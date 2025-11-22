ETV Bharat / international

ट्रंप ने यूक्रेन के लिए US शांति योजना स्वीकार करने की डेडलाइन 27 नवंबर तय की

रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने 28-पॉइंट वाले शांति प्रस्ताव लाया है, जिसके बाद जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ गयी हैं.

Donald Trump
डोनाल्ड ट्रंप. (फाइल) (ANI)
By ANI

Published : November 22, 2025 at 2:57 PM IST

वॉशिंगटन (डीसी): अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए वॉशिंगटन के 28-पॉइंट पीस प्लान पर जवाब देने की डेडलाइन 27 नवंबर तय की है. यह कदम यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के इस बयान के बाद आया है कि यूक्रेन के सामने बहुत मुश्किल चॉइस है, "या तो इज्ज़त खोनी होगी या एक बड़ा पार्टनर खोने का रिस्क उठाना होग."

शुक्रवार को फॉक्स न्यूज रेडियो से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि डेडलाइन तभी फ्लेक्सिबल हो सकती है जब बातचीत में प्रोग्रेस दिखे. उन्होंने कहा, "मेरे पास बहुत सारी डेडलाइन रही हैं, लेकिन अगर चीजें ठीक चल रही हैं, तो आप डेडलाइन बढ़ा देते हैं. लेकिन गुरुवार (27 नवंबर) सही समय है, हमें लगता है."

ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि यूक्रेन अपना इलाका खो रहा है और "कुछ ही समय में खो देगा." US वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के साथ फोन पर बात करने के बाद, ज़ेलेंस्की ने X पर पोस्ट किया कि कीव "शांति के रास्ते को सच में मुमकिन बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पर US और यूरोप के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हो गया है."

इससे पहले टीवी पर दिए गए अपने राष्ट्रीय भाषण में, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी कि देश एक मुश्किल दौर में जा रहा है. उन्होंने कहा, "यूक्रेन के सामने अब एक बहुत मुश्किल चुनाव हो सकता है. या तो इज्ज़त का नुकसान, या एक अहम पार्टनर को खोने का खतरा. या तो मुश्किल 28 पॉइंट्स, या एक बहुत मुश्किल सर्दी."

ओवल ऑफिस में ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा कि उन्हें लगता है कि शांति का एक असली रास्ता मिल गया है, लेकिन उन्होंने ज़ोर दिया कि यह प्रपोज़ल तभी आगे बढ़ सकता है जब ज़ेलेंस्की इस पर साइन कर दें. CNN के मुताबिक, ट्रंप ने कहा- "हमें लगता है कि हमारे पास शांति लाने का एक तरीका है, उन्हें इसे मंज़ूरी देनी होगी. मुझे लगता है कि वे काफी करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगाना चाहता."

यह ड्राफ़्ट प्लान, जिसे ट्रंप ने पहले ही रिव्यू और सपोर्ट किया है, रुकी हुई शांति की कोशिशों को फिर से शुरू करने और लगभग तीन साल से चल रहे बड़े पैमाने पर युद्ध को खत्म करने की वॉशिंगटन की नई कोशिश है. कुछ प्रस्ताव, खासकर वे जो रूस के पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आने वाले इलाकों में इलाके देने से जुड़े हैं, पहले कीव ने रिजेक्ट कर दिए थे.

इस बीच, रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि नया US पीस प्लान, अलास्का में ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग के दौरान चर्चा किए गए प्रपोज़ल का अपडेटेड वर्जन लगता है.

पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल को बताया, "बातचीत के दौरान, अमेरिकी पक्ष ने हमसे कुछ समझौते करने को कहा." उन्होंने कहा कि मॉस्को एंकरेज में पहले के प्रस्तावों पर सहमत हो गया था, लेकिन कीव के ट्रंप के प्लान को खारिज करने के बाद वाशिंगटन ने प्रोसेस रोक दिया.

पुतिन ने कहा कि रूस को अपडेटेड 28-पॉइंट प्रपोजल का टेक्स्ट मिल गया है, हालांकि अभी तक इसकी "डिटेल में" स्टडी नहीं हुई है. रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि यह फ़ाइनल शांति समझौते का आधार भी बन सकता है."

