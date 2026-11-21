ट्रंप ने की भारत के कम ब्याज दरों की प्रशंसा, बोले- हमारा फेडरल बैंक राजनीतिक हो गया है
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देता है.
By ANI
Published : November 21, 2026 at 8:47 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) ने जहां भारत की तारीफ की. वहीं, अमेरिकी केंद्रीय बैंक की जमकर आलोचना की. ट्रंप ने भारत की 7 प्रतिशत जीडीपी विकास दर और केंद्रीय बैंक (RBI) द्वारा कम ब्याज दरें रखे जाने का हवाला देते हुए यह आलोचना की है.
उन्होंने कहा कि बैंक ने कर्ज लेने की लागत (ब्याज दरें) को ऊंचा रखा हुआ है, जबकि अगर ब्याज दरों को कम कर दिया जाए, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था 15 से 20 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर सकती है. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर 'बहुत ज्याद राजनीतिक' होने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब भी अमेरिका के मजबूत आर्थिक आंकड़े सामने आते हैं, तो फेडरल रिजर्व आर्थिक विकास को और बढ़ावा मिल सके इसलिए ब्याज दरों को कम करने के बजाय बढ़ा देता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ये टिप्पणियां फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की उनकी लगातार आलोचना के बीच आई हैं. ऐसा तब हो रहा है जब अमेरिका में महंगाई दर फेडरल रिजर्व के 2 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी ऊपर बनी हुई है. उनके भाषण में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में वार्षिक पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) महंगाई दर 3.6 प्रतिशत थी, जबकि कोर PCE महंगाई दर, जिसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं होतीं, 3.1 प्रतिशत रही.
ट्रंप ने आगे कहा कि ब्याज दरें बहुत ऊंची हैं क्योंकि हमारा फेड (अमेरिकी केंद्रीय बैंक) बहुत ज्यादा राजनीतिक हो गया है. मैं चेयरमैन को दोष नहीं दे रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा फेड बहुत राजनीतिक है. जब भी हम अच्छे आंकड़े जारी करते हैं, तो वे ब्याज दरें बढ़ा देते हैं. वे ऐसा एक खास वजह से करते हैं. असल में, इसका उल्टा होना चाहिए.
उन्होंने तर्क दिया कि मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए अमेरिका को ब्याज दरें कम करनी चाहिए, क्योंकि बेहतर वित्तीय आंकड़े बेहतर साख (क्रेडिट योग्यता) का संकेत देते हैं. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि फेडरल रिजर्व इसके विपरीत रुख अपना रहा है, जिससे देश की आर्थिक क्षमता सीमित हो रही है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम बिल्कुल उल्टा करते हैं. हम ऐसा करके देश को बर्बाद कर रहे हैं. जब हमारे पास इतने अच्छे आंकड़े हों, तो आपको दरें (rates) बढ़ाते नहीं रहना चाहिए. आपको दरें कम करनी चाहिए क्योंकि हम एक बेहतर क्रेडिट (credit) वाले हैं. तब हमारी GDP 4 प्रतिशत नहीं, बल्कि 15 या 20 प्रतिशत होती. हम बहुत तेजी से अपना कर्ज चुका देते हैं. सिस्टम को इसी तरह काम करना चाहिए, लेकिन हम इसके उलट काम करते हैं.
भारत से तुलना करते हुए, ट्रंप ने भारत की कम ब्याज दरों और 7 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि की ओर इशारा किया और कहा कि अगर अमेरिका भी इसी तरह का तरीका अपनाए, तो वह काफी अधिक विकास दर हासिल कर सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर आप भारत को देखें, तो वहां ब्याज दरें कम हैं और उनकी जीडीपी 7 प्रतिशत है. हमारी जीडीपी 14, 15 या शायद 20 फीसदी तक हो सकती है. यह वाकई दुख की बात है कि जब हम इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तब वे (फेड) ब्याज दरें बढ़ा देते हैं. असल बात तो यह है कि हमने इन सबको पीछे छोड़ दिया है.
ट्रंप ने आगे तर्क दिया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति और अन्य देशों की आर्थिक सफलता में अपने योगदान को देखते हुए, अमेरिका में ब्याज दरें सबसे कम होनी चाहिए. अपनी बात का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि हम वह देश हैं जो दूसरे देशों को सफल बनाते हैं. उनमें से कुछ को आर्थिक रूप से 'एलीट' (उच्च वर्ग) माना जाता है, लेकिन असल में वे ऐसे नहीं हैं. वे सिर्फ हमारी वजह से 'एलीट' हैं. इसलिए, हमारे यहां (दर) सबसे कम होनी चाहिए.
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