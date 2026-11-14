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अमेरिका में उड़ानों पर ब्रेक: होमलैंड सिक्योरिटी सचिव का बड़ा बयान- इसकी तुलना 9/11 से नहीं की जा सकती

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ( ANI )

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वॉशिंगटन: अमेरिका में शुक्रवार दोपहर (स्थानीय समयानुसार) अचानक से सभी फ्लाइट्स को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया. इस आदेश के बाद से देशभर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. बोस्टन समेत तमाम हवाई अड्डों पर हजारों हवाई यात्री फंसे हुए हैं. फ्लाइट्स को रोकने के पीछे का कारण टेलीकम्युनिकेशन में आई रुकावट है.

इस मामले पर अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को कहा कि टेलीकम्युनिकेशन में आई रुकावट के कारण अमेरिकी हवाई अड्डों पर लगाए गए देशव्यापी 'ग्राउंड स्टॉप' (उड़ानों पर रोक) के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा होने का कोई संकेत नहीं है. उन्होंने इस घटना को 11 सितंबर, 2001 के हमलों से अलग बताया. व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए मुलिन ने कहा कि इसकी तुलना 9/11 से नहीं की जा सकती. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी उड़ानों का पता लगा लिया गया है और यात्री सुरक्षित हैं.

मुलिन ने कहा कि फिलहाल अधिकारियों के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि संचार व्यवस्था में आई खराबी का संबंध अमेरिका के खिलाफ किसी खतरे से है, हालांकि उन्होंने किसी भी संभावित कारण, जिसमें साइबर हमला भी शामिल है, की संभावना से इनकार नहीं किया. उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास ऐसा कोई संकेत नहीं है, और न ही ऐसा मानने का कोई कारण है कि फिलहाल इससे संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई खतरा था. बाद में उन्होंने फिर दोहराया कि 'अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह हमारे खिलाफ कोई खतरनाक हमला था.' मुलिन ने जोर देकर कहा कि यह दूरसंचार सेवा में रुकावट थी. होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने भी इस बात की पुष्टि की कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) द्वारा पूरे देश में लागू किए गए 'ग्राउंड स्टॉप' के बारे में जानकारी दी गई थी, और उन्होंने अमेरिकी ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी से भी बात की थी. मुलिन ने कहा कि ट्रंप ने स्थिति से निपटने में सक्रिय भूमिका निभाई थी और जरूरी संसाधन तथा संचार सहायता उपलब्ध कराई थी. मुलिन ने अधिकारियों के साथ तालमेल का जिक्र करते हुए कहा कि वे पहले राष्ट्रपति और हममें से कई लोगों के साथ फोन पर थे. और वे संकट के समय में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि स्थिति को संभालने के लिए ट्रंप ने 'तुरंत इसमें पहल की'. मुलिन ने आगे स्पष्ट किया कि एक दिन पहले सामने आई माइक्रोसॉफ्ट की भारी आउटेज (सेवा में रुकावट) का FAA को प्रभावित करने वाली दूरसंचार समस्या से कोई संबंध नहीं था. मुलिन ने कहा कि मुझे इन दोनों को जोड़ने का कोई कारण नहीं दिखता. बता दे, शुक्रवार को दिन में पहले, दूरसंचार व्यवस्था में आई अस्थायी रुकावट के कारण अमेरिका के सभी 'एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर' प्रभावित हो गए, जिससे पूरे देश में उड़ानों का संचालन बाधित हो गया. इसके चलते FAA ने अमेरिका के सभी हवाई अड्डों पर देशव्यापी 'ग्राउंड स्टॉप' (उड़ानों पर रोक) लगा दिया था. अमेरिकी परिवहन मंत्री शॉन डफी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में इस घटनाक्रम की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि संचार संबंधी समस्या ने देशभर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों को प्रभावित किया है और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के तकनीशियन इस समस्या की जांच कर रहे हैं.