ETV Bharat / international

ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप ने अभी तक नहीं लिया है कोई आखिरी फैसला

अमेरिकी युद्धपोत ( AP )

By ANI 3 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिका इस वीकेंड तक ईरान पर हमला करने पर विचार कर रहा है लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया है. सीएनएन की एक रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी गई. यह अमेरिका और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के जेनेवा, स्विट्जरलैंड में एक हाई-प्रोफाइल न्यूक्लियर डील पर चर्चा करने के लिए मीटिंग के बाद हुआ. इससे पहले बुधवार (लोकल टाइम) को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरानी अधिकारियों के साथ जिनेवा बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन कुछ मुद्दों पर दोनों देश बहुत अलग हैं. प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, 'थोड़ी प्रगति हुई है, लेकिन कुछ मामलों में हम अभी भी बहुत पीछे हैं. हमें उम्मीद है कि ईरानी अगले कुछ हफ़्तों में डिटेल्स के साथ वापस आएंगे. प्रेसिडेंट देखते रहेंगे कि यह कैसे होता है.' उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन पर विचार करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कूटनीति पहला ऑप्शन है. मीडिया से बात करते हुए व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के लिए अमेरिका के साथ डील करना समझदारी होगी. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में 28 दिसंबर, 2025 को बड़ी अशांति शुरू हुई, जब रियाल की कीमत में तेजी से गिरावट और बढ़ती महंगाई के कारण गंभीर आर्थिक संकट के जवाब में कई शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए.