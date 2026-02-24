ETV Bharat / international

ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिकी युद्धपोत पर 'टॉयलेट' जंग !

अमेरिकी युद्धपोत से जुड़ी इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है.

US
यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 24, 2026 at 7:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है. अमेरिका ईरान को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है. उसने कई युद्धपोत तैनात कर दिए हैं. इस बीच अमेरिकी नौसैनिक विमानवाहक पोत संबंधित एक ऐसी खबर सामने आई है, जिससे अमेरिकी 'शर्मसार' हो रहे हैं.

यह खबर परमाणु शक्ति से चलने वाले यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड से जुड़ी है. इस पर 4500 से अधिक नाविक तैनात हैं. लेकिन उनके लिए उचित शौचालय की व्यवस्था नहीं है. जी हां, यह सुनने में अटपटा जरूर लगता है, लेकिन यह सच है. ऐसा नहीं है कि इस पोत पर टॉयलेट नहीं हैं. टॉयलेट हैं और उनकी संख्या 650 के आसपास हैं, लेकिन उनका रखरखाव ठीक नहीं है. लंबे समय से न तो इसकी सफाई हुई है और न ही जाम को क्लियर किया गया है, इसलिए टॉयलेट जाम हैं. परिणाम यह हुआ कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है. इसमें अमेरिकी सैनिकों को टॉयलेट के लिए लाइन में लगे हुए देखा जा सकता है.

खबर ये भी है कि इस युद्धपोत की विस्तारित तैनाती ने नाविकों की मानसिक परेशानियों को भी बढ़ाया है. यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जून 2025 से समुद्र में तैनात है. इस युद्ध पोत ने वेनेजुएला ऑपरेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इस ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण कर लिया था.

इस ऑपरेशन के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया. परिणामस्वरूप अमेरिका ने उसी युद्धपोत को ईरान की ओर भेज दिया. इसमें वही सैनिक तैनात हैं, जो लंबे समय से इस पर रह रहे हैं. छह महीने के अधिक का वक्त हो गया है, जब वे अपने-अपने घरों से निकले थे. एक रिपोर्ट में इन सैनिकों को थका हुआ बताया गया है.

हालांकि, टॉयलेट की खबर ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया. यूएसस गेराल्ड को दुनिया का सबसे महंगा युद्धपोत माना जाता है. वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार इस पर मौजूद 650 टॉयलेट में से अधिकांश खराब हो चुके हैं. वे जाम हो चुके हैं. उनका मैंटेनेंस नहीं किया गया था. सीवेज सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा है.

हालात इतने खराब हैं कि शौचालयों की कमी के कारण रोजाना 45 मिनट तक लंबी कतारें लग जाती हैं. नाविकों और प्लंबिंग एवं मरम्मत कार्यों के लिए जिम्मेदार तकनीशियनों के बीच लगातार होने वाली झड़पों ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है. खबर के मुताबिक तकनीशियन गंदगी साफ करने के लिए दिन में 19 घंटे काम कर रहे हैं.

अखबार ने लिखा है कि पिछले साल भी ऐसी स्थिति आई थी. युद्धपोत पर चार दिनों में 205 शौचालय खराब हो गए थे. यह समस्या मूल रूप से एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग दोष के कारण है. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने के बावजूद, युद्धपोत एक नाजुक वैक्यूम-आधारित सीवेज सिस्टम पर निर्भर है. इसका सीधा सा मतलब है कि एक वाल्व के खराब होने से पूरे विभाग के सभी शौचालय बंद हो सकते हैं. सबसे महंगी समस्या कैल्शियम का जमाव है, जो संकरे पाइपों को जाम कर देता है. एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नौसेना को हर बार सिस्टम को ठीक करने के लिए एसिड फ्लश पर 400,000 डॉलर खर्च करने पड़ते हैं.

इस युद्धपोत पर तैनात नाविकों की औसत आयु 21-22 बताई जा रही है. वे लंबे समय से बाहर रह रहे हैं. उन्होंने परिवार से मुलाकात नहीं की है. लिहाजा, वे गहरे तनाव और मानसिक परेशानियों से भी जूझ रहे हैं.

US
अमेरिकी युद्धपोत मध्य पूर्व में कहां-कहां तैनात हैं, इसकी सूची (AP)

ये भी पढ़ें : रूस- यूक्रेन युद्ध के चार साल पूरे, जानें कब क्या हुआ ?

TAGGED:

अमेरिकी युद्धपोत
टॉयलेट संकट युद्धपोत यूएस
US AIRCRAFT USS GERALD R FORD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.