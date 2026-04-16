इजराइल और लेबनान में 10 दिनों का सीजफायर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की घोषणा
इजराइल और लेबनान के बीच जंग थम गई है. दोनों देश 10 दिनों के सीजफायर पर राजी हो गए हैं.
Published : April 16, 2026 at 10:07 PM IST
वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान और इजराइल के बीच सीजफायर की घोषणा कर दी है. ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में की. इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा- मेरी अभी-अभी लेबनान के बहुत सम्मानित राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत अच्छी बातचीत हुई. ये दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि अपने देशों के बीच शांति लाने के लिए, वे शाम 5 बजे ईएसटी पर आधिकारिक रूप से 10 दिन का सीजफायर शुरू करेंगे.
वाशिगंटन में दोनों देशों के नेताओं में हुई थी बातचीत
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट में आगे लिखा है कि मंगलवार को दोनों देश 34 साल के बाद पहली बार वाशिंगटन डीसी में हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो के साथ मिले. मैंने उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट रुबियो को, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन, डैन रजिन केन के साथ मिलकर, इजराइल और लेबनान के साथ मिलकर एक स्थायी शांति लाने का निर्देश दिया है.
साथ ही ट्रंप ने इस पोस्ट में यह भी लिखा कि मैंने दुनिया में 9 युद्धों को रुकवाया. ट्रंप ने लिखा- दुनिया भर में 9 युद्धों को सुलझाना मेरे लिए सम्मान की बात रही है, और यह मेरा 10वां होगा, तो चलिए, इसे पूरा करते हैं.
#BREAKING Trump says Israel and Lebanon agree to 10-day ceasefire, after speaking to Israeli PM, Lebanese counterpart pic.twitter.com/zEe3MTriYk— AFP News Agency (@AFP) April 16, 2026
लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किए थे हमले
बता दें कि 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल और अमेरिका के द्वारा हवाई हमलों में खामेनेई सहित कई बड़े नेताओं की मौत के बाद लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू किए थे. फलस्वरूप लेबनान और इजराइल के बीच भी जंग शुरू हो गया था. फिलहाल अब यह जंग 10 दिनों के सीजफायर समझौते पर रुक गई है.
" a phone call took place this afternoon between u.s. president donald trump and lebanese president joseph aoun. during the call, president aoun renewed his thanks for the efforts trump is exerting to reach a ceasefire in lebanon and secure lasting peace and stability, paving the… pic.twitter.com/NzN3lHybeZ— Press Trust of India (@PTI_News) April 16, 2026
लेबनान के राष्ट्रपति से हुई थी ट्रंप की बात
इससे पहले लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच वार्ता हुई है. जोसेफ औन ने बातचीत के दौरान संघर्ष विराम कराने और स्थायी शांति व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए उनका आभार व्यक्त किया था.
लेबनान पर भड़का हिजबुल्लाह
लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत पर हिजबुल्लाह ने भी प्रतिक्रिया दी है. हिजबुल्लाह के अधिकारी हुसैन हज हसन का कहना है कि इजराइल के साथ सीधी बातचीत करने का लेबनान सरकार का फैसला एक गंभीर भूल है. हसन के मुताबिक बातचीत देश के किसी भी हित को पूरा नहीं करती है और इसे रोक देना चाहिए.
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