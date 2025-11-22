ETV Bharat / international

ट्रंप ने यूक्रेन के लिए US शांति योजना स्वीकार करने की डेडलाइन 27 नवंबर तय की

वॉशिंगटन (डीसी): अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए वॉशिंगटन के 28-पॉइंट पीस प्लान पर जवाब देने की डेडलाइन 27 नवंबर तय की है. यह कदम यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के इस बयान के बाद आया है कि यूक्रेन के सामने बहुत मुश्किल चॉइस है, "या तो इज्ज़त खोनी होगी या एक बड़ा पार्टनर खोने का रिस्क उठाना होग."

शुक्रवार को फॉक्स न्यूज रेडियो से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि डेडलाइन तभी फ्लेक्सिबल हो सकती है जब बातचीत में प्रोग्रेस दिखे. उन्होंने कहा, "मेरे पास बहुत सारी डेडलाइन रही हैं, लेकिन अगर चीजें ठीक चल रही हैं, तो आप डेडलाइन बढ़ा देते हैं. लेकिन गुरुवार (27 नवंबर) सही समय है, हमें लगता है."

ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि यूक्रेन अपना इलाका खो रहा है और "कुछ ही समय में खो देगा." US वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के साथ फोन पर बात करने के बाद, ज़ेलेंस्की ने X पर पोस्ट किया कि कीव "शांति के रास्ते को सच में मुमकिन बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पर US और यूरोप के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हो गया है."

इससे पहले टीवी पर दिए गए अपने राष्ट्रीय भाषण में, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी कि देश एक मुश्किल दौर में जा रहा है. उन्होंने कहा, "यूक्रेन के सामने अब एक बहुत मुश्किल चुनाव हो सकता है. या तो इज्ज़त का नुकसान, या एक अहम पार्टनर को खोने का खतरा. या तो मुश्किल 28 पॉइंट्स, या एक बहुत मुश्किल सर्दी."

ओवल ऑफिस में ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा कि उन्हें लगता है कि शांति का एक असली रास्ता मिल गया है, लेकिन उन्होंने ज़ोर दिया कि यह प्रपोज़ल तभी आगे बढ़ सकता है जब ज़ेलेंस्की इस पर साइन कर दें. CNN के मुताबिक, ट्रंप ने कहा- "हमें लगता है कि हमारे पास शांति लाने का एक तरीका है, उन्हें इसे मंज़ूरी देनी होगी. मुझे लगता है कि वे काफी करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगाना चाहता."