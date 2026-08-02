अमेरिका के इडाहो के रेस्टोरेंट में फायरिंग, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया
अमेरिका में इडाहो शहर के एक रेस्टोरेंट में फायरिंग की घटना सामने आयी है. इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की खबर है.
By ANI
Published : August 2, 2026 at 8:19 AM IST
इडाहो: अमेरिका के इडाहो शहर के एक रेस्टोरेंट में गोलीबारी की घटना सामने आई है. हमले के कारणों का पता नहीं चल सका है. हालांकि खबर है कि पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है. इस गौलीबारी में तीन लोगों के मारे जाने की खबर है.
सीएनए ने लोकल अधिकारियों के हवाले से बताया कि शनिवार दोपहर को इडाहो के ट्विन फॉल्स में एक फास्ट-फूड आउटलेट पर हुई गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. शहर के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जोश पामर ने कन्फर्म किया कि गनमैन मर चुका है, जिसके बाद शेल्टर-इन-प्लेस के सभी निर्देश हटा दिए गए. शनिवार शाम को रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्विन फॉल्स पुलिस चीफ मैथ्यू हिक्स ने कहा, 'हमें लगता है कि कम्युनिटी के लिए खतरा खत्म हो गया है.'
I’m monitoring the news out of Twin Falls of an active shooter situation. I urge locals and visitors to obey all directions from law enforcement, avoid the area, and report any suspicious activity immediately. I’m grateful for the swift response of Idaho’s first responders.— Senator Mike Crapo (@MikeCrapo) August 1, 2026
हालांकि म्युनिसिपल अधिकारियों ने ऑफिशियली मरने वालों की सही संख्या कन्फर्म नहीं की है, लेकिन सीएनएस को पहले दी गई डिटेल्स से पता चला है कि कम से कम तीन लोगों की जान चली गई, हालांकि यह अभी भी पक्का नहीं है कि गनमैन उस शुरुआती आंकड़े में शामिल था या नहीं.
जांच एजेंसियां अभी संदिग्ध की पहचान और हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं. हिक्स ने कहा कि संदिग्ध मौके के पास ही था, और हम उसकी पहचान और उसके पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.
घटना के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज में घबराए हुए ग्राहक और स्टाफ, जिन्हें उनके लाल एप्रन और ब्रांडेड पेपर हैट से पहचाना जा सकता है, कई गोलियां चलने पर पार्किंग लॉट में भागते हुए दिखे. कानून लागू करने वाले अधिकारियों को शक है कि इसमें एक अकेला बंदूकधारी शामिल था, हालांकि पामर ने सीएनएन को बताया कि जांच करने वाले अब उन कुछ और लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं.'
हिंसा एक नए बने फास्ट-फूड आउटलेट पर हुई, जो सिर्फ एक हफ़्ते से चालू हुआ था. ट्विन फॉल्स के नॉर्थ साइड में एक हाई-डेंसिटी कमर्शियल एरिया में मौजूद यह जगह होटलों और रिटेल दुकानों से घिरी हुई है, जो बोइज से लगभग 130 मील साउथ-ईस्ट में मौजूद रीजनल हब को सर्विस देते हैं.
सीएनएन के मुताबिक यह घटना पूरे अमेरिका में पब्लिक शूटिंग के एक बड़े पैटर्न में शामिल हो गई है, जिसकी वजह से आम लोगों को रोजमर्रा की जगहों से भागना पड़ा है, जिसमें फूड फेस्टिवल, परेड, पूजा की जगहें और कम्युनिटी गैदरिंग शामिल हैं.
शूटिंग के बाद पुलिस ने आस-पास की सड़कों और स्नेक रिवर कैन्यन के ऊपर से गुजरने वाले मुख्य क्रॉसिंग, पेरिन ब्रिज को कुछ समय के लिए बंद कर दिया. लोगों को बिना वेरिफाई की गई रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करने की सलाह देते हुए, पामर ने कहा, 'मैं लोगों को सावधान करना चाहूँगा. हम सोशल मीडिया पर बहुत सारी गलत जानकारी देख रहे हैं, इसलिए बस सावधान रहें.' इमरजेंसी सर्विस के लिए शुक्रिया अदा करते हुए, इडाहो के सेनेटर माइक क्रैपो ने एक्स पर लिखा, 'मैं इडाहो के फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स के तेज रिस्पॉन्स के लिए शुक्रगुजार हूँ.'