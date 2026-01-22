ETV Bharat / international

ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की औपचारिक घोषणा की, बोले- शांति स्थापित करने का होगा काम

दावोस : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को 'बोर्ड ऑफ पीस' के पहले ग्रुप की औपचारिक घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस दुनिया में शांति स्थापित करने का काम करेगा, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र की जगह नहीं लेगा. उन्होंने कहा कि हम यूएन के साथ-साथ अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेंगे.

ट्रंप ने जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, उनमें 20 सदस्य हैं. इनके नाम हैं - अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, हंगरी, मोरक्को, बहरीन, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, जॉर्डन, कोसोवो, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, मंगोलिया, उजबेकिस्तान और पराग्वे. इसकी घोषणा के दौरान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो, पराग्वे के रूढ़िवादी राष्ट्रपति सैंटियागो पेना, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव शामिल थे.

ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के संघर्ष का जिक्र किया और कहा कि पिछले कुछ समय में हमने कुल आठ युद्ध रोके हैं. उन्होंने रूस-यूक्रेन का जिक्र करते हुए कहा कि हम इसे सबसे आसान समझ रहे थे, लेकिन ये संभवतः सबसे मुश्किल जंग साबित होने वाली है. पिछले महीने 29 हजार लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे. उससे पहले के महीनों में भी हजारों सैनिक इस जंग की भेंट चढ़ गए. ये बहुत खौफनाक है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "हम गाजा में बहुत सफल होने वाले हैं. यह सुनिश्चित करेंगे कि गाजा को गैर-सैन्यीकृत किया जाए और खूबसूरती से फिर से बनाया जाए." ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने गाजा में संघर्ष विराम बनाए रखा, रिकॉर्ड स्तर की मानवीय सहायता पहुंचाई और अब गाजा में फिलिस्तीनियों के भूखे रहने की कोई खबर नहीं आती है.

उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था, तब से तुलना करें तो आज की दुनिया अधिक अमीर, अधिक सुरक्षित और बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण है. ट्रंप ने उन आठ वैश्विक संघर्षों को सुलझाने का दावा किया, जिसके बारे अक्सर वह अलग-अलग मंचों से दावा करते रहते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सूची में अगला नंबर हिज्बुल्लाह और लेबनान की लड़ाई का है. ट्रंप ने कहा कि वे उसे भी सुलझा देंगे. उन्होंने कहा, "हमें इसके बारे में कुछ करना होगा."

संयुक्त राष्ट्र पर तंज कसते हुए ट्रंप ने कहा कि इसमें जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन मैंने यूनाइटेड नेशंस से उन आठ कॉन्फ्लिक्ट्स में से किसी के बारे में बात नहीं की, जिन्हें मैं ठीक करना चाहता था. उन्होंने कहा कि एक साल में उन्होंने इतना काम किया, इतिहास में किसी ने भी इतना काम नहीं किया होगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बुलंदियों तक पहुंचा दिया.