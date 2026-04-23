हमने ईरान से जुड़ा एक और तेल टैंकर जब्त किया : अमेरिकी सेना
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के एक और तेल टैंकर को जब्त कर लिया है.
Published : April 23, 2026 at 7:52 PM IST
दुबई : अमेरिकी सेना ने गुरुवार को कहा कि उसने ईरान से जुड़ा एक और तेल टैंकर जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल ईरानी तेल की ‘तस्करी’ के लिए किया जा रहा था.
अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि उसने हिंद महासागर में तेल टैंकर ‘मैजेस्टिक एक्स’ को जब्त किया है. रक्षा विभाग ने कहा, ‘‘हम ईरान को रसद सहायता प्रदान करने वाले अवैध नेटवर्क को बाधित करते रहेंगे, चाहे ऐसे जहाज कहीं भी संचालित हों.’’
यह घटना ईरान द्वारा बुधवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन मालवाहक जहाजों पर हमला करने और उनमें से दो को अपने कब्जे में लेने के बाद हुई है. रक्षा विभाग ने तेल टैंकर को जब्त करने का फुटेज जारी किया, जिसमें जहाज पर अमेरिकी सैनिक दिखाई दे रहे हैं.
जहाज निगरानी आंकड़ों से पता चलता है कि ‘मैजेस्टिक एक्स’ हिंद महासागर में श्रीलंका और इंडोनेशिया के बीच मौजूद था, लगभग उसी स्थान पर जहां तेल टैंकर ‘टिफानी’ था, जिसे पहले अमेरिकी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था. ये टैंकर चीन के झोउशान जा रहा था. इस घटना पर ईरान की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.
ये घटना ईरान द्वारा जलडमरूमध्य में तीन मालवाहक जहाजों पर हमला करने और उनमें से दो को अपने कब्जे में लेने के एक दिन बाद हुई है. इस कदम से उस महत्वपूर्ण जलमार्ग में जहाजों पर ईरान का हमला और तेज हो गया है, जिससे शांति काल में दुनिया के 20 प्रतिशत तेल का व्यापार होता है.
होर्मुज में माइंस बिछाने वाली सभी बोट्स को देखते ही तबाह करें - ट्रंप का आदेश
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ दूसरे दौर की संभावित वार्ता पर जारी सस्पेंस और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच बड़ा आदेश दिया है. उन्होंने अमेरिकी नौसेना को निर्देश दिया है कि अगर कोई नाव (बोट) होर्मुज के जलक्षेत्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करती है, तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाए.
बता दें कि यह आदेश ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ सकता है.
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