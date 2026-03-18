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अमेरिका ने ताजमहल दिखाया, फ्री टिकट और 2600 डॉलर का ऑफर देकर अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का प्लान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) ( AFP )

वाशिंगटन: अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने (DHS) ने ऐसे पोस्टर जारी किए हैं जिनमें भारत समेत दूसरे देशों से आए अवैध प्रवासियों को उनके देश मुफ्त में भेजने और 2,600 अमेरिकी डॉलर के एग्जिट बोनस का ऑफर दिया गया है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने अमेरिका में रह रहे गैर-कानूनी प्रवासियों को टारगेट करके अपने -निर्वासन पहल को आगे बढ़ाने के लिए ताजमहल और कोलंबिया और चीन की खास जगहों की एक तस्वीर का इस्तेमाल किया. कुल मिलाकर देखा जाए तो एक्स पोस्ट के माध्यम से डीएचएस ने एक स्व-निर्वासन योजना के तहत बिना दस्तावेज वाले अवैध अप्रवासियों को अपनी स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ने के लिए ऑफर दिया जा रहा है. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने अवैध अप्रवासियों को उनके देश वापस जाने के लिए मुफ्त फ्लाइट टिकट की पेशकश की है. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एजेंट्स (फाइल फोटो) (AFP) प्रोजेक्ट होमकमिंग नाम की यह पहल पिछले साल मई में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद शुरू की गई थी. DHS ने प्रवासियों को प्रक्रिया शुरू करने के लिए कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ऐप इस्तेमाल करने की सलाह दी है, जिससे वे अपनी मर्जी से देश छोड़ने का इरादा रजिस्टर कर सकें, अपनी डिटेल्स जमा कर सकें, और प्रोग्राम के तहत मिलने वाली यात्रा सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन के बारे में जानकारी पा सकें. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डीएचएस ने जनवरी 2025 में इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद से 2.2 मिलियन (2,200,000) से ज़्यादा अवैध प्रवासियों ने इसका फायदा उठाया है.