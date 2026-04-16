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इजराइल और लेबनान में 10 दिनों का सीजफायर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की घोषणा

इजराइल और लेबनान के बीच जंग थम गई है. दोनों देश 10 दिनों के सीजफायर पर राजी हो गए हैं.

US President Donald Trump
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (file photo-AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 16, 2026 at 10:07 PM IST

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वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान और इजराइल के बीच सीजफायर की घोषणा कर दी है. ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में की. इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा- मेरी अभी-अभी लेबनान के बहुत सम्मानित राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत अच्छी बातचीत हुई. ये दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि अपने देशों के बीच शांति लाने के लिए, वे शाम 5 बजे ईएसटी पर आधिकारिक रूप से 10 दिन का सीजफायर शुरू करेंगे.

वाशिगंटन में दोनों देशों के नेताओं में हुई थी बातचीत
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट में आगे लिखा है कि मंगलवार को दोनों देश 34 साल के बाद पहली बार वाशिंगटन डीसी में हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो के साथ मिले. मैंने उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट रुबियो को, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन, डैन रजिन केन के साथ मिलकर, इजराइल और लेबनान के साथ मिलकर एक स्थायी शांति लाने का निर्देश दिया है.

Ceasefire between Israel and Lebanon, Trump gave information in Truth Social post.
इजराइल-लेबनान के बीच सीजफायर, ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पोस्ट में दी जानकारी. (ट्रूथ सोशल पोस्ट में दी जानकारी.)

साथ ही ट्रंप ने इस पोस्ट में यह भी लिखा कि मैंने दुनिया में 9 युद्धों को रुकवाया. ट्रंप ने लिखा- दुनिया भर में 9 युद्धों को सुलझाना मेरे लिए सम्मान की बात रही है, और यह मेरा 10वां होगा, तो चलिए, इसे पूरा करते हैं.

लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किए थे हमले
बता दें कि 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल और अमेरिका के द्वारा हवाई हमलों में खामेनेई सहित कई बड़े नेताओं की मौत के बाद लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू किए थे. फलस्वरूप लेबनान और इजराइल के बीच भी जंग शुरू हो गया था. फिलहाल अब यह जंग 10 दिनों के सीजफायर समझौते पर रुक गई है.

लेबनान के राष्ट्रपति से हुई थी ट्रंप की बात
इससे पहले लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच वार्ता हुई है. जोसेफ औन ने बातचीत के दौरान संघर्ष विराम कराने और स्थायी शांति व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए उनका आभार व्यक्त किया था.

लेबनान पर भड़का हिजबुल्लाह
लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत पर हिजबुल्लाह ने भी प्रतिक्रिया दी है. हिजबुल्लाह के अधिकारी हुसैन हज हसन का कहना है कि इजराइल के साथ सीधी बातचीत करने का लेबनान सरकार का फैसला एक गंभीर भूल है. हसन के मुताबिक बातचीत देश के किसी भी हित को पूरा नहीं करती है और इसे रोक देना चाहिए.

ये भी पढ़ें- चीन ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने को कहा

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