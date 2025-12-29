ETV Bharat / international

UN मानवीय मदद के लिए US ने 2 बिलियन डॉलर देने का किया वादा; ट्रंप ने एजेंसियों को दी वॉर्निंग

UN प्रोग्राम के लिए $2 बिलियन US मानवीय मदद का बस एक छोटा सा हिस्सा है, जो सालाना $17 बिलियन तक पहुंच गया था.

UN Humanitarian Aid
रविवार रात आए 6.0-मैग्नीट्यूड भूकंप में बचे एक महिला और उसके बच्चे, मंगलवार, 2 सितंबर, 2025 को पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के वादीर गांव में मदद का इंतजार कर रहे हैं. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

December 29, 2025

December 29, 2025

जेनेवा (स्विटजरलैंड): यूनाइटेड स्टेट्स ने सोमवार को U.N. मानवीय मदद के लिए $2 बिलियन देने का वादा किया, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन U.S. की विदेशी मदद में कटौती जारी रखे हुए है. इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियों को नई फाइनेंशियल हकीकत के समय में "बदलाव करें, सिकुड़ें या मर जाएं" की चेतावनी दे रहा है.

यह पैसा U.S. ने पहले जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है. हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का मानना ​​है कि यह एक बड़ी रकम है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डोनर का स्टेटस बनाए रखेगी.

इस वादे से एक अम्ब्रेला फंड बनता है, जिससे पैसा अलग-अलग एजेंसियों और प्रायोरिटीज को दिया जाएगा. यह दुनिया भर में बड़े बदलावों के लिए U.S. की मांगों का एक अहम हिस्सा है. इसने कई ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स को चिंता में डाल दिया है और प्रोग्राम्स और सर्विसेज में भारी कमी की है.

U.N. के डेटा के मुताबिक, $2 बिलियन U.N.-समर्थित प्रोग्राम्स के लिए पारंपरिक U.S. ह्यूमैनिटेरियन फंडिंग का बस एक छोटा सा हिस्सा है, जो हाल के सालों में सालाना $17 बिलियन तक पहुंच गया था.

U.S. अधिकारियों का कहना है कि इसमें से सिर्फ $8-$10 बिलियन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के तौर पर दिए गए हैं. यूनाइटेड स्टेट्स अपनी U.N. मेंबरशिप से जुड़े सालाना ड्यूज के तौर पर भी अरबों का पेमेंट करता है.

क्रिटिक्स का कहना है कि वेस्टर्न देशों की मदद में कटौती हो रही है. इससे लाखों लोग भुखमरी, बेघर होने या बीमारी की ओर बढ़ गए हैं, और दुनिया भर में U.S. की सॉफ्ट पावर को नुकसान पहुंचा है.

मदद में संकट का साल: यह कदम U.N. के कई संगठनों, जैसे कि उसकी रिफ्यूजी, माइग्रेशन और फूड एड एजेंसियों के लिए एक संकट भरे साल का अंत है. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही U.S. की विदेशी मदद में अरबों डॉलर की कटौती कर दी है. इससे उन्हें खर्च, मदद के प्रोजेक्ट और हजारों नौकरियों में कटौती करनी पड़ी है. दूसरे पारंपरिक पश्चिमी डोनर्स ने भी खर्च कम कर दिया है.

यूनाइटेड नेशंस के मदद प्रोग्राम के लिए U.S. का घोषित वादा, जो दुनिया में मानवीय मदद देने वाला सबसे बड़ा प्रोवाइडर है और U.S. से मानवीय मदद के पैसे का सबसे बड़ा पाने वाला है. U.N. ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, या OCHA के साथ एक शुरुआती डील में आकार ले रहा है, जिसे टॉम फ्लेचर चलाते हैं, जो एक पूर्व ब्रिटिश डिप्लोमैट और सरकारी अधिकारी हैं.

भले ही U.S. ने अपनी मदद वापस ले ली है, दुनिया भर में जरूरतें बढ़ गई हैं. इस साल लड़ाई-झगड़े वाले सूडान और गाजा के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ा है, और बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं, जिन्हें कई साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज की वजह मानते हैं, ने कई जानें ली हैं या हजारों लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया है.

इन कटौतियों का U.N. से जुड़े संगठनों जैसे इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और रिफ्यूजी एजेंसी UNHCR पर बड़ा असर पड़ेगा. उन्हें इस साल U.S. से पहले ही पिछले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सालाना एलोकेशन से या ट्रंप के पहले टर्म के दौरान भी अरबों कम मिले हैं.

अब, आइडिया यह है कि फ्लेचर का ऑफिस, जिसने पिछले साल खर्च किए गए पैसे की एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिवनेस को बेहतर बनाने के लिए एक "ह्यूमैनिटेरियन रीसेट" शुरू किया था. U.S. और दूसरी मदद के पैसे के लिए एक फनल बन जाएगा, जिसे फिर उन एजेंसियों को रीडायरेक्ट किया जा सकता है, न कि मदद के लिए अलग-अलग अपीलों में बिखरे हुए U.S. कंट्रीब्यूशन के लिए.

US मदद को एक साथ लाना चाहता है: जेनेवा में U.S. डिप्लोमैटिक मिशन में घोषणा से पहले, नाम न बताने की शर्त पर जानकारी देते हुए, स्टेट डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स U.N. मदद देने के सिस्टम में “ज़्यादा एक साथ लीडरशिप अथॉरिटी” देखना चाहता है. अधिकारी ने कहा कि प्लान के तहत, फ्लेचर और उनका कोऑर्डिनेशन ऑफिस एजेंसियों को पैसा कैसे बांटा जाता है, इस पर “कंट्रोल करेंगे.”

यूनाइटेड नेशंस में U.S. के राजदूत माइकल वाल्ट्ज ने कहा, “यूनाइटेड नेशंस में इस मानवीय बदलाव से कम टैक्स डॉलर में ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए. U.S. की विदेश नीति के हिसाब से ज़्यादा फोकस्ड, नतीजों पर आधारित मदद मिलेगी.”

U.S. अधिकारियों का कहना है कि $2 बिलियन OCHA की पैसे के लिए सालाना अपील को फंड करने में मदद के लिए सिर्फ पहला खर्च है. इसकी घोषणा इस महीने की शुरुआत में की गई थी. फ्लेचर ने, मदद के बिगड़े हुए माहौल को देखते हुए, इस साल पहले ही रिक्वेस्ट कम कर दी है. ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे दूसरे पारंपरिक U.N. डोनर्स ने इस साल मदद का आवंटन कम कर दिया है और सुधार की मांग की है.

स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा, “एग्रीमेंट के तहत U.N. को ब्यूरोक्रेटिक ओवरहेड, गैर-जरूरी डुप्लीकेशन और आइडियोलॉजिकल क्रीप को कम करने के लिए ह्यूमनिटेरियन कामों को एक साथ लाना होगा.” “अलग-अलग U.N. एजेंसियों को खुद को बदलना होगा, छोटा करना होगा, या खत्म करना होगा.”

डिपार्टमेंट ने आगे कहा, “ह्यूमैनिटेरियन एजेंसियों से ज़्यादा रिफॉर्म कहीं और जरूरी नहीं है, जो U.N. के कुछ सबसे जरूरी काम करती हैं.” “आज का एग्रीमेंट उन रिफॉर्म की कोशिशों में एक जरूरी कदम है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के दुनिया का सबसे उदार देश बने रहने के कमिटमेंट के साथ, U.N. ह्यूमनिटेरियन कोशिशों को फंड करने, उनकी देखरेख करने और उनके साथ जुड़ने के तरीके में रिफॉर्म लाने की जरूरत के बीच बैलेंस बनाता है.”

असल में, रिफॉर्म प्रोजेक्ट फंडिंग के ऐसे पूल बनाने में मदद करेगा, जिन्हें या तो खास संकटों या जरूरतमंद देशों को दिया जा सकता है. शुरुआत में कुल 17 देशों को टारगेट किया जाएगा, जिनमें बांग्लादेश, कांगो, हैती, सीरिया और यूक्रेन शामिल हैं.

दुनिया के सबसे निराश देशों में से एक, अफगानिस्तान, इसमें शामिल नहीं है, और न ही फिलिस्तीनी इलाके, जिनके बारे में अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप के अभी तक अधूरे गाजा शांति प्लान से मिलने वाले पैसे से उन्हें कवर किया जाएगा.

यह प्रोजेक्ट, जो महीनों से बन रहा है, ट्रंप के लंबे समय से चले आ रहे इस नजरिए से निकला है कि दुनिया की इस संस्था में बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वह उन पर खरा नहीं उतर पाई है, और उनकी नजर में यह अमेरिकी हितों को कमजोर करते हुए, कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देते हुए और बेकार, गैर-जिम्मेदाराना खर्च को बढ़ावा देते हुए, जानें बचाने के अपने असली काम से बहुत दूर चली गई है.

फ़्लेचर ने इस डील की तारीफ करते हुए एक बयान में कहा, “बहुत ज़्यादा ग्लोबल दबाव के इस समय में, यूनाइटेड स्टेट्स यह दिखा रहा है कि वह एक मानवीय सुपरपावर है, जो उन लोगों को उम्मीद दे रहा है जिन्होंने सब कुछ खो दिया है.”

December 29, 2025

