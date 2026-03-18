अमेरिका ने ताजमहल दिखाया, फ्री टिकट और 2600 डॉलर का ऑफर देकर अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का प्लान
अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को खुद से देश छोड़ने के लिए 2,600 डॉलर का एग्जिट बोनस देने का ऑफर दिया है.
Published : March 18, 2026 at 6:30 PM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने (DHS) ने ऐसे पोस्टर जारी किए हैं जिनमें भारत समेत दूसरे देशों से आए अवैध प्रवासियों को उनके देश मुफ्त में भेजने और 2,600 अमेरिकी डॉलर के एग्जिट बोनस का ऑफर दिया गया है.
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने अमेरिका में रह रहे गैर-कानूनी प्रवासियों को टारगेट करके अपने -निर्वासन पहल को आगे बढ़ाने के लिए ताजमहल और कोलंबिया और चीन की खास जगहों की एक तस्वीर का इस्तेमाल किया.
कुल मिलाकर देखा जाए तो एक्स पोस्ट के माध्यम से डीएचएस ने एक स्व-निर्वासन योजना के तहत बिना दस्तावेज वाले अवैध अप्रवासियों को अपनी स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ने के लिए ऑफर दिया जा रहा है. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने अवैध अप्रवासियों को उनके देश वापस जाने के लिए मुफ्त फ्लाइट टिकट की पेशकश की है.
प्रोजेक्ट होमकमिंग नाम की यह पहल पिछले साल मई में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद शुरू की गई थी. DHS ने प्रवासियों को प्रक्रिया शुरू करने के लिए कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ऐप इस्तेमाल करने की सलाह दी है, जिससे वे अपनी मर्जी से देश छोड़ने का इरादा रजिस्टर कर सकें, अपनी डिटेल्स जमा कर सकें, और प्रोग्राम के तहत मिलने वाली यात्रा सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन के बारे में जानकारी पा सकें.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डीएचएस ने जनवरी 2025 में इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद से 2.2 मिलियन (2,200,000) से ज़्यादा अवैध प्रवासियों ने इसका फायदा उठाया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, डीएचएस ने जनवरी में एक नोट में कहा, "अभी एक बार ज़बरन निर्वासन का खर्च 18,245 डॉलर है. 2,600 डॉलर स्टाइपेंड के नए ऑफर के साथ, सीबीपी होम ऐप के जरिए एक बार खुद से निर्वासन का खर्च सिर्फ 5,100 डॉलर होगा, जिससे अमेरिकी टैक्सपेयर को हर गैर-कानूनी विदेशी पर 13,000 डॉलर से ज्यादा की बचत होगी."
वेबसाइट के अनुसार, यह प्रोग्राम प्रवासियों को 'रेगुलर ट्रैवलर्स की तरह घर लौटने का मौका देता है, बिना किसी गिरफ्तारी, हिरासत या रोक-टोक के. यह एक सुरक्षित, व्यवस्थित विकल्प है जो मदद और लचीलापनदेता है, डर नहीं."
You can go home with a fresh start!— Homeland Security (@DHSgov) March 17, 2026
Receive a FREE flight home and a $2,600 exit bonus when you use CBP Home to self-deport: https://t.co/YGo3uuNvrE pic.twitter.com/ZdSBlrJryO
DHS के अनुसार, CBP होम ऐप का इस्तेमाल करने से अवैध विदेशियों को अपनी वापसी की योजना बनाने में मदद मिलती है, जिसमें समय पर निकलने का मौका भी शामिल है. जिससे अवैध विदेशियों को अपना काम, स्कूल और निजी काम निपटाने और अपनी वापसी को व्यवस्थित और कानूनी तरीके से व्यवस्थित करने में मदद मिलती है."
जब पिछले साल मई में यह प्रोग्राम शुरू किया गया था, तो डीएचएस 1,000 अमेरिकी डॉलर का एग्जिट बोनस दे रहा था, जिसे दिसंबर में छुट्टियों के दौरान तीन गुना बढ़ाकर 3,000 डॉलर कर दिया गया था, अगर गैर-कानूनी लोग नए साल से पहले देश छोड़ने का विकल्प चुनते. इस साल जनवरी में एग्जिट बोनस 2,600 अमेरिकी डॉलर तय किया गया था.
(एजेंसी इनपुट-पीटीआई)
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