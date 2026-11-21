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ट्रंप ने की भारत के कम ब्याज दरों की प्रशंसा, बोले- हमारा फेडरल बैंक राजनीतिक हो गया है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( ANI )

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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) ने जहां भारत की तारीफ की. वहीं, अमेरिकी केंद्रीय बैंक की जमकर आलोचना की. ट्रंप ने भारत की 7 प्रतिशत जीडीपी विकास दर और केंद्रीय बैंक (RBI) द्वारा कम ब्याज दरें रखे जाने का हवाला देते हुए यह आलोचना की है.

उन्होंने कहा कि बैंक ने कर्ज लेने की लागत (ब्याज दरें) को ऊंचा रखा हुआ है, जबकि अगर ब्याज दरों को कम कर दिया जाए, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था 15 से 20 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर सकती है. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर 'बहुत ज्याद राजनीतिक' होने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब भी अमेरिका के मजबूत आर्थिक आंकड़े सामने आते हैं, तो फेडरल रिजर्व आर्थिक विकास को और बढ़ावा मिल सके इसलिए ब्याज दरों को कम करने के बजाय बढ़ा देता है.