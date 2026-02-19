ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप ने अभी तक नहीं लिया है कोई आखिरी फैसला
अमेरिका ने असहमति पर कार्रवाई से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर ईरानी अधिकारियों पर वीजा बैन बढ़ा दिए हैं.
By ANI
Published : February 19, 2026 at 10:50 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका इस वीकेंड तक ईरान पर हमला करने पर विचार कर रहा है लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया है. सीएनएन की एक रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी गई.
यह अमेरिका और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के जेनेवा, स्विट्जरलैंड में एक हाई-प्रोफाइल न्यूक्लियर डील पर चर्चा करने के लिए मीटिंग के बाद हुआ. इससे पहले बुधवार (लोकल टाइम) को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरानी अधिकारियों के साथ जिनेवा बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन कुछ मुद्दों पर दोनों देश बहुत अलग हैं.
प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, 'थोड़ी प्रगति हुई है, लेकिन कुछ मामलों में हम अभी भी बहुत पीछे हैं. हमें उम्मीद है कि ईरानी अगले कुछ हफ़्तों में डिटेल्स के साथ वापस आएंगे. प्रेसिडेंट देखते रहेंगे कि यह कैसे होता है.' उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन पर विचार करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कूटनीति पहला ऑप्शन है.
मीडिया से बात करते हुए व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के लिए अमेरिका के साथ डील करना समझदारी होगी. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में 28 दिसंबर, 2025 को बड़ी अशांति शुरू हुई, जब रियाल की कीमत में तेजी से गिरावट और बढ़ती महंगाई के कारण गंभीर आर्थिक संकट के जवाब में कई शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए.
विरोध प्रदर्शन तेहरान में दुकानदारों और व्यापारियों के अपने काम बंद करने से शुरू हुआ और तेज़ी से पूरे देश में फैल गया और 1979 की क्रांति के बाद से इस्लामिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया.
यह अशांति शुरू में आर्थिक शिकायतों से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही इसने राजनीतिक रंग ले लिया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी बड़े सिस्टम में बदलाव की मांग कर रहे थे. जैसे-जैसे दिसंबर और जनवरी में विरोध प्रदर्शन तेज हुए सरकार के नेतृत्व को निशाना बनाने वाले कट्टर नारे और नारे आम हो गए.
सरकार ने जवाब में सुरक्षा यूनिट तैनात कीं और 8 जनवरी, 2026 को पूरे देश में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस बंद कर दी, जो पहले कभी नहीं हुआ था. दुनिया के नेताओं ने इस कदम को पत्रकारों, एक्टिविस्ट और पीड़ितों के परिवारों की हत्याओं के सबूतों को डॉक्यूमेंट करने और शेयर करने की क्षमता को सीमित करने की कोशिश बताया.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने तेहरान के हिंसा के इस्तेमाल की निंदा करते हुए ईरानी लोगों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का समर्थन किया. वाशिंगटन ने असहमति पर कार्रवाई से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर ईरानी अधिकारियों पर वीजा बैन भी बढ़ा दिए हैं. हालांकि, ईरानी अधिकारियों ने विदेशी आलोचना को दखलंदाजी बताकर खारिज कर दिया. तेहरान के नेतृत्व ने अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय ताकतों पर देश के अंदर अस्थिरता और बंटवारा फैलाने के लिए संकट का फ़ायदा उठाने का आरोप लगाया.