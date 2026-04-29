ETV Bharat / international

अमेरिकी नौसैनिकों ने अरब सागर में जहाज पर धावा बोला, ईरान की ओर जाने का था संदेह

अमेरिकी नौसैनिकों ने अरब सागर में जहाज पर धावा बोला, ईरान की ओर जाने का था संदेह ( X/ @CENTCOM )

By PTI 2 Min Read

वाशिंगटन: अमेरिकी नौसैनिकों ने अरब सागर में एक वाणिज्यिक जहाज पर धावा बोला क्योंकि उन्हें संदेह था कि जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका द्वारा लगाए गए नाकाबंदी का उल्लंघन कर ईरान जा रहा था. अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि 'एम/वी ब्लू स्टार 3' (M/V Blue Star III) नाम के इस वाणिज्यिक जहाज की तलाशी ली गई और बाद में उसे छोड़ दिया गया क्योंकि यह पुष्टि हो गई कि वह किसी ईरानी बंदरगाह की ओर नहीं जा रहा था. सेंट्रल कमान ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि सुबह अरब सागर में अमेरिकी मरीन सैनिकों ने M/V Blue Star III वाणिज्यिक जहाज पर धावा बोल कर कार्रवाई की. सैनिकों ने जहाज की तलाशी लेने और इस बात की पुष्टि होने पर कि जहाज किसी ईरानी बंदरगाह पर नहीं रुकेगा, उसे जाने दिया. सेंट्रल कमान ने बताया कि नाकाबंदी का पालन सुनिश्चित करने के लिए 39 जहाजों का मार्ग बदला गया है.