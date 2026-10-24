ट्रंप की पार्टी पर मस्क हुए मेहरबान, चुनाव प्रचार पर खर्च किए 442 मिलियन अमेरिकी डॉलर
एलन मस्क ने अपने ट्रस्ट के जरिए पैक्सटन-समर्थक 'लोन स्टार लिबर्टी PAC' को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया है.
By ANI
Published : October 24, 2026 at 11:37 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव 2026 से पहले एक दिलचस्प बात सामने आई है. पता चला है कि अरबपति और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े व्यक्तिगत राजनीतिक दानदाता बनकर उभरे हैं. उन्होंने अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले, रिपब्लिकन अभियानों और राजनीतिक समूहों पर 442 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि खर्च की है.
'द हिल' की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही के कैंपेन फाइनेंस फाइलिंग से पता चलता है कि टेस्ला और स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मस्क ने पिछले महीने अपने 'अमेरिका PAC' (सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) में 76.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त योगदान दिया है. इसके साथ ही, आगामी चुनावों में उनका कुल खर्च 442 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है. अमेरिका PAC, जिसे मस्क ने 2024 के चुनाव चरणों के दौरान स्थापित किया था, को अक्टूबर में लगभग एक सप्ताह के भीतर यह नई धनराशि प्राप्त हुई. यह अतिरिक्त योगदान उस 366 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अलावा है, जिसे वे पहले ही रिपब्लिकन उम्मीदवारों और उनसे जुड़े राजनीतिक समूहों के समर्थन में खर्च कर चुके थे.
'द वाशिंगटन पोस्ट' के अनुसार, मस्क ने अपने राजनीतिक खर्च का एक बड़ा हिस्सा रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेस पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में मदद करने के लिए लगाया है. उनके हालिया योगदान का एक बड़ा हिस्सा टेक्सास सीनेट की उस चुनावी दौड़ पर केंद्रित रहा है, जहां मुकाबला काफी कड़ा है, यहां रिपब्लिकन उम्मीदवार और राज्य के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन का सामना डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जेम्स तालारिको से हो रहा है.
सीबीएस न्यूज द्वारा उद्धृत कैंपेन फाइनेंस फाइलिंग के अनुसार, मस्क ने सितंबर में दो किश्तों के जरिए 'सीनेट लीडरशिप फंड' को 158 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चंदा दिया. यह फंड रिपब्लिकन सीनेट उम्मीदवारों का समर्थन करने वाला मुख्य 'सुपर PAC' है. इसके बाद, इस समूह ने उतनी ही राशि टेक्सास स्थित एक राजनीतिक एक्शन कमिटी (PAC) को ट्रांसफर कर दी, जो पैक्सटन का समर्थन करती है. सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मस्क ने 9 सितंबर को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर और लगभग दो सप्ताह बाद 83 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया. तीसरी तिमाही के दौरान 'सीनेट लीडरशिप फंड' को मिली कुल धनराशि में से आधे से अधिक हिस्सा इन्हीं चंदे से आया था.
मस्क ने अपने ट्रस्ट के जरिए पैक्सटन-समर्थक 'लोन स्टार लिबर्टी PAC' को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया. इसके अलावा, उन्होंने 'कांग्रेसनल लीडरशिप फंड' (जो हाउस रिपब्लिकन का समर्थन करने वाला एक प्रमुख सुपर PAC है) को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 'रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन' को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 'रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल एसोसिएशन' को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया. उनके 'अमेरिका PAC' ने भी कांग्रेस के कड़े मुकाबलों में रिपब्लिकन उम्मीदवारों का समर्थन किया है.
यह हालिया खर्च मस्क की ओर से बड़े पैमाने पर राजनीतिक चंदा देने की परंपरा में एक अहम वापसी को दर्शाता है. उन्होंने 2024 के चुनावी चक्र के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में 25 करोड़ डॉलर से अधिक की राशि खर्च की. यह नया वित्तीय समर्थन ऐसे समय में आया है जब रिपब्लिकनों के बीच यह चिंता थी कि पिछले साल ट्रंप के साथ सार्वजनिक विवाद के बाद, मस्क अपनी राजनीतिक भागीदारी कम कर सकते हैं. इस बीच, 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण के लिए एक अहम मुकाबले के रूप में उभर रहे हैं. इन चुनावों के नतीजे ट्रम्प के विधायी एजेंडे और वाशिंगटन में राजनीतिक शक्ति के संतुलन पर गहरा असर डालेंगे.
यह राजनीतिक मुकाबला प्रशासन के सामने मौजूद व्यापक चुनौतियों के बीच हो रहा है, जिनमें आर्थिक चिंताएं और गिरती अप्रूवल रेटिंग शामिल हैं. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने सितंबर में अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 37 प्रतिशत पर आ गई है. 1990 से अब तक के इस प्रकाशन के पोलिंग इतिहास में, मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) से पहले किसी राष्ट्रपति के लिए यह सबसे निचला स्तर है.
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