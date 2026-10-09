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अमेरिका फोर्ट हुड नरसंहार के दोषी को मौत की सजा, होगा लाइव टेलीकास्ट

टेक्सास के फोर्ट हूड में 5 नवंबर, 2009 को एक मास शूटर को पकड़ने के लिए सैनिक आगे बढ़ते हुए. ( AP )

By AFP 4 Min Read

नई दिल्ली: पेंटागन के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि दोषी मिलिट्री बेस शूटर निदाल हसन को फायरिंग स्क्वाड द्वारा दी जाने वाली फांसी का लाइवस्ट्रीम किया जाएगा. इससे पहले रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा था कि यह फांसी 'पब्लिक' में दी जाएगी.

हसन अमेरिकी आर्मी के साइकेट्रिस्ट था.उसने 2009 में फोर्ट हूड में 13 लोगों को गोली मार दी थी. उसे 1961 के बाद अमेरिकी सेना द्वारा दी गई पहली फांसी होगी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद फायरिंग स्क्वाड द्वारा दी गई पहली फांसी होगी. पेंटागन के अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर एएफपी को बताया, 'इसे लाइवस्ट्रीम किया जाएगा. डिटेल्स बाद में दी जाएंगी'

हेगसेथ ने गुरुवार को पेंटागन के ऑफिशियल अकाउंट्स से एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा था कि हसन 'सैनिकों की एक फायरिंग स्क्वाड लाने जा रहा है, जैसा कि होना चाहिए और हम यह पक्का करेंगे कि लोग इसे देख सकें, कि यह सार्वजनिक हो.' हेगसेथ ने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर राइट-विंग इन्फ्लुएंसर जैक पोसोबिएक से कहा, 'लोगों को यह समझने की जरूरत है कि इस तरह की चीजों के गंभीर नतीजे होते हैं.' हेगसेथ ने कहा कि यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद मिलिट्री की पहली फायरिंग स्क्वाड फांसी होगी. यह एडी स्लोविक के मामले का जिक्र है, जिसे 1945 में भागने के लिए मौत की सजा दी गई थी. हेगसेथ ने कहा, 'मुझे दूसरे विश्व युद्ध की हमारी सोच कुछ-कुछ पसंद है, जो जीतने की थी, जो यह समझती थी कि जब दुश्मन आप पर हमला करे तो आपको अपनी जगह पर डटे रहना चाहिए.' एक अलग क्लिप में पोसोबिएक ने पेंटागन चीफ से पूछा कि क्या हसन ने कोई आखिरी रिक्वेस्ट की है. हेगसेथ ने कहा, 'कोई बात नहीं. हम उसे 3 दिसंबर को देखेंगे,' जिस दिन हसन को मौत की सजा मिलनी है. आखिरी अमेरिकी मिलिट्री फांसी 1961 में दी गई थी, जब जॉन बेनेट को रेप और हत्या की कोशिश के लिए फांसी दी गई थी. अफगानिस्तान और ईरान