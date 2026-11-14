अमेरिका में उड़ानों पर ब्रेक: होमलैंड सिक्योरिटी सचिव का बड़ा बयान- इसकी तुलना 9/11 से नहीं की जा सकती
होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने कहा कि सभी यात्री सुरक्षित है. डरने की कोई बात नहीं है. विस्तार से पढ़ें.
By ANI
Published : November 14, 2026 at 7:12 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका में शुक्रवार दोपहर (स्थानीय समयानुसार) अचानक से सभी फ्लाइट्स को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया. इस आदेश के बाद से देशभर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. बोस्टन समेत तमाम हवाई अड्डों पर हजारों हवाई यात्री फंसे हुए हैं. फ्लाइट्स को रोकने के पीछे का कारण टेलीकम्युनिकेशन में आई रुकावट है.
इस मामले पर अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को कहा कि टेलीकम्युनिकेशन में आई रुकावट के कारण अमेरिकी हवाई अड्डों पर लगाए गए देशव्यापी 'ग्राउंड स्टॉप' (उड़ानों पर रोक) के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा होने का कोई संकेत नहीं है. उन्होंने इस घटना को 11 सितंबर, 2001 के हमलों से अलग बताया. व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए मुलिन ने कहा कि इसकी तुलना 9/11 से नहीं की जा सकती. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी उड़ानों का पता लगा लिया गया है और यात्री सुरक्षित हैं.
मुलिन ने कहा कि फिलहाल अधिकारियों के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि संचार व्यवस्था में आई खराबी का संबंध अमेरिका के खिलाफ किसी खतरे से है, हालांकि उन्होंने किसी भी संभावित कारण, जिसमें साइबर हमला भी शामिल है, की संभावना से इनकार नहीं किया. उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास ऐसा कोई संकेत नहीं है, और न ही ऐसा मानने का कोई कारण है कि फिलहाल इससे संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई खतरा था. बाद में उन्होंने फिर दोहराया कि 'अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह हमारे खिलाफ कोई खतरनाक हमला था.'
मुलिन ने जोर देकर कहा कि यह दूरसंचार सेवा में रुकावट थी. होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने भी इस बात की पुष्टि की कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) द्वारा पूरे देश में लागू किए गए 'ग्राउंड स्टॉप' के बारे में जानकारी दी गई थी, और उन्होंने अमेरिकी ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी से भी बात की थी. मुलिन ने कहा कि ट्रंप ने स्थिति से निपटने में सक्रिय भूमिका निभाई थी और जरूरी संसाधन तथा संचार सहायता उपलब्ध कराई थी.
मुलिन ने अधिकारियों के साथ तालमेल का जिक्र करते हुए कहा कि वे पहले राष्ट्रपति और हममें से कई लोगों के साथ फोन पर थे. और वे संकट के समय में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि स्थिति को संभालने के लिए ट्रंप ने 'तुरंत इसमें पहल की'. मुलिन ने आगे स्पष्ट किया कि एक दिन पहले सामने आई माइक्रोसॉफ्ट की भारी आउटेज (सेवा में रुकावट) का FAA को प्रभावित करने वाली दूरसंचार समस्या से कोई संबंध नहीं था. मुलिन ने कहा कि मुझे इन दोनों को जोड़ने का कोई कारण नहीं दिखता.
बता दे, शुक्रवार को दिन में पहले, दूरसंचार व्यवस्था में आई अस्थायी रुकावट के कारण अमेरिका के सभी 'एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर' प्रभावित हो गए, जिससे पूरे देश में उड़ानों का संचालन बाधित हो गया. इसके चलते FAA ने अमेरिका के सभी हवाई अड्डों पर देशव्यापी 'ग्राउंड स्टॉप' (उड़ानों पर रोक) लगा दिया था. अमेरिकी परिवहन मंत्री शॉन डफी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में इस घटनाक्रम की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि संचार संबंधी समस्या ने देशभर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों को प्रभावित किया है और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के तकनीशियन इस समस्या की जांच कर रहे हैं.
FAAnews ने सभी एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों को प्रभावित करने वाली संचार समस्या के चलते, अमेरिका के सभी हवाई अड्डों के लिए देशव्यापी 'ग्राउंड स्टॉप' (उड़ानों पर रोक) लागू कर दिया है. FAA के तकनीशियन इस समस्या की जांच कर रहे हैं. डफी ने कहा कि जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलेगी, हम तुरंत अपडेट देंगे. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने यह भी पुष्टि की कि एहतियाती कदम के तौर पर उड़ानों को रोक दिया गया था, और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के आगमन को अलग-अलग तरीके से संभाला जा रहा है.
एजेंसी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि टेलीकम्युनिकेशन में कुछ समय के लिए रुकावट आई है. एहतियात के तौर पर सभी उड़ानों को रोक दिया गया है. सभी उड़ानों की स्थिति का पता लगा लिया गया है और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के मामले में हर उड़ान के लिए अलग-अलग निर्णय लिया जाएगा. फ्लाइट-ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म 'फ्लाइटअवेयर' के अनुसार, 'ग्राउंड स्टॉप' के बाद लगभग 7,000 उड़ानें या तो देरी से चलीं या रद्द कर दी गईं.
खबरों के अनुसार, संचार व्यवस्था में आई इस रुकावट का असर अमेरिका के सभी 22 'एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों' पर पड़ा. ये केंद्र अपने-अपने क्षेत्रों में विमानों, खासकर आने वाली उड़ानों को दिशा-निर्देश देने का काम करते हैं. इस बीच, फ्लाइटराडार24 के डेटा से पता चला कि जब 'ग्राउंड स्टॉप' का आदेश जारी किया गया, तब लगभग 4,042 उड़ानें हवा में थीं और अमेरिकी हवाई अड्डों की ओर जा रही थीं. हालांकि, दूरसंचार व्यवस्था में आई इस रुकावट का सटीक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है. एयरलाइन के एक सूत्र ने CNN को बताया कि FAA अभी भी इस व्यवधान की जांच कर रहा है और अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि असल में क्या हुआ था.
सूत्रों ने बताया कि FAA को अभी तक यह नहीं पता है कि क्या हो रहा है; यह अलग-अलग सुविधाओं को अलग-अलग तरह से प्रभावित कर रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि एक 'क्राइसिस कॉल' (आपातकालीन बैठक) हुई, लेकिन इसमें समस्या के कारण के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. मुलिन ने कहा कि अधिकारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं. साथ ही, उन्होंने दोहराया कि सभी उड़ानों का हिसाब मिल गया है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित है.
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