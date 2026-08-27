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ट्रंप ने अमेरिकी कीमतें कम करने के लिए बीफ पर लगने वाले टैरिफ में ढील दी

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कम टैरिफ वाले 'लीन बीफ ट्रिमिंग्स' (बिना चर्बी वाले बीफ के टुकड़े) के आयात को अस्थायी रूप से 3,00,000 मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया है. इसका मकसद घरेलू स्तर पर मवेशियों की घटती संख्या के बीच 'ग्राउंड बीफ' की सप्लाई बढ़ाना और अमेरिकी ग्राहकों के लिए कीमतें कम करना है.

1 सितंबर से शुरू होने वाले 90 दिनों के लिए अतिरिक्त इंपोर्ट कम 'इन-कोटा टैरिफ रेट' पर अमेरिका में आएंगे. इस कोटे को 1,00,000 मीट्रिक टन के तीन हिस्सों में बांटा जाएगा और इन्हें 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर आवंटित किया जाएगा.

पहला हिस्सा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा. दूसरा हिस्सा 1 अक्टूबर को खुलेगा और 30 अक्टूबर को बंद होगा. आखिरी हिस्सा 31 अक्टूबर को शुरू होगा और तब तक उपलब्ध रहेगा जब तक कोटा पूरा न हो जाए या 30 नवंबर तक—इनमें से जो भी पहले हो.

यह नियम सिर्फ लीन बीफ ट्रिमिंग्स (बिना चर्बी वाले बीफ़ के टुकड़ों) पर लागू होता है, जिनका इस्तेमाल अमेरिकन बीफ के साथ मिलाकर ग्राउंड बीफ बनाने में किया जाता है. बुधवार (स्थानीय समय) को जारी व्हाइट हाउस की एक फैक्ट शीट के अनुसार इससे उन देशों के साथ किए गए समझौतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिनका अमेरिका के साथ फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट है या जिनके पास देश-विशेष बीफ कोटा है.

ट्रंप ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं, बीमारी और बाजार में बड़ी रुकावटों के कारण, उचित कीमतों पर मांग पूरी करने के लिए घरेलू सप्लाई काफी नहीं होगी. ट्रंप ने घोषणा में कहा, 'अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं यह सुनिश्चित करूँ कि मेहनती अमेरिकी अपने और अपने परिवार के लिए भोजन का इंतजाम कर सकें.'

प्रशासन ने कहा कि इस अस्थायी कोटे से अमेरिका में बीफ की अनुमानित सप्लाई में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. उसका तर्क था कि आयात मुख्य रूप से 'कल काउज' (बूढ़ी या कम उत्पादक गायों) के बाजार के साथ मुकाबला करेगा और 'फेड कैटल' (विशेष आहार पर पाले गए मवेशियों) के बाजार पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा.

कृषि सचिव और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को यह निगरानी करने का निर्देश दिया गया है कि क्या बढ़े हुए कोटे के तहत आने वाला बीफ, लीन बीफ ट्रिमिंग्स की मौजूदा बाजार कीमत से 25 प्रतिशत कम कीमत पर बेचा जा रहा है. ट्रंप ने कहा, 'अगर इस घोषणा के तहत की गई कार्रवाई से आयातित ग्राउंड बीफ की बिक्री कीमत कम नहीं होती है, तो मैं इस कार्रवाई को खत्म कर सकता हूँ, ताकि विदेशी उत्पादकों को होने वाले अप्रत्याशित लाभ को रोका जा सके.'