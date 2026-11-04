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अमेरिकी मध्यावधि चुनाव परिणाम : डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की रिपब्लिकन को दी करारी शिकस्त, सीनेट पर जमाया कब्जा

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव परिणाम पर एक आमदाता की प्रतिक्रिया ( AP )

By PTI 6 Min Read

वॉशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए देश के मतदाताओं ने मंगलवार को हुए बहुचर्चित मध्यावधि चुनावों में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को संसद के उच्च सदन सीनेट का नियंत्रण सौंप दिया और डेमोक्रेट ने कई अहम राज्यों में गवर्नर पदों पर भी जीत दर्ज की. इन नतीजों का असर न केवल अमेरिका, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल सकता है.

रिपब्लिकन पार्टी को अपने मजबूत गढ़ माने जाने वाले टेक्सास, जॉर्जिया और आयोवा जैसे राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां उसने डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथों गवर्नर के पद गंवा दिए. इसके अलावा टेक्सास, मेन, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, कंसास और आयोवा में सीनेट की सीट पर भी पार्टी को झटका लगा. ट्रंप ने इन राज्यों के मतदाताओं से यह कहते हुए मतदान की अपील की थी कि मानो वह खुद चुनावी मैदान में हैं.

रिपब्लिकन पार्टी की इस बड़ी हार की मुख्य वजह ट्रंप की नीतियों के प्रति लोगों में व्याप्त असंतोष को माना जा रहा है. खासकर ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर लोगों में नाराजगी थी, जिसके कारण जीवन-यापन की लागत और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है. मतदान केंद्रों पर कई मतदाताओं ने ट्रंप के बयानों, बड़े-बड़े दावों और उनकी कार्यशैली से पैदा हुई नाराजगी को रिपब्लिकन पार्टी के प्रति मोहभंग का मुख्य कारण बताया. परंपरागत रूप से रिपब्लिकन समर्थक राज्य जॉर्जिया के एक डेमोक्रेट समर्थक ने कहा, "ट्रंप नाकाम रहे हैं. मैं नहीं चाहता कि वे मेरे बच्चों के आदर्श बनें. वे जितनी जल्दी पद छोड़ें, उतना ही अच्छा होगा." ओहायो के गवर्नर पद के चुनाव में ट्रंप के पसंदीदा भारतीय-अमेरिकी उम्मीदवार विवेक रामास्वामी को कड़े मुकाबले और पार्टी में अंदरूनी कलह के बीच डेमोक्रेट उम्मीदवार एमी एक्टन से हार का सामना करना पड़ा. प्रतिनिधि सभा में भी रिपब्लिकन पार्टी अपना बहुमत गंवाती दिखी. रिपब्लिकन नेता क्रिस क्रिस्टी ने "एबीसी न्यूज" से कहा, "ट्रंप का दौर समाप्त हो गया है." राष्ट्रपति के कार्यकाल के मध्य में होने वाले इन चुनावों में हार के संकेत मिलने के बाद ट्रंप ने मीडिया को दिए साक्षात्कारों में हार स्वीकार की और कहा कि वह डेमोक्रेट के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, "मैं डेमोक्रेट्स को बधाई देता हूं, और मैं अपने देश की भलाई के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की अपेक्षा रखता हूं." मंगलवार रात चुनाव नतीजे आने के दौरान द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा, "मैं इन नतीजों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं." हालांकि, उनका यह बयान उनके सामान्य आक्रामक तेवरों से अलग, विनम्र और मेल-मिलाप वाला था लेकिन जल्द ही वह अपने पुराने अंदाज में लौट आए और हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना शुरू कर दिया. ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की हार की वजह खुद का चुनावी मैदान में न होना बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें साउथ कैरोलिना की रिपब्लिकन सीनेटर डार्लिन ग्राहम और टेक्सास के रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन जैसे उम्मीदवारों का समर्थन करने का कोई अफसोस नहीं है.