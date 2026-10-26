रैली में महिला रैपर को लेकर ये क्या बोल गए ट्रंप, 'इस पर ध्यान न जाना मुश्किल है'
कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप उन्हें सचिव नियुक्त कह सकते हैं ? ट्रंप ने क्या कहा, पढ़ें स्टोरी.
Published : October 26, 2026 at 2:26 PM IST
वॉशिंगटन : अमेरिका में तीन नवंबर को मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं. माना जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. ट्रंप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वे जीत का भी दावा कर रहे हैं. इसी क्रम में रविवार को उन्होंने मिशिगन में एक रैली को संबोधित किया. रैली में अमेरिका की मशहूर रैपर निकी मिनाज मौजूद थीं. ट्रंप ने अपने संबोधन में उनके लिए कुछ ऐसे शब्द कहे, जिस पर विवाद होना तय है.
रैपर निकी मिनाज ने कहा कि ट्रंप ने देश में "नई ऊर्जा" ला दी है. उन्होंने मतदाताओं से रिपब्लिकन उम्मीदवारों का समर्थन करने की अपील की और इस चुनाव को देश के लिए एक अहम मोड़ बताया. त्रिनिदाद और टोबैगो में जन्मी इस रैपर ने अपने को ट्रंप का "नंबर वन फैन" बताया है.
दरअसल, ट्रंप ने पहले तो रैपर के रूप और रंग की तारीफ की. फिर कुछ ऐसा कहा, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं थी, वो भी एक राष्ट्रपति द्वारा. जब मिनाज मंच से नीचे उतर रही थीं, तब ट्रंप ने कहा, "वह पहले कभी इतनी खूबसूरत नहीं दिखीं... वैसे मैंने अभी-अभी बेहद खूबसूरत @#% देखा...निकी मिनाज का." ट्रंप ने आगे कहा, "इस पर नजर न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता." हद तो तब हो गई, जब ट्रंप ने मिनाज को खड़े होने के लिए कह दिया.
मिनाज के खड़े होकर भीड़ की तरफ हाथ हिलाने के बाद, ट्रंप ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि निक्की को बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन हम निक्की को बहुत पसंद करते हैं. वह काफी समय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं."
Trump: I looked at one hell of a beautiful ass before, Nicki Minaj. That's hard to miss. Stand up. https://t.co/5UJQ6gEBTO— Headquarters (@HQNewsNow) October 25, 2026
आपको बता दें कि मिनाज और ट्रंप, दोनों एयर फोर्स वन विमान से पोर्ट ह्यूरॉन पहुंची थीं. मिनाज ने कहा कि राष्ट्रपति ने हमें एक ऐसा भविष्य दिया है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं, हमें सच में इन सभी बेहतरीन लोगों के चुने जाने की जरूरत है, क्योंकि यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है.
सुनहरे रंग के गुच्ची ब्रांड के सूट में नजर आईं मिनाज ने भीड़ के साथ मिलकर ट्रंप और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के नाम के नारे लगवाए. जब मिनाज मंच से नीचे उतरीं, तो ट्रंप ने कहा, "वह पहले कभी इतनी खूबसूरत नहीं दिखीं." उन्होंने आगे कहा, "वह सब समझती हैं. वह काफी समझदार हैं."
रैली के बाद व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर स्टीवन चेउंग ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मिनाज ट्रंप की विदेश नीति की तारीफ करती हुई दिख रही थीं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एयर फोर्स वन पर उड़ान के समय मिनाज ने एक मॉक इंटरव्यू का वीडियो भी शूट किया. इसमें वह व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव की उम्मीदवार बनीं थीं. उन्होंने खुद इस वीडियो को पोस्ट किया. इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ट्रंप मिनाज को प्रेस सचिव नियुक्त तो नहीं करने वाले हैं. इस समय प्रेस सचिव का पद खाली है. केटी जकारिया इस पद पर तैनात थीं.
मिशिगन में डेमोक्रेट की ओर से सीनेट उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद हैं, जबकि रिपब्लिकन की ओर से माइक रोजर्स खड़े हैं. यहां पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अल-सैयद के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं.
ट्रंप इस तरह की टिप्पणी पहले भी कर चुके हैं. अभी इसी महीने ओहियो में एक रैली के दौरान उन्होंने रिपब्लिकन सीनेटर जॉन हस्टेड को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा था. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सीनेटर के शरीर को देखा और उनके "पिछले हिस्से" पर टिप्पणी की. उन्होंने आगे कहा कि आमतौर पर वे पुरुषों के साथ ऐसा नहीं करते हैं.
#AirForceOneBARBIE ✈️ https://t.co/REMx618QHj— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) October 25, 2026
मिनाज को क्वीन ऑफ रैप कहा जाता है. वह अब तक की सबसे प्रभावशाली रैपर्स में से एक हैं. वह अपने शानदार रैप फ्लो, मजेदार बोल, संगीत की विविधता और अलग-अलग व्यक्तित्वों के लिए जानी जाती हैं.
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