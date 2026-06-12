ETV Bharat / international

ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी के कुछ घंटों बाद ट्रंप का यू-टर्न, मिलिट्री कार्रवाई ना करने का ऐलान

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर घातक हमले की चेतावनी देने के कुछ ही घंटों बाद यू-टर्न ले लिया. उन्होंने गुरुवार (स्थानीय समयानुसार) को सख्त तेवर अपनाते हुए कहा था कि आज रात ईरान के खार्ग आईलैंड और दूसरी जगहों पर बहुत जोरदार हमला होगा, लेकिन उन्होंने मिलिट्री कार्रवाई रोकने का ऐलान कर दिया.

उन्होंने कहा कि यह फैसला ईरानी नेताओं और दूसरे अहम देशों के साथ हाई-लेवल एग्रीमेंट होने के बाद लिया गया, जबकि डील फाइनल होने तक अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि इस बात के आधार पर कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत ईरानी लीडरशिप के सबसे ऊंचे लेवल पर लाई गई है और मंजूरी मिल गई है. उन्होंने लिखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, आज (गुरुवार) शाम ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी कैंसल कर दी है.

ट्रंप ने पोस्ट में आगे लिखा कि विस्तार से हुई बातचीत को सभी पार्टियों ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई (UAE), कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और दूसरे देश शामिल हैं. जब तक यह डील फाइनल नहीं हो जाती, तब तक नेवल ब्लॉकेड पूरी तरह से लागू रहेगा. उन्होंने कहा कि डील पर साइन करने का समय और जगह जल्द ही बताई जाएगी.