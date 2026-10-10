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मध्यावधि चुनाव से पहले, ट्रंप ने पुतिन से की बड़ी डील, डीजल समझौते पर जेलेंस्की बोले- युद्ध के बीच निवेश जारी

15 अगस्त, 2025 को अलास्का के एंकरेज में जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ-रिचर्डसन में यूक्रेन पर US-रूस समिट में हिस्सा लेने के बाद, US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में हाथ मिलाते हुए. ( AFP File Photo. )

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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि रूस अमेरिका को 3,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा डीजल की सप्लाई करने जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह सप्लाई तुरंत की जाएगी. बता दें, ट्रंप प्रशासन अगले महीने 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले ईंधन की बढ़ते दामों को कम करने के प्रयास में जुटा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को रूस के साथ हुई डीजल डील को 'बड़ी डील' बताया और अमेरिका को 'भारी मात्रा' में डीजल की आपूर्ति करने पर सहमति जताने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का धन्यवाद भी किया. ट्रंप ने न्यूयॉर्क के सिरैक्यूज में मिड-टर्म चुनाव प्रचार के लिए जाने से पहले व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से कहा कि मुझे लगता है कि आपने रूस के साथ हुई तेल डील के बारे में सुना होगा. यह एक बड़ी डील है. इससे हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में तेल आ रहा है. मैं राष्ट्रपति पुतिन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. हमारे देश में भारी मात्रा में तेल आ रहा है, और यह डीजल है, जिसकी हमें जरूरत है.