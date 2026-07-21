अमेरिका ने कनाडा पर लगाया 50% टैरिफ, ट्रेड को लेकर दो पड़ोसियों के बीच बढ़ी टेंशन
नए टैरिफ कनाडा के कई तरह के इंपोर्ट को कवर करते हैं, जिसमें वाइन, हॉकी स्टिक से लेकर सीमेंट, कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्ट शामिल हैं.
By IANS
Published : July 21, 2026 at 7:20 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैकड़ों कनाडाई प्रोडक्ट्स पर 50 परसेंट का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है. उन्होंने ओटावा पर ऑटोमोबाइल, अल्कोहलिक ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के अमेरिकन एक्सपोर्ट के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है. इससे नॉर्थ अमेरिका के दो पड़ोसियों के बीच ट्रेड टेंशन और बढ़ गई है.
1930 के टैरिफ एक्ट के सेक्शन 338 को लागू करते हुए ट्रंप ने कुछ खास कनाडाई इंपोर्ट पर नई ड्यूटी लगाने वाले तीन अलग-अलग आदेशों पर साइन किए. व्हाइट हाउस ने कहा कि इस कदम का मकसद कनाडा के अमेरिकी कॉमर्स के साथ भेदभाव वाले बर्ताव से अमेरिकी कॉमर्स पर पड़ने वाले बोझ और नुकसान को कम करना और अमेरिकी एक्सपोर्ट, खासकर कार, शराब और डेयरी प्रोडक्ट के लिए बराबरी के मौके बनाना है.
व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ साइन करने के 30 दिन बाद लागू होंगे और इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होंगे कि सामान अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा एग्रीमेंट (USMCA) के तहत खास ट्रीटमेंट के लिए क्वालिफाई करता है या नहीं. इन उपायों में एनर्जी, पोटाश, पहले से सेक्शन 232 टैरिफ के तहत आने वाले प्रोडक्ट, मछली, जरूरी मिनरल और कुछ दूसरी खास चीज़ें शामिल नहीं होंगी.
एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नए टैरिफ कनाडा के कई तरह के इंपोर्ट को कवर करते हैं, जिसमें वाइन और हॉकी स्टिक से लेकर सीमेंट और कंज्यूमर गुड्स तक के प्रोडक्ट शामिल हैं. साथ में दिए गए एनेक्स में सैकड़ों टैरिफ क्लासिफिकेशन की लिस्ट है जिन पर एक्स्ट्रा 50 परसेंट ड्यूटी लगेगी.
व्हाइट हाउस ने कहा कि कनाडा ने ऐसी पॉलिसी बनाए रखीं जो अमेरिकी एक्सपोर्टर्स के साथ भेदभाव करती थी, जबकि दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स को ज़्यादा अच्छा बर्ताव देती थी. इसमें कहा गया कि कनाडा ने अमेरिकी मोटर गाड़ियों पर टैरिफ और कोटा रिस्ट्रिक्शन लगाए जो दूसरे देशों से इंपोर्ट पर लागू नहीं होते थे और कोटा इस तरह से मैनेज किया जिससे अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स को अमेरिका में फैसिलिटी बढ़ाने के बजाय कनाडाई प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा मिला.
व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट में कहा कि अप्रैल 2025 और मार्च 2026 के बीच पिछले साल इसी समय की तुलना में कनाडा में अमेरिकी मोटर गाड़ियों का इम्पोर्ट लगभग 22 प्रतिशत या 5.6 बिलियन डॉलर कम हो गया, जबकि दूसरे देशों से इम्पोर्ट बढ़कर अमेरिकी एक्सपोर्ट की जगह ले लिया.
व्हाइट हाउस ने अमेरिकी अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर लगी पाबंदियों का भी ज़िक्र किया, और कहा कि दो कनाडाई प्रांतों और इलाकों को छोड़कर बाकी सभी ने अमेरिकी अल्कोहल की खरीद, डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेल बिक्री रोक दी है, जबकि दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स की पहुँच बनाए रखी है.
इसने कहा कि मार्च 2025-फरवरी 2026 के समय के दौरान पिछले साल की तुलना में कनाडा में अमेरिकी अल्कोहलिक ड्रिंक्स का इम्पोर्ट लगभग 81 प्रतिशत या 582 मिलियन डॉलर कम हो गया. डेयरी पर एडमिनिस्ट्रेशन ने तर्क दिया कि यूएसएमसीए के तहत चीज के लिए कनाडा का टैरिफ-रेट कोटा सिस्टम, कनाडा-यूरोपियन यूनियन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूरोपियन यूनियन के समान इंपोर्ट पर लागू कोटा सिस्टम से ज़्यादा रोक लगाने वाला था, जिससे अमेरिकी एक्सपोर्टर कॉम्पिटिटिव रूप से नुकसान में थे.
व्हाइट हाउस ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में सिर्फ दो देशों, चीन और कनाडा ने वॉशिंगटन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करने के बजाय ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का विकल्प चुना था. इसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने 18 ट्रेड डील हासिल की, जिससे अमेरिकी एक्सपोर्ट के लिए नए मार्केट खुले, लेकिन तर्क दिया कि कनाडा ने कनाडाई ट्रेड बैरियर को दूर करने के बजाय अमेरिका के खिलाफ भेदभाव करने का विकल्प चुना.' लेटेस्ट टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अपने अमेरिका फर्स्ट इकोनॉमिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेड उपायों के इस्तेमाल में एक और महत्वपूर्ण कदम है.