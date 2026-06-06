ETV Bharat / international

होर्मुज की ओर भेजे गए ईरानी ड्रोनों को मार गिराया: अमेरिकी सेना

इन हमलों से यह नई चिंता पैदा हो गई है कि कहीं युद्धविराम टूट न जाए, फिर भी शुक्रवार को ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, 'ईरान के साथ हालात काफी अच्छे लग रहे हैं.' विस्कॉन्सिन में किसानों के साथ एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा, 'हम बहुत जल्द ईरान से बाहर निकलेंगे और नतीजा किसी न किसी तरह बहुत मजबूत होगा - चाहे वह कागज पर कोई समझौता हो या फिर बहुत कड़ा रास्ता अपनाना पड़े.'

यह एक-दूसरे पर किए जा रहे हमलों के सिलसिले की ताजा घटना है, जिसने युद्ध में चल रही नाज़ुक युद्ध-विराम की स्थिति और इसे आगे बढ़ाने के समझौते की कोशिशों पर दबाव डाला है. इससे पहले इस हफ़्ते, ईरानी ड्रोन ने कुवैत के मुख्य हवाई अड्डे के पैसेंजर टर्मिनल को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हो गए और कुछ समय के लिए हवाई अड्डा बंद करना पड़ा.

वहीं, मिड-टर्म कांग्रेस चुनावों से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. इसके जवाब में सेना ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर रही है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने आगे के हमलों से बचाव के लिए रडार साइटों पर हमला किया, जिसमें जलडमरूमध्य में मौजूद एक द्वीप भी शामिल है.

यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर कहा, 'हमलावर ड्रोन से इलाके में समुद्री ट्रैफिक के लिए तुरंत खतरा पैदा हो गया था.' तेहरान ने दुनिया भर में तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए जरूरी रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिससे ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं.'

वाशिंगटन: अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने शुक्रवार को होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर भेजे गए ईरान के चार ड्रोन मार गिराए. इसके जवाब में ईरान के कुछ तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया गया. इससे पहले से ही नाजुक युद्धविराम पर खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है.

उन्होंने कहा,'बहुत कठिन रास्ता शायद आसान रास्ता है, लेकिन हम बाहर आने वाले हैं और आपके उर्वरक की कीमतें बहुत नीचे जाने वाली हैं, जैसे कि वे चार महीने पहले थीं.' ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रंप तेजी से एक ऐसे संघर्ष में फंस गए हैं जो एक होल्डिंग पैटर्न में बस गया है. अमेरिका और ईरानी वार्ताकार एक सप्ताह पहले युद्धविराम को 60 दिनों तक बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता का एक नया दौर शुरू करने के लिए एक अस्थायी समझौते पर पहुंचे थे.

लेकिन ट्रंप ने कुछ ऐसे बदलावों की मांग की है जिनके बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है और ईरानी अधिकारियों ने इस डील को मंजूरी देने के कोई सार्वजनिक संकेत नहीं दिए हैं. शुक्रवार को जब उनसे पूछा गया कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, तो ट्रंप ने एनबीसी के शो 'मीट द प्रेस' में कहा, 'उन्हें ऐसे काम करने होंगे जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. उनके पास कोई और चारा नहीं है, और इसमें थोड़ा समय लगता है.'

उन्होंने कहा कि ईरानियों के पास अभी भी उनकी 21 से 22 प्रतिशत मिसाइलें बची हैं. उनके प्रशासन ने इस हफ्ते लेबनान सरकार और इजराइल के बीच हुई उस नई युद्ध-विराम संधि की भी तारीफ की है, जो वॉशिंगटन में अमेरिका की मध्यस्थता से हुई बातचीत के बाद तय हुई थी.

हालांकि, ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह लड़ाका समूह ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया है और नए हमलों ने इसे और खतरे में डाल दिया है. शुक्रवार को इजराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों पर हमले किए और नौ गांवों के लिए लोगों को वहां से निकलने की चेतावनी जारी की. इनमें से एक गांव ऐसा भी है जहां लड़ाई की वजह से बेघर हुए हजारों लोगों ने शरण ले रखी है.

सरकारी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी लेबनान में छह जगहों पर हुए हमलों में नौ लोगों की मौत हो गई. इजराइली सेना ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में शुक्रवार को चरमपंथियों के साथ हुई मुठभेड़ में दो सैनिक घायल हो गए, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल है.

लेबनान लड़ाई जहां इजराइली सेना ने दक्षिण के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, ईरान युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के प्रयासों को भी खतरे में डालती है क्योंकि ईरान ने मांग की है कि कोई भी स्थायी संघर्ष विराम लेबनान तक बढ़ाया जाए.

होर्मुज में ड्रोन को रोके जाने के अलावा, अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को पहले बताया कि हिंद महासागर में ईरान से जुड़े एक प्रतिबंधित तेल टैंकर पर उसके सैनिकों ने कब्जा कर लिया. अमेरिका ईरान को अपने तेल और अन्य सामानों से मुनाफा कमाने से रोकना चाहता है. अमेरिका ने कुछ लोगों, कंपनियों और टैंकरों पर नए प्रतिबंध लगाकर ईरान के ऊर्जा क्षेत्र को भी निशाना बनाया.