारों की टेस्टिंग फिर से शुरू करने का निर्देश दिया: ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि अमेरिका 'दूसरे देशों के टेस्टिंग प्रोग्राम' को देखते हुए अपने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू करेगा.

30 अक्टूबर 2025: शरणार्थी प्रवेश (refugee admissions) की सीमा कम की गई: ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की कि वह वित्तीय वर्ष 2026 के लिए शरणार्थी प्रवेश की सीमा को घटाकर 7,500 लोगों तक कर देगा — जो अमेरिका के इतिहास में सबसे निचला लेवल है — और कुछ स्लॉट ज्यादातर साउथ अफ्रीका के अफ्रीकन लोगों को दिए जाएंगे.

03 जनवरी 2026: अमेरिका का वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन: ट्रंप प्रशासन ने 3 जनवरी, 2026 को वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन शुरू किया जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को देश की राजधानी काराकस से निकाला गया. ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम की इस टीम ने मादुरो के कंपाउंड में घुसकर लगभग 75 क्यूबन और वेनेजुएला के गार्ड्स को मार डाला, और फिर मादुरो और उनकी पत्नी को नार्को-टेररिज्म के आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क लाया गया. इस ऑपरेशन में 200 सैनिक और 150 एयरक्राफ्ट शामिल थे.

09 जनवरी 2026: ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन ग्रीनलैंड पर एक्शन लेगा, 'चाहे उन्हें यह पसंद हो या न हो.' ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, "मैं एक डील करना चाहूंगा, आप जानते हैं, आसान तरीके से. लेकिन अगर हम इसे आसान तरीके से नहीं करते हैं, तो हम इसे मुश्किल तरीके से करेंगे."

15 जनवरी 2026: अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वे 75 देशों के आवेदकों के लिए इमिग्रेंट वीजा की प्रोसेसिंग को सस्पेंड कर देंगे. यह सस्पेंशन 21 जनवरी से लागू होगा और इसका असर लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, बाल्कन, और साउथ एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देशों के आवेदकों पर पड़ेगा.

यह भी पढ़ें- अमेरिका में इमिग्रेशन कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, भारी विरोध प्रदर्शन

TAGGED:

US PRESIDENT
DONALD TRUMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.