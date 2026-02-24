ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिकी युद्धपोत पर 'टॉयलेट' जंग !
अमेरिकी युद्धपोत से जुड़ी इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है.
नई दिल्ली : ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है. अमेरिका ईरान को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है. उसने कई युद्धपोत तैनात कर दिए हैं. इस बीच अमेरिकी नौसैनिक विमानवाहक पोत संबंधित एक ऐसी खबर सामने आई है, जिससे अमेरिकी 'शर्मसार' हो रहे हैं.
यह खबर परमाणु शक्ति से चलने वाले यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड से जुड़ी है. इस पर 4500 से अधिक नाविक तैनात हैं. लेकिन उनके लिए उचित शौचालय की व्यवस्था नहीं है. जी हां, यह सुनने में अटपटा जरूर लगता है, लेकिन यह सच है. ऐसा नहीं है कि इस पोत पर टॉयलेट नहीं हैं. टॉयलेट हैं और उनकी संख्या 650 के आसपास हैं, लेकिन उनका रखरखाव ठीक नहीं है. लंबे समय से न तो इसकी सफाई हुई है और न ही जाम को क्लियर किया गया है, इसलिए टॉयलेट जाम हैं. परिणाम यह हुआ कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है. इसमें अमेरिकी सैनिकों को टॉयलेट के लिए लाइन में लगे हुए देखा जा सकता है.
THE PLANNED U.S. ATTACK ON IRAN has a hitch: most of the missile-targeting crew are queuing for toilets on the lead vessel, the USS Gerald R Ford.— Nury Vittachi (@NuryVittachi) February 23, 2026
This is not a joke. A set of emails was obtained by NPR, a US public broadcasting group, revealing that toilet wars have broken out… pic.twitter.com/2rbq7d5CK2
खबर ये भी है कि इस युद्धपोत की विस्तारित तैनाती ने नाविकों की मानसिक परेशानियों को भी बढ़ाया है. यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जून 2025 से समुद्र में तैनात है. इस युद्ध पोत ने वेनेजुएला ऑपरेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इस ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण कर लिया था.
इस ऑपरेशन के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया. परिणामस्वरूप अमेरिका ने उसी युद्धपोत को ईरान की ओर भेज दिया. इसमें वही सैनिक तैनात हैं, जो लंबे समय से इस पर रह रहे हैं. छह महीने के अधिक का वक्त हो गया है, जब वे अपने-अपने घरों से निकले थे. एक रिपोर्ट में इन सैनिकों को थका हुआ बताया गया है.
हालांकि, टॉयलेट की खबर ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया. यूएसस गेराल्ड को दुनिया का सबसे महंगा युद्धपोत माना जाता है. वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार इस पर मौजूद 650 टॉयलेट में से अधिकांश खराब हो चुके हैं. वे जाम हो चुके हैं. उनका मैंटेनेंस नहीं किया गया था. सीवेज सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा है.
On February 13, 2026, President Trump confirmed the deployment of a second aircraft carrier, the USS Gerald R. Ford, to the Middle East. The world’s largest aircraft carrier is being moved from the Caribbean to join the USS Abraham Lincoln, which has been operating in the Arabian… pic.twitter.com/7fICYcCdHF— USA Observer (@IObservePeace) February 14, 2026
हालात इतने खराब हैं कि शौचालयों की कमी के कारण रोजाना 45 मिनट तक लंबी कतारें लग जाती हैं. नाविकों और प्लंबिंग एवं मरम्मत कार्यों के लिए जिम्मेदार तकनीशियनों के बीच लगातार होने वाली झड़पों ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है. खबर के मुताबिक तकनीशियन गंदगी साफ करने के लिए दिन में 19 घंटे काम कर रहे हैं.
अखबार ने लिखा है कि पिछले साल भी ऐसी स्थिति आई थी. युद्धपोत पर चार दिनों में 205 शौचालय खराब हो गए थे. यह समस्या मूल रूप से एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग दोष के कारण है. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने के बावजूद, युद्धपोत एक नाजुक वैक्यूम-आधारित सीवेज सिस्टम पर निर्भर है. इसका सीधा सा मतलब है कि एक वाल्व के खराब होने से पूरे विभाग के सभी शौचालय बंद हो सकते हैं. सबसे महंगी समस्या कैल्शियम का जमाव है, जो संकरे पाइपों को जाम कर देता है. एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नौसेना को हर बार सिस्टम को ठीक करने के लिए एसिड फ्लश पर 400,000 डॉलर खर्च करने पड़ते हैं.
इस युद्धपोत पर तैनात नाविकों की औसत आयु 21-22 बताई जा रही है. वे लंबे समय से बाहर रह रहे हैं. उन्होंने परिवार से मुलाकात नहीं की है. लिहाजा, वे गहरे तनाव और मानसिक परेशानियों से भी जूझ रहे हैं.
