ब्रिटेन पर 'उखड़े' ट्रंप, बोले, 'उन्होंने अच्छा नहीं किया', फ्रांस की तारीफ की

लंदन/वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस बात से "बहुत निराशा" हुई कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने ब्रिटिश सैन्य ठिकानों के उपयोग को लेकर अपना निर्णय बदलने में "बहुत अधिक समय" लिया.

ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन के साथ संबंधों में आई दरार आना "दुखद" है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्टार्मर ने शुरुआत में ईरान के खिलाफ हमलों में सैन्य सहायता देने से इनकार कर दिया था. ट्रंप ने कहा कि फ्रांस जैसे देशों ने अधिक समर्थन दिया था और उन्होंने कभी भी "सबसे मजबूत" माने जाने वाले संबंधों में इस तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं की थी.

ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में युद्ध छेड़ने के लिए अमेरिका को ब्रिटेन की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने आगे कहा: "इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन (स्टारमर) को मदद करनी चाहिए थी... उन्हें करनी ही चाहिए थी. मेरा मतलब है, फ्रांस ने बहुत अच्छा काम किया है. सभी देशों ने बहुत अच्छा काम किया है. ब्रिटेन बाकी देशों से बहुत अलग रहा है."

हालांकि, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमलों में शामिल नहीं होने के अपने फैसले का सोमवार को बचाव किया. उन्होंने कहा कि उनकी लेबर पार्टी सरकार “हवाई हमलों के जरिये सत्ता परिवर्तन” में विश्वास नहीं करती.

स्टार्मर ने संसद को जानकारी देते हुए बताया कि ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया में “सीमित रक्षात्मक उद्देश्य” के लिए अमेरिकी सेना को ब्रिटिश सैन्य ठिकानों के उपयोग की अनुमति दी है. उन्होंने संसद के निचले सदन ‘हाउस ऑफ कॉमंस’ में सांसदों को संबोधित करते हुए यह बात कही.

स्टार्मर ने कहा, “यह सरकार हवाई हमलों के जरिये सत्ता परिवर्तन में विश्वास नहीं करती.”