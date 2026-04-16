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इजराइल और लेबनान में 10 दिनों का सीजफायर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की घोषणा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( file photo-AP )

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान और इजराइल के बीच सीजफायर की घोषणा कर दी है. ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में की. इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा- मेरी अभी-अभी लेबनान के बहुत सम्मानित राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत अच्छी बातचीत हुई. ये दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि अपने देशों के बीच शांति लाने के लिए, वे शाम 5 बजे ईएसटी पर आधिकारिक रूप से 10 दिन का सीजफायर शुरू करेंगे. वाशिगंटन में दोनों देशों के नेताओं में हुई थी बातचीत

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट में आगे लिखा है कि मंगलवार को दोनों देश 34 साल के बाद पहली बार वाशिंगटन डीसी में हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो के साथ मिले. मैंने उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट रुबियो को, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन, डैन रजिन केन के साथ मिलकर, इजराइल और लेबनान के साथ मिलकर एक स्थायी शांति लाने का निर्देश दिया है. इजराइल-लेबनान के बीच सीजफायर, ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पोस्ट में दी जानकारी. (ट्रूथ सोशल पोस्ट में दी जानकारी.) साथ ही ट्रंप ने इस पोस्ट में यह भी लिखा कि मैंने दुनिया में 9 युद्धों को रुकवाया. ट्रंप ने लिखा- दुनिया भर में 9 युद्धों को सुलझाना मेरे लिए सम्मान की बात रही है, और यह मेरा 10वां होगा, तो चलिए, इसे पूरा करते हैं.