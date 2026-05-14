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ट्रंप का वेलकम करने एयरपोर्ट पर क्यों नहीं गए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग? 9 साल बाद हो रही मुलाकात

Trump China Visit: इस समय दुनिया की 2 महाशक्तियों के बीच मुलाकातों का दौर चल रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति अपने 3 दिवसीय दौरे पर चीन पहुंच गए हैं. यात्रा के दौरान दोनों नेता ईरान युद्ध और व्यापारिक मतभेद समेत कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे.

लेकिन, इस बीच बीजिंग के कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रंप को रिसिव करने जब जिनपिंग नहीं पहुंचे तो मामला पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया. उनका स्वागत चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग ने किया. अब सवाल ये उठ रहा है कि जिनपिंग एयरपोर्ट पर ट्रंप का वेलकम करने के लिए क्यों नहीं पहुंचे?

9 साल बाद चीन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति: नौ साल के बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन पहुंचा है. लेकिन, इस ऐतिहासिक पल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहीं नजर नहीं आए. इससे पहले 2017 में ट्रंप चीन गए थे. उस समय भी ट्रंप का स्वागत करने के लिए जिनपिंग नहीं पहुंचे थे. लेकिन, इससे पहले 2009 में बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तब उनके स्वागत के लिए जिनपिंग एयरपोर्ट पहुंचे थे. हालांकि, तब जिनपिंग राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति थे.

एयरपोर्ट पर किसने किया ट्रंप का स्वागत: चीन की समाचार एजेंसी के मुताबिक, ट्रंप का स्वागत चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग ने किया. उपराष्ट्रपति झेंग के साथ एयरपोर्ट पर अमेरिकी राजदूत डेविड पडर्यू, अमेरिका में चीन के राजदूत शी फेंग और चीन के विदेश मामलों के कार्यकारी उपमंत्री मा झाओक्सू भी थे. इसके साथ ही चीन ने ट्रंप के स्वागत के लिए सफेद और नीली वर्दी पहने 300 युवाओं को भी तैनात किया था. एक बैंड पार्टी भी वहां पर थी.

चीन के राष्ट्रपति क्यों नहीं करते दूसरे देशों के राजनयिकों का स्वागत: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के एशिया सलाहकार के तौर पर काम करने वाले जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के एशियन स्टडीज के प्रोफेसर इवान मेडिरोस के अनुसार, चीनी कूटनीति में प्रोटोकॉल ही असल चीज है. खासकर, किसी राजकीय दौरे के दौरान. दरअसल, वेलकम प्रोटोकॉल के विदेशी राजनयिक से मीटिंग की पहली सीढ़ी है. इस तरह से चीन अपना सम्मान दिखाता है.

चीन का नजरिया दिखाता है वेलकम प्रोटोकॉल: विदेशी नेताओं के लिए तैयार किए गए स्वागत समारोह चीन का इन दौरों के प्रति नजरिया दिखाता है. कभी-कभी चीन अपनी नाराजगी या दूरी दिखाने के लिए किसी निचले स्तर के अधिकारी को स्वागत के लिए भेज देता है. तो कभी-कभी बहुत ज्यादा सम्मान दिखाने के लिए किसी वरिष्ठ और प्रभावशाली व्यक्ति को भेजते हैं. इससे यह पता चलता है कि ट्रंप का स्वागत एक औपचारिक राजकीय दौरे वाले सम्मान के साथ तो किया गया लेकिन, उन्हें दुनिया की किसी भी दूसरी शक्ति से ज्यादा कोई खास तवज्जो नहीं दी जाएगी.

वेलकम प्रोटोकॉल बताता कि मेहमान चीन के लिए अहम है या नहीं: चीनी डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल पर रिसर्च करने वाले ताइपे की नेशनल चेंगची यूनिवर्सिटी के एसोसिएट रिसर्च फेलो वेई-फेंग त्जेंग के अनुसार, अगर वे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जो पोलितब्यूरो का सदस्य है, तो इसका मतलब है कि वे सचमुच इस दौरे को बहुत अहम मानते हैं और आप उनके सबसे खास मेहमान हैं.

2017 में भी ट्रंप गए थे चीन, पोलित ब्यूरो के सदस्य ने किया था वेलकम: मौजूदा दौरे से पहले 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजकीय यात्रा पर चीन गए थे. उस समय ट्रंप का स्वागत चीन के शीर्ष राजनयिक और पोलित ब्यूरो के सदस्य यांग जीची ने किया था. दरअसल, पोलित ब्यूरो पार्टी की दूसरी सबसे शक्तिशाली संस्था है. उस समय, चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने ऐसे कद्दावर व्यक्ति की उपस्थिति को चीन द्वारा दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक को दिए जाने वाले महत्व का संकेत बताया था.

ओबामा के लिए चीन ने अपनाया था सामान्य अधिकारी वाला प्रोटोकॉल: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2014 में बीजिंग का दौरा किया था. यह दौरा एशिया की ओर अमेरिका के झुकाव की नीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में गठबंधन को मजबूत करके, अधिक मुखर होते चीन को नियंत्रित करना था. उस समय उनके साथ चीन ने एक मंत्रालय स्तरीय अधिकारी वाला सामान्य प्रोटोकॉल अपनाया था. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रमुख वांग यी ने उनका स्वागत किया.