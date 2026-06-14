ट्रंप के 80वें जन्मदिन पर 'केज फाइट', शामिल होने के लिए जी-7 की बैठक की तारीख आगे बढ़ा दी
इस इवेंट को अमेरिकी इतिहास की सबसे मनोरंजक रातों में से एक बताया गया है. पढ़ें पूरी खबर.
Published : June 14, 2026 at 12:35 PM IST
वॉशिंगटन : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को अपना 80वां जन्मदिन एक ऐसे शानदार और अनोखे शो के साथ मना रहे हैं, जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. व्हाइट हाउस के मशहूर साउथ लॉन पर एक केज-फाइटिंग शो. इस सप्ताह राष्ट्रपति पद की मुश्किल सच्चाइयों ने यूएफसी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के इस भव्य आयोजन पर साया डाल दिया है.
अमेरिका में 'केज फाइटिंग'—जिसे आधिकारिक तौर पर 'मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स' (एमएमए) कहा जाता है—एक कड़े नियमों वाला पेशेवर खेल है. मुकाबले आठ तरफा तार की जाली वाले बंद अखाड़ों में होते हैं, जिन्हें 'ऑक्टागन' या 'केज' कहा जाता है. इस खेल का आयोजन व प्रसारण अमेरिका के सभी 50 राज्यों में कानूनी रूप से मान्य है.
इस आयोजन में फाइटर्स तार की जाली वाले अष्टकोणीय घेरे (ऑक्टागन) के अंदर एक-दूसरे को मुक्के, लात और प्रहार करके हराने की कोशिश करते हैं. ट्रंप खुद को ईरान में शुरू की गई एक ऐसी लड़ाई में फंसा हुआ पा रहे हैं, जो अलोकप्रिय और महंगी साबित हो रही है. इस संघर्ष को खत्म करने के लिए समझौता शायद करीब हो, लेकिन अहम विवरणों पर अभी बातचीत होनी बाकी है.
ट्रंप के जन्मदिन के जश्न से लगभग एक मील दूर, केनेडी सेंटर से राष्ट्रपति का नाम हटा दिया गया, क्योंकि एक जज ने फैसला सुनाया था कि इसका नाम ट्रंप के नाम पर रखना हद से ज्यादा था.इसके बावजूद, राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से बाहर आएंगे और कैबिनेट नेताओं, प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों, रिपब्लिकन सांसदों और 4,000 से ज़्यादा दर्शकों से घिरे होंगे. ये दर्शक "द क्लॉ" के नीचे बने एक अस्थायी अखाड़े में जोश से चिल्ला रहे होंगे. "द क्लॉ" अंतरिक्ष यान जैसा दिखने वाला एक धातु का ढांचा है, जिसमें लाइटिंग, साउंड सिस्टम और बड़ी स्क्रीन लगी हैं. हजारों और लोग पास के एलिप्स में लगी बड़ी स्क्रीन पर इसे देखेंगे.
राष्ट्रपति के करीबी दोस्त और यूएफसी चीफ डाना व्हाइट ने शुक्रवार रात लिंकन मेमोरियल में हुए एक इवेंट के दौरान कहा, "यह एक अनोखा और जबरदस्त इवेंट है. मुझे यह बहुत पसंद है." इस इवेंट में फाइटर्स की जोड़ियों ने कैमरों के सामने एक-दूसरे को धक्का दिया और हाथापाई की, जबकि वहां मौजूद 'ऑनेस्ट एब' (अब्राहम लिंकन) की संगमरमर की मूर्ति शांत भाव से यह सब देख रही थी.राष्ट्रपति ने रविवार के इस इवेंट — जिसमें आधी रात तक सात फाइट होंगी — को 'डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस' (आजादी की घोषणा) पर हस्ताक्षर की 250वीं सालगिरह के कई महीनों तक चलने वाले बड़े जश्न से जोड़ने की कोशिश की है. लेकिन यह इवेंट असल में खुद को प्रमोट करने पर ज़्यादा केंद्रित है, इतना ज़्यादा कि औद्योगिक देशों के नेताओं के G7 समिट को अपनी मीटिंग की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी, ताकि राष्ट्रपति अपनी केज-मैच पार्टी में शामिल हो सकें और फिर सीधे मीटिंग के लिए फ्रांस जा सकें.
ट्रंप से पहले राष्ट्रपति रहे जो बाइडन नवंबर 2022 में 80 साल के हुए, तो उन्होंने व्हाइट हाउस में परिवार के साथ एक प्राइवेट ब्रंच (देर सुबह का खाना) करके अपना जन्मदिन मनाया. इससे साफ पता चलता है कि चीजें कितनी और कितनी तेजी से बदली हैं.
इस अंतर के बारे में पूछे जाने पर, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एलिसन शूस्टर ने कहा कि यह मुकाबला "अमेरिकी इतिहास की सबसे मनोरंजक रातों में से एक होगा" और यह समय बिल्कुल सही है. शूस्टर ने एक बयान में कहा, "देश की 250वीं वर्षगांठ (सेमीक्विन्सेंटेनियल) के दौरान 'फ्लैग डे' पर 'पीपल्स हाउस' (व्हाइट हाउस) में इस कार्यक्रम का होना एक उचित सम्मान है."
जब बाइडन 80 साल के हुए, तो वे अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज़ राष्ट्रपति थे. वे दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू करने ही वाले थे, लेकिन ट्रंप के साथ एक खराब डिबेट और डेमोक्रेट्स के बीच बगावत के बाद उन्होंने अपना इरादा छोड़ दिया. डेमोक्रेट्स को चिंता थी कि वे दूसरा कार्यकाल संभालने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं.अब ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने वाले सबसे उम्रदराज़ व्यक्ति बन गए हैं और उन्होंने बाइडन की जगह ले ली है. संविधान के अनुसार वे दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते, फिर भी वे सार्वजनिक रूप से इस विचार पर बात करते रहते हैं. ऐसा तब हो रहा है जब पोल से पता चलता है कि ट्रंप की मानसिक और शारीरिक सेहत को लेकर लोगों में शक बढ़ रहा है — ठीक वैसी ही चिंताएं जैसी बाइडन को 80 साल का होने पर झेलनी पड़ी थीं.
अप्रैल में हुए वॉशिंगटन पोस्ट/एबीसी न्यूज/इप्सोस के एक सर्वे में पाया गया कि अमेरिका के आधे से भी कम वयस्क मानते हैं कि ट्रंप में राष्ट्रपति के तौर पर असरदार ढंग से काम करने के लिए जरूरी मानसिक तेजी या शारीरिक सेहत है.इसके जवाब में व्हाइट हाउस ने ट्रंप के पूर्व व्हाइट हाउस डॉक्टर और टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद रॉनी जैक्सन का एक लंबा बयान जारी किया. इसमें कहा गया कि ट्रंप का "स्टैमिना, फोकस और ताकत जबरदस्त है और वे हर दिन इसे दिखाते हैं. इसके उलट दावे पूरी तरह मनगढ़ंत हैं."
जैक्सन ने आगे कहा कि सर्वे से जुड़ी चिंताएं "उसी पक्षपाती, लिबरल और ट्रंप-विरोधी प्रेस द्वारा फैलाई जा रही हैं, जिसने राष्ट्रपति बाइडेन की पूरी तरह से खराब मानसिक और शारीरिक हालत को पूरी तरह नजरअंदाज़ कर दिया था."इसके बावजूद, ट्रंप ने सिर्फ इस कार्यकाल में चार बार सार्वजनिक रूप से अपनी शारीरिक जांच करवाई है, और व्हाइट हाउस के डॉक्टर डॉ. शॉन बारबाबेला ने हाल ही में उन्हें "बेहतरीन सेहत" वाला बताया है.
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