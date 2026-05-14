ट्रंप का वेलकम करने एयरपोर्ट पर क्यों नहीं गए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग? 9 साल बाद हो रही मुलाकात
US China Summit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच गए, शी जिनपिंग उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे. जानिए क्या थी वजह.
Published : May 14, 2026 at 2:54 PM IST
Trump China Visit: इस समय दुनिया की 2 महाशक्तियों के बीच मुलाकातों का दौर चल रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति अपने 3 दिवसीय दौरे पर चीन पहुंच गए हैं. यात्रा के दौरान दोनों नेता ईरान युद्ध और व्यापारिक मतभेद समेत कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे.
लेकिन, इस बीच बीजिंग के कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रंप को रिसिव करने जब जिनपिंग नहीं पहुंचे तो मामला पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया. उनका स्वागत चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग ने किया. अब सवाल ये उठ रहा है कि जिनपिंग एयरपोर्ट पर ट्रंप का वेलकम करने के लिए क्यों नहीं पहुंचे?
9 साल बाद चीन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति: नौ साल के बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन पहुंचा है. लेकिन, इस ऐतिहासिक पल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहीं नजर नहीं आए. इससे पहले 2017 में ट्रंप चीन गए थे. उस समय भी ट्रंप का स्वागत करने के लिए जिनपिंग नहीं पहुंचे थे. लेकिन, इससे पहले 2009 में बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तब उनके स्वागत के लिए जिनपिंग एयरपोर्ट पहुंचे थे. हालांकि, तब जिनपिंग राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति थे.
एयरपोर्ट पर किसने किया ट्रंप का स्वागत: चीन की समाचार एजेंसी के मुताबिक, ट्रंप का स्वागत चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग ने किया. उपराष्ट्रपति झेंग के साथ एयरपोर्ट पर अमेरिकी राजदूत डेविड पडर्यू, अमेरिका में चीन के राजदूत शी फेंग और चीन के विदेश मामलों के कार्यकारी उपमंत्री मा झाओक्सू भी थे. इसके साथ ही चीन ने ट्रंप के स्वागत के लिए सफेद और नीली वर्दी पहने 300 युवाओं को भी तैनात किया था. एक बैंड पार्टी भी वहां पर थी.
चीन के राष्ट्रपति क्यों नहीं करते दूसरे देशों के राजनयिकों का स्वागत: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के एशिया सलाहकार के तौर पर काम करने वाले जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के एशियन स्टडीज के प्रोफेसर इवान मेडिरोस के अनुसार, चीनी कूटनीति में प्रोटोकॉल ही असल चीज है. खासकर, किसी राजकीय दौरे के दौरान. दरअसल, वेलकम प्रोटोकॉल के विदेशी राजनयिक से मीटिंग की पहली सीढ़ी है. इस तरह से चीन अपना सम्मान दिखाता है.
चीन का नजरिया दिखाता है वेलकम प्रोटोकॉल: विदेशी नेताओं के लिए तैयार किए गए स्वागत समारोह चीन का इन दौरों के प्रति नजरिया दिखाता है. कभी-कभी चीन अपनी नाराजगी या दूरी दिखाने के लिए किसी निचले स्तर के अधिकारी को स्वागत के लिए भेज देता है. तो कभी-कभी बहुत ज्यादा सम्मान दिखाने के लिए किसी वरिष्ठ और प्रभावशाली व्यक्ति को भेजते हैं. इससे यह पता चलता है कि ट्रंप का स्वागत एक औपचारिक राजकीय दौरे वाले सम्मान के साथ तो किया गया लेकिन, उन्हें दुनिया की किसी भी दूसरी शक्ति से ज्यादा कोई खास तवज्जो नहीं दी जाएगी.
वेलकम प्रोटोकॉल बताता कि मेहमान चीन के लिए अहम है या नहीं: चीनी डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल पर रिसर्च करने वाले ताइपे की नेशनल चेंगची यूनिवर्सिटी के एसोसिएट रिसर्च फेलो वेई-फेंग त्जेंग के अनुसार, अगर वे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जो पोलितब्यूरो का सदस्य है, तो इसका मतलब है कि वे सचमुच इस दौरे को बहुत अहम मानते हैं और आप उनके सबसे खास मेहमान हैं.
2017 में भी ट्रंप गए थे चीन, पोलित ब्यूरो के सदस्य ने किया था वेलकम: मौजूदा दौरे से पहले 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजकीय यात्रा पर चीन गए थे. उस समय ट्रंप का स्वागत चीन के शीर्ष राजनयिक और पोलित ब्यूरो के सदस्य यांग जीची ने किया था. दरअसल, पोलित ब्यूरो पार्टी की दूसरी सबसे शक्तिशाली संस्था है. उस समय, चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने ऐसे कद्दावर व्यक्ति की उपस्थिति को चीन द्वारा दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक को दिए जाने वाले महत्व का संकेत बताया था.
ओबामा के लिए चीन ने अपनाया था सामान्य अधिकारी वाला प्रोटोकॉल: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2014 में बीजिंग का दौरा किया था. यह दौरा एशिया की ओर अमेरिका के झुकाव की नीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में गठबंधन को मजबूत करके, अधिक मुखर होते चीन को नियंत्रित करना था. उस समय उनके साथ चीन ने एक मंत्रालय स्तरीय अधिकारी वाला सामान्य प्रोटोकॉल अपनाया था. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रमुख वांग यी ने उनका स्वागत किया.
पुतिन के स्वागत के लिए उपराष्ट्रपति से नीचे के अधिकारी को भेजा: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर वी. पुतिन 2024 में चीन की एक राजकीय यात्रा पर गए थे. उस दौरे पर चीन ने पुतिन के स्वागत के लिए स्टेट काउंसलर शेन यिकिन को भेजा था. शेन यिकिन का पद उस समय के उपराष्ट्रपति श्री हान से नीचे का था.
ट्रंप-जिनपिंग में किन मुद्दों पर वार्ता की उम्मीद: अमेरिका और चीन के बीच गुरुवार को शुक्रवार में कई दौर की बैठक होंगी. इसमें बिजनेस, टैरिफ, तकनीक, ताइवान, AI, अमेरिकी हथियारों की बिक्री, ईरान और पश्चिम एशिया में सुरक्षा की स्थिति के साथ दुर्लभ खनिजों समेत सप्लाई चैन जैसे मुद्दों पर वार्ता होने की उम्मीद है. ट्रंप अपने इस दौरे में टेंपल ऑफ हेवन भी जा सकते हैं.
एलन मस्क समेत 17 बड़ी कंपनियों के सीईओ भी ट्रंप के साथ गए हैं चीन: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन के दौरे पर अकेले नहीं गए हैं. उनके साथ एलन मस्क (टेस्ला/स्पेसएक्स/एक्स) समेत 17 बड़ी कंपनियों के सीईओ भी गए हैं. इनमें टिम कुक (एप्पल), लैरी फिंक (ब्लैकरॉक), स्टीफन श्वार्जमैन (ब्लैकस्टोन), डेविड सोलोमन (गोल्डमैन सैक्स), जैकब थायसेन (इलुमिना), माइकल मीबैक (मास्टरकार्ड), केली ऑर्टबर्ग (बोइंग), ब्रायन साइक्स (कारगिल), जेन फ्रेजर (सिटी), जिम एंडरसन (कोहीरेंट), एच. लॉरेंस कल्प (जीई एयरोस्पेस), दीना पॉवेल मैककॉर्मिक (मेटा), संजय मेहरोत्रा (माइक्रॉन), क्रिस्टियानो अमोन (क्वालकॉम), रयान मैकइनर्नी (वीजा), चक रॉबिन्स (सिस्को) शामिल हैं.
ट्रंप को चीन से और जिनपिंग को अमेरिका से क्या उम्मीदें: दरअसल, अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के चलते ट्रंप अपने राष्ट्रपतित्व काल के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं. महंगाई और ईंधन की कमी के कारण अमेरिकी जनता सड़क पर उतर आई है. ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि चीन अमेरिकी कृषि उत्पाद और विमानों की खरीदारी करे. इसके अलावा शी जिनपिंग अमेरिका से ताइवान पर रियायतें और टैरिफ में ढील चाहता है.
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