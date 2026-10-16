अमेरिका के स्कूल में खूनी खेल, 3 बच्चों समेत 4 की मौत, हमलावर मृत मिला
एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि एजेंसी का पोर्टलैंड ऑफिस जांच में लोकल लॉ एनफोर्समेंट की मदद कर रहा है
By ANI
Published : October 16, 2026 at 7:25 AM IST
ओरेगन: अमेरिकी राज्य ओरेगन के बेंड में सिल्वर रेल एलिमेंट्री स्कूल में गुरुवार (लोकल टाइम) को हुई गोलीबारी में कम से कम तीन बच्चों और एक बड़े की मौत हो गई, जबकि संदिग्ध भी मारा गया. गोलीबारी के कारणों का पता नहीं चल सका है. सीबीएस न्यूज ने कई लॉ एनफोर्समेंट सोर्स का हवाला देते हुए बताया.
बेंड पुलिस की कम्युनिकेशन मैनेजर शीला मिलर ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि कम से कम दो लोगों को सेंट चार्ल्स मेडिकल सेंटर ले जाया गया और पीड़ितों में बच्चे भी शामिल हैं. यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि अस्पताल ले जाए गए लोग मारे गए लोगों में शामिल थे या नहीं. मिलर ने कहा कि मरने वालों की कुल संख्या का तुरंत पता नहीं चला है.
रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को दोपहर 1 बजे (लोकल टाइम) से कुछ देर पहले एक आदमी के कार में गोली चलाने की कॉल आई. पुलिस ने एक बयान में कहा कि करीब एक मिनट बाद अलग-अलग कॉल में बताया गया कि वह आदमी स्कूल में घुस गया है और उसने गोली चलानी शुरू कर दी.
पुलिस तीन मिनट के अंदर मौके पर पहुंची, हालांकि तब तक शूटर मर चुका था. मिलर ने कहा कि यह साफ नहीं है कि किसने संदिग्ध को गोली मारकर मारी और कहा कि हो सकता है कि वह कोई राहगीर हो. लॉ एनफोर्समेंट सोर्स ने बताया कि माना जा रहा है कि शूटर एक नाबालिग था और उसे एक नेक इंसान ने मारा.
अधिकारियों ने संदिग्ध के बारे में और जानकारी नहीं दी. इस बीच एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि एजेंसी का पोर्टलैंड ऑफिस जांच में लोकल लॉ एनफोर्समेंट की मदद कर रहा है. एक्स पर एक पोस्ट में पटेल ने कहा, 'एफबीआई पोर्टलैंड मौके पर है और एक लोकल स्कूल में पहले हुई शूटिंग की जांच में हमारे लोकल पार्टनर्स की मदद कर रहा है.
हम उन्हें हर जरूरी रिसोर्स देंगे.' एक लॉ एनफोर्समेंट सोर्स ने सीबीएस न्यूज को बताया कि लोकल अधिकारियों जिसमें ओरेगन स्टेट पुलिस भी शामिल है की मदद के लिए अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स ब्यूरो भी मौके पर था.
शूटिंग के बाद पुलिस सिल्वर रेल एलिमेंट्री स्कूल के अलग-अलग क्लासरूम खाली करा रही थी. बेंड पुलिस ने कहा कि स्कूल और एक चर्च में बड़ी संख्या में लॉ एनफोर्समेंट वाले लोग मौजूद रहेंगे, जिसका इस्तेमाल आने वाले समय में परिवारों के रीयूनिफिकेशन एरिया के तौर पर किया जा रहा है. बेंड, सेंट्रल ओरेगन में है जो पोर्टलैंड से लगभग 150 मील दक्षिण-पूर्व में है.
इस घटना पर दुख जताते हुए बेंड-ला पाइन स्कूल्स के सुपरिंटेंडेंट स्टीवन कुक ने कहा, 'हम इस बेमतलब की दुखद घटना से हैरान और दुखी हैं. हम परिवारों और इस हिंसा से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति जताते हैं. इस दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. हमारी सबसे पहली प्राथमिकताएं हमारे स्टूडेंट्स और स्टाफ की देखभाल करना और लॉ एनफोर्समेंट और इमरजेंसी में मदद करने वालों की मदद करना है.