अमेरिकी सांसद ने FCRA संशोधनों पर चिंता जताई, कहा- इससे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है
सांसद बोले,एफसीआरए में बदलाव से सरकार को चर्चों और धार्मिक चैरिटी पर कब्जा करने की इजाजत मिल जाएगी, यह 'ईसाइयों पर साफ हमला' होगा.
By PTI
Published : August 5, 2026 at 9:40 AM IST
वॉशिंगटन: एक अमेरिकी सांसद ने मंगलवार को एनजीओ, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और धार्मिक संगठनों को मिलने वाले विदेशी डोनेशन को कंट्रोल करने वाले अपने कानूनों में भारत के प्रपोज़्ड अमेंडमेंट पर चिंता जताई. साथ ही कहा कि इस कदम से द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है.
अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य राइली मूर ने कहा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) में बदलाव से भारत सरकार को चर्चों और धार्मिक चैरिटी पर कब्जा करने की इजाजत मिल जाएगी और यह 'ईसाइयों पर साफ हमला' होगा. वेस्ट वर्जीनिया के रिपब्लिकन मूर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'ईसाई तब से भारत में हैं जब सेंट थॉमस द अपॉसल हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा जी उठने के कुछ दशक बाद मालाबार कोस्ट गए थे.
लेकिन इस लंबे ईसाई इतिहास के बावजूद, भारत की संसद चर्चों और धार्मिक चैरिटी पर सरकारी कब्जा करने की इजाजत देने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट (FCRA) नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है. पहली बार कांग्रेस के मेंबर बने मूर ने कहा, 'यह ईसाइयों पर साफ हमला है. अगर यह बिल इसी तरह आगे बढ़ता है, तो यह भारत के साथ हमारे आपसी रिश्तों में एक बड़ी चिंता की बात होगी.'
फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 सरकार को एक 'डेसिग्नेटेड अथॉरिटी' बनाने का अधिकार देता है. ये किसी ऑर्गनाइजेशन का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट (FCRA) रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने, सरेंडर होने या रिन्यू न होने की वजह से खत्म होने पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बनाए गए एसेट्स का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ले.
बिल में यह भी कहा गया है कि अगर एसेट्स पूजा की जगह हैं, तो अथॉरिटी को यह पक्का करना होगा कि उनका धार्मिक रूप बना रहे. प्रस्तावित कानून में एक्ट के उल्लंघन के लिए अधिकतम सजा को पांच साल की जेल से घटाकर एक साल कर दिया गया है.
गृह मंत्रालय के अनुसार, 2019 और 2022 के बीच 13,520 संगठनों को 55,741 करोड़ रुपये का विदेशी योगदान मिला. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट पोर्टल बताता है कि 15 जुलाई, 2026 तक, 14,449 एक्टिव एफसीआरए सर्टिफिकेट हैं, 22,498 कैंसल हो चुके हैं और 15,212 एक्सपायर माने जा चुके हैं.