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ईरान युद्ध और व्यापार पर जिनपिंग के साथ वार्ता के बाद ट्रंप की चीन यात्रा संपन्न

यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ( AP )

By PTI 3 Min Read

बीजिंग : चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अपनी वार्ता को ‘‘ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण’’ बताया, हालांकि किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हुआ है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को चीन की अपनी तीन दिवसीय यात्रा पूरी कर बीजिंग से रवाना हो गए. इस यात्रा के दौरान ट्रंप ने जिनपिंग के साथ ईरान युद्ध और व्यापार सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर कई दौर की वार्ता की. ट्रंप के रवाना होने से पहले दोनों नेताओं ने बीजिंग में कड़ी सुरक्षा वाले चीनी राष्ट्रपति के आवास ‘झोंगनानहाई’ में एक निजी बैठक की. चीनी पक्ष के अनुसार, ट्रंप ने इस यात्रा को ‘‘बेहद सफल और अविस्मरणीय’’ बताया. शी जिनपिंग को अपना ‘‘एक पुराना दोस्त’’ बताते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके मन में अपने चीनी समकक्ष के लिए ‘‘बहुत सम्मान’’ है और उन्होंने ‘‘गहन संवाद’’ बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की. शुक्रवार को दोनों नेताओं की अंतिम बैठक के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि ट्रंप की यात्रा एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित हुई तथा दोनों पक्षों ने ‘‘रणनीतिक स्थिरता’’ पर आधारित रचनात्मक संबंध बनाने का ‘‘नया दृष्टिकोण’’ स्थापित किया है. शी जिनपिंग ने कहा, ‘‘स्थिर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बनाए रखने, विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग का विस्तार करने और एक-दूसरे की चिंताओं को ठीक से संबोधित करने पर हम महत्वपूर्ण आम सहमति पर पहुंचे हैं.’’