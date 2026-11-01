US Midterm Elections 2026: ट्रंप की राजनीतिक हैसियत और कांग्रेस की लड़ाई पर क्या कहते हैं ओपिनियन पोल्स?
लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल मिडटर्म इलेक्शन की ओर इशारा करते हैं, जिसमें डेमोक्रेट्स कांग्रेस की वोटिंग प्रेफरेंस में काफी आगे हैं.
Published : November 1, 2026 at 2:00 PM IST
नई दिल्ली: 3 नवंबर को होने वाले अमेरिका के मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक साख, कांग्रेस (वहां की संसद) पर रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण और उनकी घरेलू व विदेश नीति को मिल रहे जनसमर्थन की परीक्षा लेंगे. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (लोकसभा जैसी) की सभी 435 सीटों और सीनेट (राज्यसभा जैसी) की 35 सीटों पर मुकाबला है. इन चुनावों के नतीजे ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के आखिरी दो सालों में वॉशिंगटन के राजनीतिक संतुलन को तय करेंगे.
मुख्य सवाल यह है कि क्या रिपब्लिकन पार्टी संसद में अपना बहुमत बचा पाएगी या फिर सरकार से जनता की नाराजगी का फायदा डेमोक्रेटिक पार्टी को मिलेगा. अगर डेमोक्रेटिक पार्टी किसी भी एक सदन में जीत जाती है, तो वह ट्रंप के कानूनों को पास होने से रोकेगी, उनकी सरकार पर जांच-परख बढ़ाएगी और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीतिक माहौल को प्रभावित करेगी.
समीक्षाओं के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के लिए यह मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है. राष्ट्रीय स्तर पर संसद के लिए लोगों की पहली पसंद के मामले में डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार आगे चल रही है, जबकि ट्रंप की लोकप्रियता 50 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है. आर्थिक तंगी, बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य सेवाएं और ईरान के साथ अमेरिका का टकराव इस चुनाव में वोटरों के मुख्य मुद्दे हैं. हालांकि, राष्ट्रीय स्तर के सर्वे से हर राज्य और क्षेत्र के सटीक नतीजों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.
डेमोक्रेटिक पार्टी को सर्वे में बड़ी बढ़त
संसद चुनाव को लेकर देश का मूड जानने के लिए राष्ट्रीय सर्वे किए गए हैं. एनपीआर/पीबीएस न्यूज/मरिस्ट के सर्वे के मुताबिक, वोट देने वाले 52 प्रतिशत लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में हैं, जबकि 44 प्रतिशत लोग रिपब्लिकन पार्टी के साथ हैं. निर्दलीय यानी किसी पार्टी से न जुड़े वोटरों में डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़त और ज्यादा (52% बनाम 39%) है.
इस सर्वे में 51 प्रतिशत लोगों का मानना है कि उनके इलाके से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीतेगा, जबकि 46 प्रतिशत को रिपब्लिकन उम्मीदवार की जीत की उम्मीद है. खास बात यह है कि 44 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे मुख्य रूप से ट्रंप के विरोध में वोट कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 21 प्रतिशत लोग उनके समर्थन में वोट डाल रहे हैं. बाकी सर्वे भी इसी तरह के नतीजे दिखा रहे हैं.
18 अक्टूबर को आए एबीसी न्यूज/वाशिंगटन पोस्ट/इप्सोस के सर्वे में डेमोक्रेटिक पार्टी को 52-44 प्रतिशत की बढ़त मिली. वहीं, 26 अक्टूबर को खत्म हुए रॉयटर्स/इप्सोस के सर्वे में यह बढ़त 53-44 प्रतिशत थी. 31 अक्टूबर तक के 'रियलक्लियरपोलिंग' के औसत आंकड़ों के अनुसार, डेमोक्रेटिक पार्टी 51.4 प्रतिशत और रिपब्लिकन पार्टी 43.2 प्रतिशत पर थी.
राष्ट्रपति ट्रंप की घटती लोकप्रियता भी रिपब्लिकन पार्टी की चिंता बढ़ा रही है. रॉयटर्स/इप्सोस के सर्वे में सिर्फ 32 प्रतिशत लोगों ने ट्रंप के काम को सही माना. वहीं, एनपीआर/पीबीएस न्यूज/मरिस्ट के सर्वे में 40 प्रतिशत लोगों ने उनके काम को सराहा, जबकि 59 प्रतिशत लोगों ने उनके काम पर नाराजगी जताई. राष्ट्रपति के काम से जनता की इस नाराजगी का नुकसान चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारों को उठाना पड़ सकता है.
अर्थव्यवस्था और महंगाई वोटरों की सबसे बड़ी चिंता
रिपब्लिकन पार्टी के लिए अर्थव्यवस्था को लेकर जनता की नाराजगी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. डोनाल्ड ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, महंगाई कम करने, रोजगार बढ़ाने और लोगों की कमाई की ताकत को मजबूत करने के वादे के साथ व्हाइट हाउस में वापसी की थी. अब चुनाव में मुख्य बहस इस बात पर है कि क्या वोटर इन वादों को पूरा होते हुए देख पा रहे हैं या नहीं.
29 अक्टूबर को आए गैलप के एक सर्वे के मुताबिक, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बड़े मुद्दे हैं. सर्वे में शामिल 50 प्रतिशत लोगों ने संसद चुनाव में अपने वोट के लिए इन्हें बेहद जरूरी माना. इसके बाद 47 प्रतिशत लोगों के लिए ईरान विवाद, 44 प्रतिशत के लिए अमीरी-गरीबी का अंतर और 42 प्रतिशत के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतें बड़ा मुद्दा थीं. वहीं, 40 प्रतिशत लोगों ने आव्रजन को मुख्य मुद्दा बताया.
एसोसिएटेड प्रेस-एनओआरसी के सर्वे में सामने आया कि हर 10 में से लगभग 8 रजिस्टर्ड वोटर अर्थव्यवस्था या महंगाई को चुनाव की बड़ी चिंता मान रहे हैं. करीब 80 प्रतिशत लोगों ने महंगाई से निपटने के ट्रंप के तौर-तरीकों को गलत ठहराया, जबकि लगभग 75 प्रतिशत लोग उनके आर्थिक कामकाज से नाखुश दिखे.
इसके अलावा, रॉयटर्स/इप्सोस के सर्वे में 73 प्रतिशत लोगों का मानना था कि महंगाई की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. अर्थव्यवस्था को संभालने के मामले में डेमोक्रेटिक पार्टी को थोड़ी बढ़त हासिल है, जहां 37 प्रतिशत लोग उनके तरीकों को बेहतर मानते हैं, जबकि 33 प्रतिशत लोग रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में हैं.
इन नतीजों से संकेत मिलता है कि आर्थिक चिंताएं पार्टी की वफादारी से ऊपर उठ चुकी हैं. जो वोटर आव्रजन, अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करते हैं, वे भी घर के बढ़ते खर्चों, ईंधन की कीमतों और इलाज के खर्च से परेशान हो सकते हैं.
दूसरी तरफ, आव्रजन और सीमा सुरक्षा रिपब्लिकन पार्टी की मजबूती बने हुए हैं. गैलप के सर्वे के अनुसार, 44 प्रतिशत रिपब्लिकन वोटरों ने आव्रजन को अपने वोट के लिए बेहद जरूरी माना, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के 41 प्रतिशत वोटरों के लिए यह बड़ा मुद्दा था. रिपब्लिकन पार्टी अपराध के मुद्दे पर भी ज्यादा जोर देती है, जिससे उसे वोटरों का लगातार समर्थन मिल रहा है.
ईरान विवाद और भ्रष्टाचार ने बढ़ाई रिपब्लिकन पार्टी की मुश्किलें
ईरान के साथ अमेरिका का टकराव देश की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन गया है. इससे ईंधन की कीमतों, ऊर्जा की सप्लाई और विदेशों में अमेरिकी सेना के शामिल होने से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.
गैलप के सर्वे में सामने आया कि 46 प्रतिशत रजिस्टर्ड वोटर संसद चुनाव में अपने वोट के लिए ईरान के हालात को बेहद जरूरी मान रहे हैं. इसका आर्थिक असर खास तौर पर आयोवा और कंसास जैसे खेती-किसानी वाले राज्यों में दिख रहा है, जहां ईंधन और खाद की बढ़ती कीमतों ने खेती के खर्च और परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है. कड़े मुकाबले वाले राज्यों में रिपब्लिकन उम्मीदवारों को अमेरिकी सैन्य दखल पर होने वाले खर्चों को लेकर सवालों का सामना करना पड़ सकता है.
सरकारी भ्रष्टाचार और राजनीतिक संस्थाओं से नाराजगी भी इस चुनाव में बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं. 30 अक्टूबर को द गार्जियन के लिए किए गए 'हैरिस पोल' के मुताबिक, 76 प्रतिशत वोटरों का मानना है कि चुने हुए नेता आम जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय अपनी जेब भरने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं. लगभग 90 प्रतिशत लोग सरकारी भ्रष्टाचार को एक बड़ी समस्या मानते हैं.
सर्वे में शामिल 36 प्रतिशत लोगों ने महंगाई को वोट देने का सबसे बड़ा कारण बताया, इसके बाद 12 प्रतिशत ने भ्रष्टाचार को, 9 प्रतिशत ने आव्रजन को और 7 प्रतिशत ने स्वास्थ्य सेवाओं को मुख्य मुद्दा माना. सर्वे में यह भी सामने आया कि 40 प्रतिशत लोगों की नजर में रिपब्लिकन पार्टी में भ्रष्टाचार की समस्या डेमोक्रेटिक पार्टी से ज्यादा है, जबकि 21 प्रतिशत लोगों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्यादा भ्रष्ट माना.
राष्ट्रपति पद और संसद के दोनों सदनों पर नियंत्रण होने के कारण, राजनीतिक जवाबदेही और सरकार के कामकाज को लेकर रिपब्लिकन पार्टी इस समय जनता के निशाने पर है.
सीनेट के मुकाबले हाउस में रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति ज्यादा कमजोर
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इस चुनाव का सबसे बड़ा और कड़ा मैदान नजर आ रहा है. द इकोनॉमिस्ट/यूगॉव के एक सर्वे के मुताबिक, 44 प्रतिशत रजिस्टर्ड वोटरों को उम्मीद है कि चुनाव के बाद हाउस पर डेमोक्रेटिक पार्टी का कब्जा होगा. जबकि, सिर्फ 31 प्रतिशत लोगों को लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी अपना बहुमत बचा पाएगी.
हालांकि, राष्ट्रीय स्तर के सर्वे में आगे होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पार्टी को संसद में सीटें मिल ही जाएंगी. असली नतीजा हर एक क्षेत्र के मुकाबले, वहां पार्टियों के समर्थकों की संख्या, उम्मीदवार की ताकत और वोटिंग के प्रतिशत पर निर्भर करेगा.
वहीं सीनेट के समीकरणों को समझना थोड़ा और पेचीदा है. मौजूदा समय में रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 47 सीटें हैं. इस लिहाज से, डेमोक्रेटिक पार्टी को सीनेट में 51 सीटों का बहुमत पाने के लिए कम से कम 4 सीटों का फायदा होना जरूरी है (मौजूदा राजनीतिक समीकरणों और उपराष्ट्रपति के निर्णायक वोट की भूमिका को ध्यान में रखते हुए). लेकिन सीनेट का चुनावी नक्शा कुछ ऐसा है जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत को हाउस के मुकाबले ज्यादा मुश्किल बना रहा है.
शुरुआती वोटिंग से बढ़े हुए जनसमर्थन के संकेत
एसोसिएटेड प्रेस के एक विश्लेषण के मुताबिक, 4 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा अमेरिकी नागरिक पहले ही खुद जाकर या डाक के जरिए अपना वोट डाल चुके हैं. यह संख्या 2022 के मध्यावधि चुनावों के इसी चरण की तुलना में लगभग 1 करोड़ ज़्यादा है.
टेक्सास में 63 लाख से ज़्यादा शुरुआती वोट दर्ज किए गए, जबकि 2022 में इसी समय तक यह आंकड़ा 42 लाख था. जॉर्जिया को 30 अक्टूबर तक 25 लाख से ज़्यादा बैलट मिल चुके थे, जो 2022 की पूरी शुरुआती वोटिंग अवधि के 23 लाख के आंकड़े से भी ज़्यादा है. मेन, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना और कंसास राज्यों से भी शुरुआती वोटिंग में 30 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी की खबर है.
ये आंकड़े चुनाव में लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी को तो दिखाते हैं, लेकिन इससे यह साफ नहीं होता कि वोटरों ने किस उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है. जीत-हार का फैसला इस बात से तय होगा कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों में से किसका जोश ज़्यादा भारी पड़ता है.
डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत ट्रंप के एजेंडे को रोक सकती है
भले ही डोनाल्ड ट्रंप खुद संसद के किसी भी सदन के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इन नतीजों का उनकी सरकार चलाने की क्षमता पर गहरा असर पड़ेगा. अगर डेमोक्रेटिक पार्टी 'हाउस' पर नियंत्रण हासिल कर लेती है, तो ट्रंप के लिए नए कानून पास कराना और अपनी मुख्य नीतियों को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल हो जाएगा.
विपक्षी पार्टी को सरकार के फैसलों की जांच करने, समीक्षा बैठकें बुलाने और सरकारी फैसलों की बारीकी से परख करने का बड़ा अधिकार मिल जाएगा. इसके अलावा सरकारी खर्च, टैक्स, आव्रजन और राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर आपसी टकराव और बढ़ सकता है. डेमोक्रेटिक नियंत्रण वाला हाउस विदेश नीति और रक्षा से जुड़े उन फैसलों में भी अड़ंगा लगा सकता है जिनके लिए संसद की मंजूरी या फंड की जरूरत होती है.
वहीं, अगर सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत होती है, तो इसके और भी बड़े असर होंगे. सीनेट के पास सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, राजदूतों और संघीय न्यायाधीशों जैसे बड़े पदों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को मंजूरी देने का मुख्य अधिकार होता है. सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत होने से इन नियुक्तियों को हरी झंडी मिलना मुश्किल हो जाएगा, और उन कानूनों या अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर भी असर पड़ेगा जिन्हें सीनेट की मंजूरी चाहिए होती है.
इसके विपरीत, अगर रिपब्लिकन पार्टी दोनों सदनों में अपना नियंत्रण बनाए रखती है, तो ट्रंप के लिए कानून बनाना आसान रहेगा. हालांकि, कुछ रिपब्लिकन सांसद तब भी उन प्रस्तावों का विरोध कर सकते हैं जो उनके क्षेत्र की जनता के हितों के खिलाफ हों.
इतिहास गवाह है कि व्हाइट हाउस में बैठी पार्टी को अक्सर मध्यावधि चुनावों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. ये चुनाव अक्सर मौजूदा सरकार के कामकाज पर एक जनमत संग्रह बन जाते हैं, जहां देश के आर्थिक हालात, सरकारी नीतियों के जमीन पर असर और विदेश नीति से जुड़े घटनाक्रम वोटरों के फैसले को तय करते हैं.
एक कठिन परीक्षा, लेकिन नतीजा तय नहीं
31 अक्टूबर तक के सर्वे के आंकड़े डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक चुनौतीपूर्ण चुनावी माहौल की तरफ इशारा करते हैं. राष्ट्रीय स्तर पर संसद के लिए लोगों की पसंद के मामले में डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार आगे चल रही है, जबकि राष्ट्रपति की लोकप्रियता 50 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है. अर्थव्यवस्था से नाराजगी, बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य सेवाएं, ईरान विवाद और राजनीतिक जवाबदेही जैसे सवालों ने रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति को और उलझा दिया है.
'हाउस' में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत की संभावना ज्यादा दिख रही है, जबकि 'सीनेट' में उनके लिए राह थोड़ी मुश्किल है क्योंकि वहां बहुमत पाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को कम से कम चार सीटें जीतनी होंगी. दूसरी तरफ, रिपब्लिकन वोटरों को एकजुट करने की ट्रंप की क्षमता, उम्मीदवारों को उनका समर्थन, और आव्रजन, सीमा सुरक्षा व अपराध जैसे मुद्दों पर उनकी पार्टी की मजबूत पकड़ इस चुनौती का मुकाबला करने में बड़े मददगार साबित हो रहे हैं.
3 नवंबर के ये चुनाव तय करेंगे कि कानून बनाने के मामले में ट्रंप को कितनी आजादी मिलेगी, उनकी सरकार को संसद की कितनी कड़ी जांच का सामना करना पड़ेगा और उनके दूसरे कार्यकाल के आखिरी दो सालों में वॉशिंगटन का राजनीतिक संतुलन कैसा रहेगा. हालांकि, राष्ट्रीय सर्वे और राष्ट्रपति की लोकप्रियता देश के राजनीतिक मूड को तो दिखाते हैं, लेकिन इनसे हर एक राज्य और क्षेत्र के सटीक नतीजों का पक्का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.
इसलिए, इन मध्यावधि चुनावों को सिर्फ राष्ट्रपति की निजी लोकप्रियता का मुकाबला मानने के बजाय, संसद पर नियंत्रण पाने की लड़ाई और सरकार के कामकाज पर देशव्यापी मूल्यांकन के रूप में देखना सबसे सही होगा.
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