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रैली में महिला रैपर को लेकर ये क्या बोल गए ट्रंप, 'इस पर ध्यान न जाना मुश्किल है'

यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने रैपर निकी मिनाज का किया स्वागत ( AP )

वॉशिंगटन : अमेरिका में तीन नवंबर को मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं. माना जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. ट्रंप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वे जीत का भी दावा कर रहे हैं. इसी क्रम में रविवार को उन्होंने मिशिगन में एक रैली को संबोधित किया. रैली में अमेरिका की मशहूर रैपर निकी मिनाज मौजूद थीं. ट्रंप ने अपने संबोधन में उनके लिए कुछ ऐसे शब्द कहे, जिस पर विवाद होना तय है.

रैपर निकी मिनाज ने कहा कि ट्रंप ने देश में "नई ऊर्जा" ला दी है. उन्होंने मतदाताओं से रिपब्लिकन उम्मीदवारों का समर्थन करने की अपील की और इस चुनाव को देश के लिए एक अहम मोड़ बताया. त्रिनिदाद और टोबैगो में जन्मी इस रैपर ने अपने को ट्रंप का "नंबर वन फैन" बताया है.

दरअसल, ट्रंप ने पहले तो रैपर के रूप और रंग की तारीफ की. फिर कुछ ऐसा कहा, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं थी, वो भी एक राष्ट्रपति द्वारा. जब मिनाज मंच से नीचे उतर रही थीं, तब ट्रंप ने कहा, "वह पहले कभी इतनी खूबसूरत नहीं दिखीं... वैसे मैंने अभी-अभी बेहद खूबसूरत @#% देखा...निकी मिनाज का." ट्रंप ने आगे कहा, "इस पर नजर न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता." हद तो तब हो गई, जब ट्रंप ने मिनाज को खड़े होने के लिए कह दिया. मिनाज के खड़े होकर भीड़ की तरफ हाथ हिलाने के बाद, ट्रंप ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि निक्की को बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन हम निक्की को बहुत पसंद करते हैं. वह काफी समय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं." आपको बता दें कि मिनाज और ट्रंप, दोनों एयर फोर्स वन विमान से पोर्ट ह्यूरॉन पहुंची थीं. मिनाज ने कहा कि राष्ट्रपति ने हमें एक ऐसा भविष्य दिया है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं, हमें सच में इन सभी बेहतरीन लोगों के चुने जाने की जरूरत है, क्योंकि यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है. सुनहरे रंग के गुच्ची ब्रांड के सूट में नजर आईं मिनाज ने भीड़ के साथ मिलकर ट्रंप और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के नाम के नारे लगवाए. जब मिनाज मंच से नीचे उतरीं, तो ट्रंप ने कहा, "वह पहले कभी इतनी खूबसूरत नहीं दिखीं." उन्होंने आगे कहा, "वह सब समझती हैं. वह काफी समझदार हैं." एयरपोर्ट पर निकी मिनाज (AP)