ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी के कुछ घंटों बाद ट्रंप का यू-टर्न, मिलिट्री कार्रवाई ना करने का ऐलान
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इस बात की पुष्टि करते हुए एक पोस्ट लिखा है. विस्तार से पढ़ें.
By ANI
Published : June 12, 2026 at 7:28 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर घातक हमले की चेतावनी देने के कुछ ही घंटों बाद यू-टर्न ले लिया. उन्होंने गुरुवार (स्थानीय समयानुसार) को सख्त तेवर अपनाते हुए कहा था कि आज रात ईरान के खार्ग आईलैंड और दूसरी जगहों पर बहुत जोरदार हमला होगा, लेकिन उन्होंने मिलिट्री कार्रवाई रोकने का ऐलान कर दिया.
उन्होंने कहा कि यह फैसला ईरानी नेताओं और दूसरे अहम देशों के साथ हाई-लेवल एग्रीमेंट होने के बाद लिया गया, जबकि डील फाइनल होने तक अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि इस बात के आधार पर कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत ईरानी लीडरशिप के सबसे ऊंचे लेवल पर लाई गई है और मंजूरी मिल गई है. उन्होंने लिखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, आज (गुरुवार) शाम ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी कैंसल कर दी है.
ट्रंप ने पोस्ट में आगे लिखा कि विस्तार से हुई बातचीत को सभी पार्टियों ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई (UAE), कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और दूसरे देश शामिल हैं. जब तक यह डील फाइनल नहीं हो जाती, तब तक नेवल ब्लॉकेड पूरी तरह से लागू रहेगा. उन्होंने कहा कि डील पर साइन करने का समय और जगह जल्द ही बताई जाएगी.
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वॉशिंगटन, 'बहुत दूर नहीं' में, ईरान के खार्ग आइलैंड पर कंट्रोल कर लेगा, जो उसके लगभग सभी ऑयल एक्सपोर्ट और दूसरे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेन टर्मिनल के तौर पर काम करता है, और उसका मकसद तेहरान के ऑयल और गैस मार्केट पर कब्जा करना है. उन्होंने वेनेजुएला से तुलना करते हुए कहा कि उसके तेल संसाधनों पर अमेरिका का कंट्रोल 'वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों के लिए बहुत अच्छा रहा है.
उन्होंने अपने दावों को भी दोहराया कि ईरान की नेवी, एयर फोर्स, रडार, एंटी-एयरक्राफ्ट और ज्यादातर अटैक करने की क्षमता खत्म हो गई है. पोस्ट में लिखा था कि अमेरिका आज रात ईरान (जिसकी नेवी, एयर फोर्स, रडार, एंटी एयरक्राफ्ट, और डिफेंस के दूसरे सभी तरीके, साथ ही उसकी ज्यादातर अटैक करने की क्षमता खत्म हो गई है!) पर बहुत जोरदार हमला करेगा.
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