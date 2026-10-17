ETV Bharat / international

CJP प्रदर्शनों को संभालने के मुद्दे को भारत के समक्ष उठाएं, अमेरिकी सांसदों ने मार्को रुबियो को लिखा पत्र

10 अक्टूबर को नई दिल्ली, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया. ( AP )

By PTI 5 Min Read

वाशिंगटन: अमेरिका के छह डेमोक्रेटिक सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से आग्रह किया है कि वे दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित अत्यधिक बल प्रयोग के मुद्दे को अपने भारतीय समकक्षों के सामने उठाएं. इन सांसदों में प्रमिला जयपाल, जेम्स पैट्रिक मैकगवर्न, रशीदा तलीब, चुय गार्सिया, एलेनोर होम्स नॉर्टन और इल्हान उमर शामिल हैं.

इन सांसदों ने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास और अन्य अमेरिकी शहरों में मौजूद वाणिज्य दूतावासों पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की निगरानी के लिए फोटोग्राफरों को तैनात करने का आरोप लगाया.

अमेरिकी सांसदों ने शुक्रवार को रुबियो को लिखे एक पत्र में कहा, "हम दिल्ली और भारत भर के अन्य इलाकों में छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा दमन, गलत तरीके से हिरासत में लेने और अत्यधिक बल प्रयोग के पैटर्न के संबंध में चिंता के साथ लिख रहे हैं." मार्को रुबियो अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे और मुंबई में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे. इस सांसदों ने मार्को रुबियो से कहा है कि वे अपने आने वाले प्रोग्राम के दौरान भारतीय अधिकारियों के साथ "सभा करने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार" पर चर्चा करें, साथ ही परीक्षा से जुड़ी चिंताओं के बाद छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को भी माना है. प्रमिला जयपाल ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को एक एक्स पोस्ट में कहा, "दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते, अमेरिका और भारत की यह जिम्मेदारी है कि वे इकट्ठा होने और बोलने की आजादी के अधिकारों को बढ़ावा दें और उनकी रक्षा करें." उन्होंने कहा, "जेम्स पैट्रिक मैकगवर्न और मैं विदेश मंत्री मार्को रुबियो से अपील कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब वे भारतीय अधिकारियों से मिलें, तो उन स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को प्राथमिकता दें." 16 अक्टूबर को लिखे एक लेटर में, सांसदों ने उन मुद्दों के बारे में बताया जिन पर वे चाहते हैं कि रुबियो अपने भारतीय समकक्षों के साथ चर्चा करें, जिसमें नेशनल मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम (NEET) के लीक और रद्द होने के बाद छात्र प्रदर्शन और चुनाव आयोग के मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े प्रदर्शन शामिल हैं. इन सांसदों ने अपने साझा पत्र में भारत-अमेरिका संबंधों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की भूमिका पर जोर दिया है. पत्र में कहा गया, "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय नियम के पक्षकार देशों के रूप में, अमेरिका और भारत का यह दायित्व है कि वे सभा करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों को बढ़ावा दें और उनकी रक्षा करें." सांसदों ने मतदाता सूची में संशोधन प्रक्रिया की पारदर्शिता और चुनावी भागीदारी पर इसके संभावित प्रभावों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों द्वारा उठाई गई चिंताओं का हवाला दिया. उन्होंने विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लेने की घटनाओं और प्रदर्शनों के प्रति कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया से संबंधित रिपोर्टों का भी जिक्र किया.