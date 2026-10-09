अमेरिका फोर्ट हुड नरसंहार के दोषी को मौत की सजा, होगा लाइव टेलीकास्ट
अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि लोग अमेरिकी आर्मी के पूर्व मेजर निदाल हसन की फांसी देख सकेंगे.
By AFP
Published : October 9, 2026 at 7:25 AM IST
नई दिल्ली: पेंटागन के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि दोषी मिलिट्री बेस शूटर निदाल हसन को फायरिंग स्क्वाड द्वारा दी जाने वाली फांसी का लाइवस्ट्रीम किया जाएगा. इससे पहले रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा था कि यह फांसी 'पब्लिक' में दी जाएगी.
हसन अमेरिकी आर्मी के साइकेट्रिस्ट था.उसने 2009 में फोर्ट हूड में 13 लोगों को गोली मार दी थी. उसे 1961 के बाद अमेरिकी सेना द्वारा दी गई पहली फांसी होगी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद फायरिंग स्क्वाड द्वारा दी गई पहली फांसी होगी. पेंटागन के अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर एएफपी को बताया, 'इसे लाइवस्ट्रीम किया जाएगा. डिटेल्स बाद में दी जाएंगी'
हेगसेथ ने गुरुवार को पेंटागन के ऑफिशियल अकाउंट्स से एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा था कि हसन 'सैनिकों की एक फायरिंग स्क्वाड लाने जा रहा है, जैसा कि होना चाहिए और हम यह पक्का करेंगे कि लोग इसे देख सकें, कि यह सार्वजनिक हो.'
हेगसेथ ने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर राइट-विंग इन्फ्लुएंसर जैक पोसोबिएक से कहा, 'लोगों को यह समझने की जरूरत है कि इस तरह की चीजों के गंभीर नतीजे होते हैं.' हेगसेथ ने कहा कि यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद मिलिट्री की पहली फायरिंग स्क्वाड फांसी होगी. यह एडी स्लोविक के मामले का जिक्र है, जिसे 1945 में भागने के लिए मौत की सजा दी गई थी.
हेगसेथ ने कहा, 'मुझे दूसरे विश्व युद्ध की हमारी सोच कुछ-कुछ पसंद है, जो जीतने की थी, जो यह समझती थी कि जब दुश्मन आप पर हमला करे तो आपको अपनी जगह पर डटे रहना चाहिए.' एक अलग क्लिप में पोसोबिएक ने पेंटागन चीफ से पूछा कि क्या हसन ने कोई आखिरी रिक्वेस्ट की है.
हेगसेथ ने कहा, 'कोई बात नहीं. हम उसे 3 दिसंबर को देखेंगे,' जिस दिन हसन को मौत की सजा मिलनी है. आखिरी अमेरिकी मिलिट्री फांसी 1961 में दी गई थी, जब जॉन बेनेट को रेप और हत्या की कोशिश के लिए फांसी दी गई थी.
अफगानिस्तान और ईरान
अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार 2025 में कम से कम 17 लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई है. छह अफगानिस्तान में और 11 ईरान में.डेथ पेनल्टी इन्फॉर्मेशन सेंटर का कहना है कि 1916 से अब तक अमेरिकी सेना ने 135 सैनिकों को फांसी दी है.
पेंटागन ने इस हफ्ते की शुरुआत में बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल-कायदा से प्रेरित हमला करने के लिए हसन को फांसी देने की मंजूरी दे दी है. उसने जिन 12 लोगों को मारा और 30 घायल हुए. वह एक सैनिक था. हमले का जवाब देने वाले एक सिविलियन पुलिस ऑफिसर ने हसन को गोली मार दी थी और वह थोड़ा पैरालाइज हो गया था. 2013 में एक मिलिट्री जूरी ने उसे मौत की सजा सुनाई थी.
हसन ने मामले की सुनवाई के दौरान अपना बचाव खुद करने का फैसला किया, लेकिन कोई गवाह नहीं बुलाया और कोई गवाही नहीं दी. वहीं आरोपों से इनकार करने की कोई कोशिश भी नहीं की. कोर्ट द्वारा नियुक्त बचाव पक्ष के वकीलों ने चिंता जताई कि वह फांसी चाहता है.
जिस कोर्ट ने हसन को दोषी ठहराया, उसे बताया गया कि वह इराक और अफगानिस्तान पर अमेरिकी सेना के कब्जे का विरोध करता था. उसने कथित अल-कायदा के एक व्यक्ति, कट्टरपंथी मौलवी अनवर अल-अवलाकी से ऑनलाइन बात की थी, जो एक अमेरिकी नागरिक था और बाद में यमन में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था. हालांकि अमेरिका में सार्वजनिक रूप से गोलीमारकर सजा देना आम बात है, लेकिन सेना की जगहों पर ये काफी कम होती है.
2025 में एक सैनिक ने जॉर्जिया राज्य में एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर गोलीबारी की, जिसमें पांच साथी सैनिक घायल हो गए. इससे पहले कि उसे पकड़ा गया. 2019 में एक अमेरिकी नाविक ने हवाई में एक बेस पर दो लोगों को गोली मारकर मार डाला और तीसरे को घायल कर दिया, जबकि उसी साल फ्लोरिडा में एक मिलिट्री स्टूडेंट ने एक मिलिट्री जगह पर तीन लोगों को गोली मारकर मार डाला.
साथ ही कुवैती मूल के एक अमेरिकी नागरिक ने 2015 में टेनेसी में दो मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, जिसमें चार मरीन और एक नाविक मारे गए. एफबीआई ने यह नतीजा निकाला कि यह हिंसा एक 'विदेशी आतंकवादी ग्रुप' से प्रेरित थी.