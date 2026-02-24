ETV Bharat / international

ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिकी युद्धपोत पर 'टॉयलेट' जंग !

यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत ( AP )

नई दिल्ली : ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है. अमेरिका ईरान को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है. उसने कई युद्धपोत तैनात कर दिए हैं. इस बीच अमेरिकी नौसैनिक विमानवाहक पोत संबंधित एक ऐसी खबर सामने आई है, जिससे अमेरिकी 'शर्मसार' हो रहे हैं. यह खबर परमाणु शक्ति से चलने वाले यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड से जुड़ी है. इस पर 4500 से अधिक नाविक तैनात हैं. लेकिन उनके लिए उचित शौचालय की व्यवस्था नहीं है. जी हां, यह सुनने में अटपटा जरूर लगता है, लेकिन यह सच है. ऐसा नहीं है कि इस पोत पर टॉयलेट नहीं हैं. टॉयलेट हैं और उनकी संख्या 650 के आसपास हैं, लेकिन उनका रखरखाव ठीक नहीं है. लंबे समय से न तो इसकी सफाई हुई है और न ही जाम को क्लियर किया गया है, इसलिए टॉयलेट जाम हैं. परिणाम यह हुआ कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है. इसमें अमेरिकी सैनिकों को टॉयलेट के लिए लाइन में लगे हुए देखा जा सकता है. खबर ये भी है कि इस युद्धपोत की विस्तारित तैनाती ने नाविकों की मानसिक परेशानियों को भी बढ़ाया है. यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जून 2025 से समुद्र में तैनात है. इस युद्ध पोत ने वेनेजुएला ऑपरेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इस ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण कर लिया था. इस ऑपरेशन के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया. परिणामस्वरूप अमेरिका ने उसी युद्धपोत को ईरान की ओर भेज दिया. इसमें वही सैनिक तैनात हैं, जो लंबे समय से इस पर रह रहे हैं. छह महीने के अधिक का वक्त हो गया है, जब वे अपने-अपने घरों से निकले थे. एक रिपोर्ट में इन सैनिकों को थका हुआ बताया गया है.