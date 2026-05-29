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अमेरिका में बहुत जल्द देखने को मिलेगा 250 डॉलर का नया नोट! बीचोबीच होगी ट्रंप की फोटो

अमेरिका में बहुत जल्द देखने को मिलेगा 250 डॉलर का नया नोट! ( AP File Photo )

By ANI 5 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिका में बहुत जल्द 250 डॉलर का नया करेंसी नोट देखने को मिलेगा. जानकारी के मुताबिक इस नए करेंसी नोट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छप सकती है. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस बारे में कहा कि उनका विभाग इस नोट की डिजाइन पर काम कर रहा है. बता दें, ट्रंप प्रशासन बहुत तेजी से इस पर काम कर रहा है और इसके लिए कांग्रेस की परमीशन लेने की भी तैयारी चल रही है. व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में बोलते हुए, बेसेंट ने कहा कि ऐसे किसी भी बदलाव के लिए कांग्रेस से पहले मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि मौजूदा कानून के मुताबिक अमेरिकी करेंसी पर किसी जिंदा व्यक्ति की फोटो नहीं छप सकती. बेसेंट ने आगे कहा कि जरूरी बदलाव करने के लिए हाउस और सीनेट के सामने एक कानून का प्रस्ताव है. अमेरिकी करेंसी का यह है नियम

जानकारी के मुताबिक अमेरिका में करेंसी के लिए दो नियम हैं. किसी भी जिंदा शख्स की फोटो अमेरिकी करेंसी पर नहीं हो सकती, और करेंसी को भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग से नए करेंसी डिजाइन के शुरुआती मॉक-अप तैयार करने के लिए कहा था. उन्होंने कहा कि ट्रेजरी में हमने पहले से ही चीजें तैयार कर ली थीं. इसलिए हमने पहले से तैयारी कर ली थी कि अगर कानून पास हो जाता है, तो हम कानून पर टिके रहेंगे. अंदरूनी विवाद भी शुरू हुआ

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला 250 डॉलर के नए नोट लाने की कोशिश से अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग में अंदरूनी विवाद शुरू हो गया है. यह उसी समय हुआ जब इसकी पुरानी डायरेक्टर पैट्रिशिया सोलिमेन को अचानक दूसरी जगह भेज दिया गया. स्टाफ को लिखे एक नोट में, सोलिमेन ने कहा कि ट्रेजरी के दूसरे हिस्से में जाना उनकी मर्जी नहीं थी. उन्होंने लिखा कि मैंने कभी भी अपने या संस्थान के मूल्यों या चरित्र को कुर्बान नहीं किया और हमेशा अमेरिकी करेंसी प्रोग्राम और हर एम्प्लॉई के मिशन में लाए जाने वाले वैल्यू को महत्व दिया.