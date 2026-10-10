मध्यावधि चुनाव से पहले, ट्रंप ने पुतिन से की बड़ी डील, डीजल समझौते पर जेलेंस्की बोले- युद्ध के बीच निवेश जारी
यूक्रेनी दूतावास के बयान के अनुसार, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे मजबूत सहयोगियों का एक 'कमजोर फैसला' कहा.
By ANI
Published : October 10, 2026 at 7:20 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि रूस अमेरिका को 3,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा डीजल की सप्लाई करने जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह सप्लाई तुरंत की जाएगी. बता दें, ट्रंप प्रशासन अगले महीने 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले ईंधन की बढ़ते दामों को कम करने के प्रयास में जुटा है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को रूस के साथ हुई डीजल डील को 'बड़ी डील' बताया और अमेरिका को 'भारी मात्रा' में डीजल की आपूर्ति करने पर सहमति जताने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का धन्यवाद भी किया. ट्रंप ने न्यूयॉर्क के सिरैक्यूज में मिड-टर्म चुनाव प्रचार के लिए जाने से पहले व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से कहा कि मुझे लगता है कि आपने रूस के साथ हुई तेल डील के बारे में सुना होगा. यह एक बड़ी डील है. इससे हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में तेल आ रहा है. मैं राष्ट्रपति पुतिन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. हमारे देश में भारी मात्रा में तेल आ रहा है, और यह डीजल है, जिसकी हमें जरूरत है.
यह बयान उनकी उस घोषणा के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि रूस तुरंत अमेरिकी और वैश्विक बाज़ारों में 3,00,000 टन से ज़्यादा डीजल की सप्लाई करेगा. 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि रूस नवंबर में 5,00,000 टन और उसके तुरंत बाद 10 लाख टन डीजल की सप्लाई करेगा. इसके बाद, अपनी डीजल रिफाइनरियों की स्थिति के आधार पर, कुछ ही समय में 30 लाख टन और डीजल की सप्लाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सप्लाई और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल से अमेरिकियों और ग्लोबल मार्केट में डीजल की कीमतें कम होंगी. ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमारे पूरे कंट्रोल और रूसी एनर्जी पर इस शानदार घोषणा की वजह से अमेरिकियों और पूरी दुनिया के लिए डीजल की कीमतें तेजी से और रिकॉर्ड स्तर पर कम होंगी. उन्होंने अमेरिकियों, खासकर किसानों, पशुपालकों और ट्रक ड्राइवरों के लिए कीमतें कम करने को अपनी 'सबसे बड़ी प्राथमिकता' बताया और फिर से कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा.
वहीं, अमेरिका की रूस से इस डील पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने प्रतिक्रिया दी है. जेलेंस्की ने तनाव कम करने के किसी समझौते के बिना मॉस्को पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की आलोचना की. सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में, जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने, यूक्रेन को लगातार समर्थन देने और संघर्ष को खत्म करने के लिए मॉस्को पर और ज्यादा दबाव बनाने की मांग की. उन्होंने लिखा कि शांति कभी भी कमजोरी से नहीं आती. आज अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि दोनों पार्टियों के नेताओं का एक दल कीव में थे. मैं मुश्किल समय में यूक्रेन आने के लिए उनका आभारी हूं. उन्होंने पूछा कि युद्ध खत्म करने के लिए क्या जरूरी है? इसका जवाब मजबूत होना चाहिए. लिंडसे ग्राहम बिल के तहत प्रतिबंध लगने चाहिए, लोगों की जान बचाने में यूक्रेन को समर्थन मिलना चाहिए और रूस पर युद्ध के लिए दबाव डाला जाना चाहिए.
जेलेंस्की ने कहा कि किसी पक्के समझौते के बिना प्रतिबंधों में ढील देने से मॉस्को को फायदा होगा, क्योंकि इससे उसे युद्ध जारी रखने और और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि रूस के साथ तनाव कम करने के किसी साफ और स्थायी समझौते के बिना रूस पर लगी पाबंदियों में कोई भी ढील देना साफ तौर पर एक कमजोरी है. इससे रूस को फायदा होता है – उसे और ज्यादा लोगों को मारने, लंबे समय तक युद्ध जारी रखने, अमेरिका के प्रति और कम सम्मान दिखाने, और दुनिया को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने का मौका मिलता है.
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