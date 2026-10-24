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ट्रंप की पार्टी पर मस्क हुए मेहरबान, चुनाव प्रचार पर खर्च किए 442 मिलियन अमेरिकी डॉलर

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By ANI 4 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव 2026 से पहले एक दिलचस्प बात सामने आई है. पता चला है कि अरबपति और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े व्यक्तिगत राजनीतिक दानदाता बनकर उभरे हैं. उन्होंने अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले, रिपब्लिकन अभियानों और राजनीतिक समूहों पर 442 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि खर्च की है.

'द हिल' की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही के कैंपेन फाइनेंस फाइलिंग से पता चलता है कि टेस्ला और स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मस्क ने पिछले महीने अपने 'अमेरिका PAC' (सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) में 76.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त योगदान दिया है. इसके साथ ही, आगामी चुनावों में उनका कुल खर्च 442 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है. अमेरिका PAC, जिसे मस्क ने 2024 के चुनाव चरणों के दौरान स्थापित किया था, को अक्टूबर में लगभग एक सप्ताह के भीतर यह नई धनराशि प्राप्त हुई. यह अतिरिक्त योगदान उस 366 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अलावा है, जिसे वे पहले ही रिपब्लिकन उम्मीदवारों और उनसे जुड़े राजनीतिक समूहों के समर्थन में खर्च कर चुके थे.