अमेरिका में बहुत जल्द देखने को मिलेगा 250 डॉलर का नया नोट! बीचोबीच होगी ट्रंप की फोटो
अगले साल अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं सालगिरह मनाने जा रहा है. इसको इसी से जोड़ा जा रहा है.
By ANI
Published : May 29, 2026 at 10:52 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका में बहुत जल्द 250 डॉलर का नया करेंसी नोट देखने को मिलेगा. जानकारी के मुताबिक इस नए करेंसी नोट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छप सकती है. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस बारे में कहा कि उनका विभाग इस नोट की डिजाइन पर काम कर रहा है.
बता दें, ट्रंप प्रशासन बहुत तेजी से इस पर काम कर रहा है और इसके लिए कांग्रेस की परमीशन लेने की भी तैयारी चल रही है. व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में बोलते हुए, बेसेंट ने कहा कि ऐसे किसी भी बदलाव के लिए कांग्रेस से पहले मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि मौजूदा कानून के मुताबिक अमेरिकी करेंसी पर किसी जिंदा व्यक्ति की फोटो नहीं छप सकती. बेसेंट ने आगे कहा कि जरूरी बदलाव करने के लिए हाउस और सीनेट के सामने एक कानून का प्रस्ताव है.
अमेरिकी करेंसी का यह है नियम
जानकारी के मुताबिक अमेरिका में करेंसी के लिए दो नियम हैं. किसी भी जिंदा शख्स की फोटो अमेरिकी करेंसी पर नहीं हो सकती, और करेंसी को भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग से नए करेंसी डिजाइन के शुरुआती मॉक-अप तैयार करने के लिए कहा था. उन्होंने कहा कि ट्रेजरी में हमने पहले से ही चीजें तैयार कर ली थीं. इसलिए हमने पहले से तैयारी कर ली थी कि अगर कानून पास हो जाता है, तो हम कानून पर टिके रहेंगे.
President Donald Trump could soon appear on a new $250 bill, in the Republican's latest move to shatter US traditions by putting his personal stamp on national institutions. https://t.co/trULW4eD2C pic.twitter.com/HDNWxipsrv— AFP News Agency (@AFP) May 28, 2026
अंदरूनी विवाद भी शुरू हुआ
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला 250 डॉलर के नए नोट लाने की कोशिश से अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग में अंदरूनी विवाद शुरू हो गया है. यह उसी समय हुआ जब इसकी पुरानी डायरेक्टर पैट्रिशिया सोलिमेन को अचानक दूसरी जगह भेज दिया गया. स्टाफ को लिखे एक नोट में, सोलिमेन ने कहा कि ट्रेजरी के दूसरे हिस्से में जाना उनकी मर्जी नहीं थी. उन्होंने लिखा कि मैंने कभी भी अपने या संस्थान के मूल्यों या चरित्र को कुर्बान नहीं किया और हमेशा अमेरिकी करेंसी प्रोग्राम और हर एम्प्लॉई के मिशन में लाए जाने वाले वैल्यू को महत्व दिया.
इस फैसले की पहले ही जांच हो चुकी
यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप की तस्वीर वाला एक नया करेंसी डिजाइन तैयार करने की खबरें आ रही हैं, इस कदम की पहले ही जांच हो चुकी है. वाशिंगटन पोस्ट ने पहले 250 डॉलर के प्रस्तावित नोट और सोलिमेन के रीअसाइनमेंट, दोनों के बारे में रिपोर्ट किया था. ट्रंप ने पहले भी अमेरिकी करेंसी और बड़ी इकॉनमी पर अपनी गहरी छाप छोड़ने में दिलचस्पी दिखाई है. पिछले साल, उनकी तस्वीर वाले एक यादगार सिक्के के डिजाइन जारी किए गए थे. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम की आलोचना हुई थी क्योंकि 1866 के एक पुराने कानून के तहत कानूनी चिंताओं और परंपराओं की वजह से करेंसी पर जीवित लोगों की तस्वीर को बढ़ावा नहीं दिया जाता है.
24 कैरेट सोने का सिक्के को दी मंजूरी
मार्च में, ट्रंप के चुने हुए आर्ट्स कमीशन ने उनकी तस्वीर वाला 24-कैरेट सोने का यादगार सिक्का मंजूर किया. सिक्के के पीछे एक चील बनी हुई थी, जिसमें उनका चेहरा सख्त और मुट्ठियां भींचे हुए दिखाया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने यह भी घोषणा की थी कि ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे जिनके सिग्नेचर अमेरिकी डॉलर पर ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के साथ दिखाई देंगे, जो US ट्रेजरर के पारंपरिक सिग्नेचर की जगह लेंगे.
ट्रंप को फोटो बीचोबीच होगी
इन प्रस्तावों ने करेंसी डिजाइन की परंपराओं पर बहस फिर से शुरू कर दी है, जिन्हें सुरक्षा और संस्थागत कारणों से लागू करने में आम तौर पर सालों लग जाते हैं. ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान $20 के नोट पर एंड्रयू जैक्सन की जगह हैरियट टबमैन को लाने की पिछली योजना में भी देरी हुई थी. मिली जानकारी के मुताबिक 250 डॉलर के नए नोट में राष्ट्रपति ट्रंप की फोटो को बीच में जगह दी गई है. वहीं, नोट के दोनों तरफ राष्ट्रपति और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के सिग्नेचर होंगे.
तोड़ना होगा 160 पुराना कानून
हालांकि 250 डॉलर के नए नोट को लाने में सबसे बड़ी चुनौती कानून की है. अमेरिका का यह कानून 1866 से लागू है. इसका मतलब पिछले 160 सालों से किसी भी जीवित व्यक्ति की फोटो अमेरिकी करेंसी पर छापी नहीं गई है. अगर राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा करेंगे तो उनको 160 पुराना कानून तोड़ना होगा. बता दें, अमेरिका अगले साल 2027 में अपनी आजादी की 250 सालगिरह मनाने जा रहा है. इस वजह से ट्रंप प्रशासन बड़े फैसले ले रहा है.
पढ़ें: अमेरिकी डॉलर पर होंगे ट्रंप के हस्ताक्षर, बन जाएंगे पहले मौजूदा राष्ट्रपति
ट्रंप का 'गोल्ड कार्ड वीजा' कार्यक्रम क्या है? 60 सेकेंड में समझिए पूरा मामला