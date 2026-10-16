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अमेरिका के स्कूल में खूनी खेल, 3 बच्चों समेत 4 की मौत, हमलावर मृत मिला

ओरेगॉन में सिल्वर रेल एलिमेंट्री स्कूल के बाहर सुरक्षाकर्मी जा रहा है जहां गोलीबारी हुई थी. ( AP )

By ANI 3 Min Read

ओरेगन: अमेरिकी राज्य ओरेगन के बेंड में सिल्वर रेल एलिमेंट्री स्कूल में गुरुवार (लोकल टाइम) को हुई गोलीबारी में कम से कम तीन बच्चों और एक बड़े की मौत हो गई, जबकि संदिग्ध भी मारा गया. गोलीबारी के कारणों का पता नहीं चल सका है. सीबीएस न्यूज ने कई लॉ एनफोर्समेंट सोर्स का हवाला देते हुए बताया.

बेंड पुलिस की कम्युनिकेशन मैनेजर शीला मिलर ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि कम से कम दो लोगों को सेंट चार्ल्स मेडिकल सेंटर ले जाया गया और पीड़ितों में बच्चे भी शामिल हैं. यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि अस्पताल ले जाए गए लोग मारे गए लोगों में शामिल थे या नहीं. मिलर ने कहा कि मरने वालों की कुल संख्या का तुरंत पता नहीं चला है.

ओरेगॉन में सिल्वर रेल एलिमेंट्री स्कूल के बाहर स्कूल बसें लाइन में खड़ी हैं, जहां शूटिंग हुई थी. (AP) रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को दोपहर 1 बजे (लोकल टाइम) से कुछ देर पहले एक आदमी के कार में गोली चलाने की कॉल आई. पुलिस ने एक बयान में कहा कि करीब एक मिनट बाद अलग-अलग कॉल में बताया गया कि वह आदमी स्कूल में घुस गया है और उसने गोली चलानी शुरू कर दी. पुलिस तीन मिनट के अंदर मौके पर पहुंची, हालांकि तब तक शूटर मर चुका था. मिलर ने कहा कि यह साफ नहीं है कि किसने संदिग्ध को गोली मारकर मारी और कहा कि हो सकता है कि वह कोई राहगीर हो. लॉ एनफोर्समेंट सोर्स ने बताया कि माना जा रहा है कि शूटर एक नाबालिग था और उसे एक नेक इंसान ने मारा.